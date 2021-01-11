12 января – день Федоры, день Анисии. Продолжаются Святки

12 января — едва ли не самый морозный день в году. При этом примечали, что исключения бывают достаточно редко. Говорят: «Не проси у Анисьи тепла, потому что холода пришли».

Между тем, продолжаются Святки. Потому, ходят слухи, очень велика опасность встретиться с нечистой силой. Считается, что ведьмы порчу наводят именно на Анисью. Найти в этот день платок на пороге – признак такой порчи.

По этой же причине не следует сегодня принимать подарки от чужих людей и вообще – надо быть осторожным!

Церковь чтит память мученицы Анисии Солунской Святая мученица Анисия жила в городе Солуни (Фессалоники) в царствование императора Максимиана. По смерти родителей, воспитавших ее в духе христианского благочестия, святая Анисия раздала имущество нищим и стала проводить строгую жизнь в бдении, посте и молитве. Во время гонения на христиан Максимиан издал эдикт, по которому всякий имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая Анисия кротко отказалась. Когда же воин дерзко схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало, оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: «Да запретит тебе Господь мой Иисус Христос!» Воин в ярости извлек меч и пронзил святую мученицу. Собравшиеся над ее телом плакали и громко роптали на жестокого императора, издавшего столь бесчеловечный указ. Христиане похоронили мученицу близ городских ворот, а над ее могилой был воздвигнут молитвенный дом. Традиции 12 января: В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы. Обычно на Анисью резали гусей, а также варили свиную требуху. В деревнях 12 января было принято забивать свиней. Брали свиную селезенку и печень, на которых гадали о том, какая будет зима. Если селезенка гладкая, то зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке была более толстой, то морозов можно ждать только в конце зимы. Когда печень в центре толстая, то морозы начнутся уже совсем скоро, а если широкая только со стороны брюшка, то морозные дни продержатся до самой весны. Также на Анисью существует традиция варить свиные желудки. Если желудок пустой, то весна наступит нескоро. Приметы дня: Южный ветер ночью – к счастливому, урожайному году и теплому лету. Западный ветер – в реках будет много рыбы.

Снег пошел – лето будет пасмурным.

Те, кто родился на Анисью, будут удачливы на охоте и в плотницком деле.

На Анисью Желудочницу молятся об излечении болей в желудке.

В старину в этот день люди ходили в гости к родным и друзьям. Веселыми обильными застольями сопровождался этот морозный зимний день.

Увидеть в ночь на 12 января сон, связанный с землей (поле, огород, чернозем и т.п.) – к собственной смерти.

Приснилась свадьба или поцелуи – к ссоре в семье.

День выдался солнечным – скоро птицы с юга прилетят.

На небе звезд не видно – погода изменится.

Прясть, вязать и шить в этот день – к несчастью.

Если 12 января выйти на перекресток, встать посередине и громко произнести имя больного человека, то он скоро выздоровеет.

Найти и поднять вещь на перекрестке – накликать на себя беду.

Есть пищу с солью на Анисью – к болезни. Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Лев, Ирина. А ещё 12 января празднуют: Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) — США

День детей — Таиланд

День марципана (National Marzipan Day) — США

Праздник фармацевта (National Pharmacist Day) — США

День памяти — Туркменистан

День молодёжи — Индия

Праздник Занзибарской революции — Танзания

Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида, Иосифа

Анисьин день

День похищений

Праздник посадки внутреннего дерева

День работника прокуратуры РФ

Праздник памяти мученицы Анисии Солунской По материалам — https://pogoda-crimea.ru . О праздниках больше — здесь .