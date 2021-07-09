12 июля СОК им. 200-летия Севастополя откроется для жителей города

12 июля после завершения реконструкции начинает работу первая очередь спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

В этот день доступ для всех жителей города откроется в 5 часов утра. Первые сто посетителей комплекса получат памятные призы. Сопровождать гостей и обеспечивать навигацию на объекте будут волонтёры и сотрудники СОК им. 200-летия Севастополя. Каждый посетитель сможет ознакомиться с инфраструктурой комплекса, получить информацию о полном спектре услуг, осуществить запись на посещение у администратора, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Любители бега 12 июля смогут первыми опробовать новые беговые дорожки. Кроме того, с понедельника начнутся ежедневные тренировочные занятия отделений тенниса и легкой атлетики городских спортивных школ, городской федерации регби.

Расписание занятий на СОК им. 200-летия Севастополя:

1. 5:00-10:00 — доступ жителей и гостей города Севастополя на легкоатлетическое ядро и игровые площадки для занятий физкультурой.

2. 8:00-9:30 — занятия с инструктором по спорту в рамках проекта «Спорт в каждый двор».

3. 8:00-12:00 и 15:00-20:30 — тренировочные занятия отделения тенниса спортивной школы № 7, отделения легкой атлетики спортивной школы № 6, отделения по футболу спортивной школы № 3, отделения баскетбола спортивной школы № 5, тренировочные занятия региональной федерации регби.

Для удобства посетителей с 05.00 до 22.00 на территории объекта будет работать парковка.

Напомним, первая очередь объектов СОК им. 200-летия Севастополя включает стадион с трибунами на 2 тысячи зрительских мест и подтрибунным пространством, поле с натуральным газоном для регби, 8 круговых беговых дорожек длиной 400 м, 8 прямых беговых дорожек длиной 130 м, 2 беговые дорожки под навесом, 2 сектора для прыжков в длину, 2 сектора для прыжков в высоту, сектора для метания диска, копья и ядра, сектор для прыжков с шестом, волейбольную площадку, универсальную площадку для игр в баскетбол, гандбол, мини-футбол; 4 корта с грунтовым покрытием, а также сборно-разборными трибунами на 200 посадочных мест. Пропускная способность стадиона составит 120 спортсменов в смену.