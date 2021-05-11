12 мая — день девяти мучеников. День целителей и исцелений

Перед тем, как создать человека, Бог нарисовал на песке его силуэт, но тут же появился Дьявол и проделал в фигуре 77 дырочек в виде ран. И тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. Поэтому, согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно было собрать растения в определенное время, соблюдая некоторые правила. 12 мая — тот самый день, когда можно было собирать растения и готовить на их основе снадобья.

Церковь же нынче чтит память девяти мучеников

Их имена – Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Все они отстаивали учение Христа в конце III века н.э. в городе Кизике, что находится в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы (территория нынешней Турции).

Чем прославили свою земную жизнь эти святые? В Малой Азии, на берегу Дарданельского пролива, отделяющего Азию от Европы, существовал древний город Кизик. Христианство в нем начало распространяться после проповедей святого апостола Павла, и он был уже освящен светом христианства. Но многие, опасаясь гонений, держали свою веру в тайне. Игемоны, посланные для того, чтобы принуждать всех к язычеству, подвергали непокорных пыткам и мучениям.

В III веке христианство в этом городе попиралось и преследовалось, потому что в городе процветало язычество. Многие христиане бежали и скитались по горам и пустыням.

Истинные, глубоко верующие христиане не желали отказываться от своей веры во Христа. Под страхом смерти они проповедовали Слово Божие, чтобы утвердить христианство в этом языческом регионе. Были такими проповедниками и будущие мученики Кизические. Они были молодыми и пожилыми, исходили из разных городов, занимались разными ремеслами, среди них были воины и клирики, они занимали разное положение в обществе, но всех их объединила горячая вера во Христа.

Они громко славили Господа и без страха обличали язычество и идолов, за что были схвачены, долго и жестоко мучимы, но даже за обещание свободы они не отреклись от своей веры. Своим мучителям они продолжали говорить о суетности идолопоклонства и укоряли их в нечестии. Девять мучеников Кизических смиренно склонили головы пред мечом своих мучителей. Их погребли недалеко от города. Они остались тверды в своей вере, как гора Сион. За своё верование и были жестоко казнены.

Что касается погодных примет 12 мая…



Весна отличается неустойчивой погодой и постоянной сменой температуры, из-за чего учащаются заболевания простудой, а также возрастает риск подхватить весеннюю лихорадку. Для профилактики предки молились мученикам из Кизика. Это связано с тем, что на месте их погребения происходило множество случаев необычных исцелений, которые не поддаются объяснениям.

Считалось, что если выйти в 12 часов дня на улицу и встать против ветра, позволив ему дуть в лицо, можно запастись здоровьем на целый год.

Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.

Звездное небо ночью 12 мая — к богатому урожаю.

Муравьи сегодня переселяются в сухое место – скоро дождь пойдет.

Много майских жуков – засухи жди.

Крик иволги напоминает кошачий – скоро дождь пойдёт.

Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, и наоборот.

Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.

На Девять мучеников страда была в самом разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Сны, приснившиеся 12 мая означают следующее: увидеть чистое озеро — к здоровью в течении всего года; сеять муку — к потере зрения в старости; читать псалмы — к долгой жизни; приказывать кому-нибудь — к потере уважения в коллективе; выяснять отношения с супругом — к покою в семье; протирать мебель — к потере близкого (кровного) человека, к потере родственника.

Именины нынче отмечают: Арсений, Артём, Василий, Иван, Федот.