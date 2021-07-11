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12 июля – Петров день. Змеиный праздник. «Петровские гулянья»
фото: u_8u5n1hlx (pixabay.com)

12 июля – Петров день. Змеиный праздник. «Петровские гулянья»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 11.07.2021

12 июля — день, у которого очень много названий: Петрок, Петр-Павел, Зеленый покос, Петры-рыболовы, Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Рыболов. В народе эти сутки считали праздником солнца — оно играет на небе и отсвечивает всеми цветами радуги. Петра называли покровителем полей и лугов, и приступали к страде. Кроме того, с этого же дня начинались ярмарки, которые именовали «Петровские гулянья».  Торговали первым урожаем и изделиями народных промыслов.

Работать дома и в поле в этот день не дозволялось. Также было принято купаться в этот день. Верили, что вода в день Петра очищает человека от грехов.

А ещё говорили, что с 12 июля лето идёт на убыль, а осень уже на подходе. Кукушка перестает куковать, соловей уже не поет, а с деревьев начинают опадать первые листья.

Церковь же нынче почитает память Петра и Павла – двух апостолов и учеников Иисуса Христа

Известно, что Петр был одним из учеников Спасителя, но изначально носил имя Симон. Его отец был простым рыбаком, и Петр занимался аналогичным промыслом. Именно Иисус, призвав Петра в ученики, нарек его Петром, и это имя в переводе означает «камень». Петр был призван вместе со своим братом Андреем. Именно он был свидетелем многих событий, которые происходили в жизни Иисуса. Его считают первым папой Римским и основателем христианской церкви.

Праздник в старину называли Петровым говением, так как 12 июля часто заканчивался Петров пост. Готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей, нищих, стариков.

Поскольку Петр считался покровителем рыболовного промысла, то ему молились о хорошем улове и просили подсказать, стоит ли закидывать сети, будет ли буря. Известно, что этот день также считался временем для уплаты всех пошлин и долгов, а церковь получала так называемую петровскую дань.

Змеиный праздник

12 июня прадеды на Руси старались не ходить в лес, чтобы не злить змей, правда были смельчаки, которые специально за ними охотились, поскольку считали, что в данный день гады обладают особой магической силой. Шкура змеи могла избавить от кожных проблем, для этого ее прикладывали к ранам. Змеиное сало использовали от рожи.

Поскольку 12 июня змеи были очень опасны, люди предварительно готовили противоядие на случай, если какой-то гад ужалит. Для этого использовали небольшой кусок марьиного корня, который клали в ладанку. Также утром везде разбрасывали ветки руты. Считалось, что если змеи ими полакомятся, то погибнут. Убить гадов также мог ясень. Именно поэтому кору данного дерева брали с собой, если нужно было пойти в лес. Прадеды верили, что ясень ликвидирует змеям инстинкт нападать. Чтобы как-то задобрить гадов, люди также ловили мышей и разбрасывали их около леса, чтобы змеи ими полакомились и стали добрее.

12 июля — Посадка бобовых

Женщины в Змеиный праздник высаживали бобовые культуры, которые изначально замачивали в талой воде из снега, собранного в лесу еще в марте. Также в этот день было принято собирать лепестки пиона и разбрасывать их у порога дома. Ходило поверье, что они способны защитить жилище от злых духов. Клали у порога дома 12 июля и змеиную кожу, которая была найдена накануне праздника. Считалось, что это принесет в семью мир и покой.

  • Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.
  • Два раза в течение дня дождь пошел? К богатому урожаю.
  • Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.
  • Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.
  • Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после Покрова.
  • День особенно жаркий – к морозу на Рождество.
  • Листья на березах желтеют – к раннему листопаду.
  • Много росы утром – к жаркой погоде. Нет росы – к дождю.
  • Облака плывут против ветра – к дождю.
  • День ясный – к теплому лету.
  • Холодно на улице – к неурожаю.
Именины сегодня отмечают: Петр, Григорий, Павел.

А ещё 12 июля празднуют…

  • День рыбака
  • День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
  • День следования по течению
  • День фотографа (День святой Вероники, покровительницы фотографии)
  • День российской почты
  • День флага МВД России
  • День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day)
  • Празднование Валаамской иконы Божией Матери
  • День действий против рыбной ловли
  • Всемирный день бортпроводника (International Flight Attendant Day) • День Снопа Велес
  • День благодарности коровам (Cow Appreciation Day) — США
  • День простоты (National Simplicity Day) — США
  • День бумажного пакета (Paper Bag Day) — США
  • День «Ешь своё желе» (National Eat Your Jello Day) — США
  • День отца — Уругвай
  • День хиджаба и целомудрия — Иран
  • День аборигенов — Австралия
  • День независимости — Кирибати
  • День пирога с пеканом (National Pecan Pie Day) — США
  • День фьорда (Fjordens Dag) — Норвегия
  • День независимости — Сан-Томе и Принсипи
  • День работников налоговых органов — Беларусь
  • День поминовения (National Day of Commemoration) — Ирландия
  • День оранжистов (Orangemen`s Day) — Северная Ирландия

Именины у Павла, Петра, Неофита, Григория

По материалам http://rsute.ru

О праздниках больше — здесь.

12 июля – Петров день. Змеиный праздник. «Петровские гулянья»

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