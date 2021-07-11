12 июля – Петров день. Змеиный праздник. «Петровские гулянья»

12 июля — день, у которого очень много названий: Петрок, Петр-Павел, Зеленый покос, Петры-рыболовы, Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Рыболов. В народе эти сутки считали праздником солнца — оно играет на небе и отсвечивает всеми цветами радуги. Петра называли покровителем полей и лугов, и приступали к страде. Кроме того, с этого же дня начинались ярмарки, которые именовали «Петровские гулянья». Торговали первым урожаем и изделиями народных промыслов.

Работать дома и в поле в этот день не дозволялось. Также было принято купаться в этот день. Верили, что вода в день Петра очищает человека от грехов.

А ещё говорили, что с 12 июля лето идёт на убыль, а осень уже на подходе. Кукушка перестает куковать, соловей уже не поет, а с деревьев начинают опадать первые листья.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа

Змеиный праздник

12 июля — Посадка бобовых

А ещё 12 июля празднуют… Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа Известно, что Петр был одним из учеников Спасителя, но изначально носил имя Симон. Его отец был простым рыбаком, и Петр занимался аналогичным промыслом. Именно Иисус, призвав Петра в ученики, нарек его Петром, и это имя в переводе означает «камень». Петр был призван вместе со своим братом Андреем. Именно он был свидетелем многих событий, которые происходили в жизни Иисуса. Его считают первым папой Римским и основателем христианской церкви. Праздник в старину называли Петровым говением, так как 12 июля часто заканчивался Петров пост. Готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей, нищих, стариков. Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря. Известно, что этот день также считался временем для уплаты всех пошлин и долгов, а церковь получала так называемую петровскую дань. Змеиный праздник 12 июня прадеды на Руси старались не ходить в лес, чтобы не злить змей, правда были смельчаки, которые специально за ними охотились, поскольку считали, что в данный день гады обладают особой магической силой. Шкура змеи могла избавить от кожных проблем, для этого ее прикладывали к ранам. Змеиное сало использовали от рожи. Поскольку 12 июня змеи были очень опасны, люди предварительно готовили противоядие на случай, если какой-то гад ужалит. Для этого использовали небольшой кусок марьиного корня, который клали в ладанку. Также утром везде разбрасывали ветки руты. Считалось, что если змеи ими полакомятся, то погибнут. Убить гадов также мог ясень. Именно поэтому кору данного дерева брали с собой, если нужно было пойти в лес. Прадеды верили, что ясень ликвидирует змеям инстинкт нападать. Чтобы как-то задобрить гадов, люди также ловили мышей и разбрасывали их около леса, чтобы змеи ими полакомились и стали добрее. 12 июля — Посадка бобовых Женщины в Змеиный праздник высаживали бобовые культуры, которые изначально замачивали в талой воде из снега, собранного в лесу еще в марте. Также в этот день было принято собирать лепестки пиона и разбрасывать их у порога дома. Ходило поверье, что они способны защитить жилище от злых духов. Клали у порога дома 12 июля и змеиную кожу, которая была найдена накануне праздника. Считалось, что это принесет в семью мир и покой. Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.

Два раза в течение дня дождь пошел? К богатому урожаю.

Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.

Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.

Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.

День особенно жаркий – к морозу на Рождество.

Листья на березах желтеют – к раннему листопаду.

Много росы утром – к жаркой погоде. Нет росы – к дождю.

Облака плывут против ветра – к дождю.

День ясный – к теплому лету.

Холодно на улице – к неурожаю. Именины сегодня отмечают: Петр, Григорий, Павел. А ещё 12 июля празднуют… День рыбака

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День следования по течению

День фотографа (День святой Вероники, покровительницы фотографии)

День российской почты

День флага МВД России

День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)

Празднование Валаамской иконы Божией Матери

День действий против рыбной ловли

Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day) • День Снопа Велес

День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) — США

День простоты (National Simplicity Day) — США

День бумажного пакета (Paper Bag Day) — США

День «Ешь своё желе» (National Eat Your Jello Day) — США

День отца — Уругвай

День хиджаба и целомудрия — Иран

День аборигенов — Австралия

День независимости — Кирибати

День пирога с пеканом (National Pecan Pie Day) — США

День фьорда (Fjordens Dag) — Норвегия

День независимости — Сан-Томе и Принсипи

День работников налоговых органов — Беларусь

День поминовения (National Day of Commemoration) — Ирландия

День оранжистов (Orangemen`s Day) — Северная Ирландия Именины у Павла, Петра, Неофита, Григория По материалам http://rsute.ru О праздниках больше — здесь.