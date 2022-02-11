12 февраля — день Святителя Василия. Bollur!

В день Святителя Василия наши предки в лес не ходили: считалось, в эти сутки животные отмечают свои свадьбы. Дерутся друг с другом, определяя, кому же достанется лучшая представительница стаи. Так что людям в это время на природе — не место.

При этом главными блюдами сегодня на столах были мясные угощения. В том числе из дикой птицы и зверей.

А вот на погодные приметы 12 февраля — день богатый:

Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – жди метели.

Луна красная – к сильному ветру.

Сильный ветер – осень, лето и весна будут дождливыми.

Дикие животные приходят в деревню из леса – будет стужа.

Снег падает крупными хлопьями с неба – наступит оттепель.

Полевые мыши бегают по снегу – жди тепла.

Иней виден на деревьях – будет оттепель.

Северный ветер дует, но небо ясное – к сильному морозу.

Снегири поют – будет снегопад и оттепель.

Солнце скрывается за тучами время от времени – жди снежной бури.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Слышен вой волков – жди холодов.

По народным поверьям, 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными. Если же за дверь сегодня выставить старую обувь, то удастся избежать ссор и разногласий в семье на будущий год. А вот злиться и ревновать нынче категорически нельзя — плохая примета. И поссорившиеся должны обязательно помириться на Васильев день — или же весь год проведут во вражде.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Григорий, Петр, Федор, Максим, Пелагея.

А ещё 12 февраля можно от души наесться сладостей с заварным кремом по старой традиции Исландии: там сегодня официально отмечают День пирожных. Забавный обычай этого события: дети рано утром будят родителей, выкрикивая название вкусного десерта — а это, как правило, Bollur (эклер с нежной начинкой). Считается, что сколько раз его прокричишь, столько штук пирожных и получишь.

К слову, это сладкое исландское торжество считается аналогом нашей Масленицы, потому как предшествует великому Посту. Так что: Bollur, Bollur, Bollur!!! И пусть ваша жизнь будет сладкой!

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