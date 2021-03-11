12 марта — День Прокопа-Перезимника. И эти сутки непредсказуемые

12 марта — на Руси в эти дни часто случались оттепели. Поэтому, выезжая из дому, крестьяне старались убедиться, надежна ли снеговая дорога. Для это они слушали землю: если земля шумела, то ожидали потепления, а дорога становилась рискованной. Слушали крестьяне и звон капели. Если была большая капель, то также опасались отправляться в долгий путь. Часто бывало, что, уезжая на санях, нельзя было возвратиться, так как снег за день сходил и на дорогах разверзалась грязь. Поэтому порой мужики, собираясь в дальнюю дорогу на санях, брали с собой и телегу.

При хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака — беды не будет, но и большого успеха тоже.

Прокопа также называли «Дорогорушитель» и «Дорогокопатель» — солнце всё больше пригревало и начиналась распутица.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, то начинать сеять лучше было пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешила, то хорошим считался второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

Рождённому в этот день указывали не спешить, с умом за дело браться. На авось надеяться — добра не видать. Сказано: «Авоська верёвку вьёт, небоська петлю накидывает».

В эти сутки почитают память преподобного Прокопия Декаполита

Преподобный Прокопий Декаполит жил в VIII веке. Он был родом из Декаполитской области, которая находилась к востоку от Галилейского озера. Ещё в юности решил отстраниться от всего мирского и ушел жить в монастырь. Там все время посвящал молитвам и посту. У монахов прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. В период борьбы императора Льва Исаврянина против христианских икон Прокопий с остальными священниками встал на их защиту и доказал, что святые образы не являются идолами. За это правитель сильно обозлился на него и заточил в камеру. После смерти императора Прокопий получил свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.

Приметы на 12 марта в большинстве своём с погодой не связаны…

На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Почки набухают – жди потепления.

Именины сегодня отмечают: у Макара, Михаила, Нисона, Петра, Прокопа, Сергея, Степана, Тимофея, Юлиана, Якова.

Также запомните: Прокопьев день — непредсказуемый! Произойти может всё, что угодно — и хорошее, и плохое. Откройте свой дом для родных, друзей и знакомых. Если что-то попросили — дайте, отказывать нельзя. И! Отправляясь в дорогу — прислушивайтесь к своим ощущениям! Легко и свободно? Отправляйтесь дальше — путь будет хорошим. Если же чувствуете беспокойство, то поездку лучше отложить. Опасно.

А ещё 12 марта празднуют…

День компьютерного глюка

Всемирный день ананаса

День запрета на уныние

День работников уголовно-исполнительной системы РФ

Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship)

День посадки цветов (National Plant a Flower Day) — США

12 марта — День посадки деревьев — Китай

День запечённых морских гребешков (National Baked Scallops Day) — США

День девочек-скаутов (National Girl Scout Day) — США

12 марта — День диетолога (Registered Dietitian Day) — США

День независимости — Маврикий

День молодёжи — Замбия

12 марта — День обновления — Габон

Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила, Степана

Прокоп Перезимний

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