12 марта — День Прокопа-Перезимника. И эти сутки непредсказуемые

12 марта — на Руси в эти дни часто случались оттепели. Поэтому, выезжая из дому, крестьяне старались убедиться, надежна ли снеговая дорога. Для это они слушали землю: если земля шумела, то ожидали потепления, а дорога становилась рискованной. Слушали крестьяне и звон капели. Если была большая капель, то также опасались отправляться в долгий путь. Часто бывало, что, уезжая на санях, нельзя было возвратиться, так как снег за день сходил и на дорогах разверзалась грязь. Поэтому порой мужики, собираясь в дальнюю дорогу на санях, брали с собой и телегу.
При хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака — беды не будет, но и большого успеха тоже.
Прокопа также называли «Дорогорушитель» и «Дорогокопатель» — солнце всё больше пригревало и начиналась распутица.
Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, то начинать сеять лучше было пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешила, то хорошим считался второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.
Рождённому в этот день указывали не спешить, с умом за дело браться. На авось надеяться — добра не видать. Сказано: «Авоська верёвку вьёт, небоська петлю накидывает».
ОГЛАВЛЕНИЕ:
В эти сутки почитают память преподобного Прокопия Декаполита
Преподобный Прокопий Декаполит жил в VIII веке. Он был родом из Декаполитской области, которая находилась к востоку от Галилейского озера. Ещё в юности решил отстраниться от всего мирского и ушел жить в монастырь. Там все время посвящал молитвам и посту. У монахов прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. В период борьбы императора Льва Исаврянина против христианских икон Прокопий с остальными священниками встал на их защиту и доказал, что святые образы не являются идолами. За это правитель сильно обозлился на него и заточил в камеру. После смерти императора Прокопий получил свободу и до самой смерти продолжал жить в монастыре.
Приметы на 12 марта в большинстве своём с погодой не связаны…
- На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.
- Подснежники появились – пора начинать полевые работы.
- Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.
- Почки набухают – жди потепления.
Также запомните: Прокопьев день — непредсказуемый! Произойти может всё, что угодно — и хорошее, и плохое. Откройте свой дом для родных, друзей и знакомых. Если что-то попросили — дайте, отказывать нельзя. И! Отправляясь в дорогу — прислушивайтесь к своим ощущениям! Легко и свободно? Отправляйтесь дальше — путь будет хорошим. Если же чувствуете беспокойство, то поездку лучше отложить. Опасно.
А ещё 12 марта празднуют…
- День компьютерного глюка
- Всемирный день ананаса
- День запрета на уныние
- День работников уголовно-исполнительной системы РФ
- Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship)
- День посадки цветов (National Plant a Flower Day) — США
- 12 марта — День посадки деревьев — Китай
- День запечённых морских гребешков (National Baked Scallops Day) — США
- День девочек-скаутов (National Girl Scout Day) — США
- 12 марта — День диетолога (Registered Dietitian Day) — США
- День независимости — Маврикий
- День молодёжи — Замбия
- 12 марта — День обновления — Габон
- Именины у Прокопия, Тита, Сергея, Тимофея, Петра, Михаила, Степана
- Прокоп Перезимний
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