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фото: RitaE (pixabay.com)

12 февраля — день Святителя Василия. Bollur!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 11.02.2022

В день Святителя Василия наши предки в лес не ходили: считалось, в эти сутки животные отмечают свои свадьбы. Дерутся друг с другом, определяя, кому же достанется лучшая представительница стаи. Так что людям в это время на природе — не место.

При этом главными блюдами сегодня на столах были мясные угощения. В том числе из дикой птицы и зверей.

А вот на погодные приметы 12 февраля — день богатый:

  • Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – жди метели.
  • Луна красная – к сильному ветру.
  • Сильный ветер – осень, лето и весна будут дождливыми.
  • Дикие животные приходят в деревню из леса – будет стужа.
  • Снег падает крупными хлопьями с неба – наступит оттепель.
  • Полевые мыши бегают по снегу – жди тепла.
  • Иней виден на деревьях – будет оттепель.
  • Северный ветер дует, но небо ясное – к сильному морозу.
  • Снегири поют – будет снегопад и оттепель.
  • Солнце скрывается за тучами время от времени – жди снежной бури.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
  • Слышен вой волков – жди холодов.
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По народным поверьям, 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными. Если же за дверь сегодня выставить старую обувь, то удастся избежать ссор и разногласий в семье на будущий год. А вот злиться и ревновать нынче категорически нельзя — плохая примета. И поссорившиеся должны обязательно помириться на Васильев день — или же весь год проведут во вражде.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Григорий, Петр, Федор, Максим, Пелагея.

А ещё 12 февраля можно от души наесться сладостей с заварным кремом по старой традиции Исландии: там сегодня официально отмечают День пирожных. Забавный обычай этого события: дети рано утром будят родителей, выкрикивая название вкусного десерта — а это, как правило, Bollur (эклер с нежной начинкой). Считается, что сколько раз его прокричишь, столько штук пирожных и получишь.

К слову, это сладкое исландское торжество считается аналогом нашей Масленицы, потому как предшествует великому Посту. Так что: Bollur, Bollur, Bollur!!! И пусть ваша жизнь будет сладкой!


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