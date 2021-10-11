12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана

12 октября — ещё этот день в народе именовали Отходник, Кириак-отшельник, день Феофана, день Кириака, Феофан Осенний. Главные герои этих суток — охотники. Это их праздник. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. Также 12 октября завершали застольями – собирались в гостях, общались и веселились.

Как правило, в этот день погода стоит тёплая и пасмурная. Может моросить небольшой дождь и опускаться туман. Говорили наши предки, что «Марьямна выткана из тумана».

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь нынче чтит память святого Кириака-отшельника

Приметы дня 12 октября

А ещё 12 октября празднуют… Церковь нынче чтит память святого Кириака-отшельника Он стал иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных. Приметы дня 12 октября Если на Феофана небо звездное, то осень будет сухой.

Если ночью или поздно вечером появляется туман, то заморозков не будет.

Когда в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.

Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.

Если первый мороз будет поздним, то зимняя погода будет мягкой и переменчивой. Именины сегодня отмечает Иван. А ещё 12 октября празднуют… День Еревана — Армения

Национальный праздник — Испания

Праздник шахмат (National Chess Day) — США

День борьбы с табакокурением — Армения

День свободомыслия (Freethought Day) — США

12 октября – Праздник сбережений (National Savings Day) — США

Утиный фестиваль (Palio del Papero) — Италия

День ребёнка — Бразилия

День посадки деревьев — Монголия

Праздник мотогонщиков (National Motorcycle Ride Day) — США

12 октября – День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) — США

День святых переводчиков (Таркманчац) — Армения

Праздник освобождения — Лаос

День инженера — Уругвай

12 октября – День фермеров (National Farmers Day) — США

Праздник уважения культурных различий — Аргентина

День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) — Бразилия

День испанской расы — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия

Праздник национальных героев — Багамы

12 октября – День независимости — Экваториальная Гвинея

День встречи культур — Коста-Рика

Праздник бамии (National Gumbo Day) — США

День индейского сопротивления — Венесуэла

Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна

Кириак Отходник (Феофан Осенний)

12 октября – Покровская родительская суббота

Праздник чистого стакана

День шоколадных сюрпризов

Праздник домашнего кино (Home Movie Day)

День кадрового работника в России

День шести миллиардов (Day of Six Billion)

12 октября – Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)

День российской гомеопатии

Праздник медицинской службы МВД РФ

День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) О праздниках больше — здесь .