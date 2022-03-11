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12 марта - День Прокопа-Перезимника. Зима, говорят, уступает место весне
фото: pxhere.com

12 марта — День Прокопа-Перезимника. Зима, говорят, уступает место весне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:19 11.03.2022

Всё! В День Прокопа-Перезимника, считали в народе, зима окончательно уступает место весне! Прокопа также называли «Дорогорушитель» и «Дорогокопатель» — солнце всё больше пригревало и начиналась распутица.

В церковном же календаре в эти сутки почитают память преподобного Прокопия Декаполита. Жил он в VIII веке. Славен чистотой души и аскетическим образом жизни.

Приметы на 12 марта в большинстве своём с погодой не связаны:

  • На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.
  • Подснежники появились – пора начинать полевые работы.
  • Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.
  • Почки набухают – жди потепления.
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Именины сегодня отмечают: у Макара, Михаила, Нисона, Петра, Прокопа, Сергея, Степана, Тимофея, Юлиана, Якова.

Также запомните: Прокопьев день — непредсказуемый! Произойти может всё, что угодно — и хорошее, и плохое. Откройте свой дом для родных, друзей и знакомых. Если что-то попросили — дайте, отказывать нельзя. И! Отправляясь в дорогу — прислушивайтесь к своим ощущениям! Легко и свободно? Отправляйтесь дальше — путь будет хорошим. Если же чувствуете беспокойство, то поездку лучше отложить. Опасно.


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