12 июня — День Еремея, день Исаакия. Не вздумайте убить змею!

12 июня — обычно на Еремея заканчивают проведение посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. Также в народе 12 июня было названо змеиным, поскольку, согласно наблюдениям, проходили «змеиные свадьбы», и сами змеи были очень агрессивными. Поэтому, люди с осторожностью ходили в поля и в лес. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные сородичи обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь.

Считается, что на Исаакия практически невозможно излечиться от укуса змеи. Если нельзя отменить поход в лес, то следует найти веронику и положить ее цветочки в свою обувь, кроме того будет не лишним взять с собой палку из ясеня. Согласно приметам змеи, начинают застывать в оцепенении и в результате не нападают на человека.

Беременным женщинам, у которых неоднократно наблюдалось замирание плода, в полночь необходимо пойти к реке и искупаться в ней, читая при этом специальный заговор.

Существовала даже поговорка: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». Кроме того, на Руси было широко распространено убеждение, согласно которому, змеи связаны со многими растениями, а потому, могут влиять друг на друга. Часто люди приносили кусочек марьина корня в ладанке, и именно ему приписывали свойства прогонять змей. Верили, что, если разбросать веточки руты на опушках, то змеи съедят их и обязательно умрут либо лишатся возможности кусаться.

Кроме того, аналогичными свойствами славяне наделяли изумруд, хотя и нужно сказать, что этот камень не всем был доступен.