12 марта — День Прокопа-Перезимника. Зима, говорят, уступает место весне

Всё! В День Прокопа-Перезимника, считали в народе, зима окончательно уступает место весне! Прокопа также называли «Дорогорушитель» и «Дорогокопатель» — солнце всё больше пригревало и начиналась распутица.

В церковном же календаре в эти сутки почитают память преподобного Прокопия Декаполита. Жил он в VIII веке. Славен чистотой души и аскетическим образом жизни.

Приметы на 12 марта в большинстве своём с погодой не связаны:

На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Почки набухают – жди потепления.

Именины сегодня отмечают: у Макара, Михаила, Нисона, Петра, Прокопа, Сергея, Степана, Тимофея, Юлиана, Якова.

Также запомните: Прокопьев день — непредсказуемый! Произойти может всё, что угодно — и хорошее, и плохое. Откройте свой дом для родных, друзей и знакомых. Если что-то попросили — дайте, отказывать нельзя. И! Отправляясь в дорогу — прислушивайтесь к своим ощущениям! Легко и свободно? Отправляйтесь дальше — путь будет хорошим. Если же чувствуете беспокойство, то поездку лучше отложить. Опасно.

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