12 июля – Петров день. Змеиный праздник. «Петровские гулянья»

12 июля — день, у которого очень много названий: Петрок, Петр-Павел, Зеленый покос, Петры-рыболовы, Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Рыболов. В народе эти сутки считали праздником солнца — оно играет на небе и отсвечивает всеми цветами радуги. Петра называли покровителем полей и лугов, и приступали к страде. Кроме того, с этого же дня начинались ярмарки, которые именовали «Петровские гулянья». Торговали первым урожаем и изделиями народных промыслов.
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Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа
Известно, что Петр был одним из учеников Спасителя, но изначально носил имя Симон. Его отец был простым рыбаком, и Петр занимался аналогичным промыслом. Именно Иисус, призвав Петра в ученики, нарек его Петром, и это имя в переводе означает «камень». Петр был призван вместе со своим братом Андреем. Именно он был свидетелем многих событий, которые происходили в жизни Иисуса. Его считают первым папой Римским и основателем христианской церкви.
Праздник в старину называли Петровым говением, так как 12 июля часто заканчивался Петров пост. Готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей, нищих, стариков.
Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря. Известно, что этот день также считался временем для уплаты всех пошлин и долгов, а церковь получала так называемую петровскую дань.
Змеиный праздник
12 июня прадеды на Руси старались не ходить в лес, чтобы не злить змей, правда были смельчаки, которые специально за ними охотились, поскольку считали, что в данный день гады обладают особой магической силой. Шкура змеи могла избавить от кожных проблем, для этого ее прикладывали к ранам. Змеиное сало использовали от рожи.
Поскольку 12 июня змеи были очень опасны, люди предварительно готовили противоядие на случай, если какой-то гад ужалит. Для этого использовали небольшой кусок марьиного корня, который клали в ладанку. Также утром везде разбрасывали ветки руты. Считалось, что если змеи ими полакомятся, то погибнут. Убить гадов также мог ясень. Именно поэтому кору данного дерева брали с собой, если нужно было пойти в лес. Прадеды верили, что ясень ликвидирует змеям инстинкт нападать. Чтобы как-то задобрить гадов, люди также ловили мышей и разбрасывали их около леса, чтобы змеи ими полакомились и стали добрее.
12 июля — Посадка бобовых
Женщины в Змеиный праздник высаживали бобовые культуры, которые изначально замачивали в талой воде из снега, собранного в лесу еще в марте. Также в этот день было принято собирать лепестки пиона и разбрасывать их у порога дома. Ходило поверье, что они способны защитить жилище от злых духов. Клали у порога дома 12 июля и змеиную кожу, которая была найдена накануне праздника. Считалось, что это принесет в семью мир и покой.
- Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.
- Два раза в течение дня дождь пошел? К богатому урожаю.
- Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.
- Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.
- Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.
- День особенно жаркий – к морозу на Рождество.
- Листья на березах желтеют – к раннему листопаду.
- Много росы утром – к жаркой погоде. Нет росы – к дождю.
- Облака плывут против ветра – к дождю.
- День ясный – к теплому лету.
- Холодно на улице – к неурожаю.
А ещё 12 июля празднуют…
- День рыбака
- День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
- День следования по течению
- День фотографа (День святой Вероники, покровительницы фотографии)
- День российской почты
- День флага МВД России
- День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)
- Празднование Валаамской иконы Божией Матери
- День действий против рыбной ловли
- Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day) • День Снопа Велес
- День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) — США
- День простоты (National Simplicity Day) — США
- День бумажного пакета (Paper Bag Day) — США
- День «Ешь своё желе» (National Eat Your Jello Day) — США
- День отца — Уругвай
- День хиджаба и целомудрия — Иран
- День аборигенов — Австралия
- День независимости — Кирибати
- День пирога с пеканом (National Pecan Pie Day) — США
- День фьорда (Fjordens Dag) — Норвегия
- День независимости — Сан-Томе и Принсипи
- День работников налоговых органов — Беларусь
- День поминовения (National Day of Commemoration) — Ирландия
- День оранжистов (Orangemen`s Day) — Северная Ирландия
Именины у Павла, Петра, Неофита, Григория
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