12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана

12 октября — ещё этот день в народе именовали Отходник, Кириак-отшельник, день Феофана, день Кириака, Феофан Осенний. Главные герои этих суток — охотники. Это их праздник. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. Также 12 октября завершали застольями – собирались в гостях, общались и веселились.

Как правило, в этот день погода стоит тёплая и пасмурная. Может моросить небольшой дождь и опускаться туман. Говорили наши предки, что «Марьямна выткана из тумана».

Церковь же нынче чтит память святого Кириака-отшельника

Он стал иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук.

Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных.

Приметы дня 12 октября:

Если на Феофана небо звездное, то осень будет сухой.

Если ночью или поздно вечером появляется туман, то заморозков не будет.

Когда в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.

Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.

Если первый мороз будет поздним, то зимняя погода будет мягкой и переменчивой.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 12 октября празднуют:

День Еревана — Армения

Национальный праздник — Испания

Праздник шахмат (National Chess Day) — США

День борьбы с табакокурением — Армения

День свободомыслия (Freethought Day) — США

12 октября – Праздник сбережений (National Savings Day) — США

Утиный фестиваль (Palio del Papero) — Италия

День ребёнка — Бразилия

День посадки деревьев — Монголия

Праздник мотогонщиков (National Motorcycle Ride Day) — США

12 октября – День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) — США

День святых переводчиков (Таркманчац) — Армения

Праздник освобождения — Лаос

День инженера — Уругвай

12 октября – День фермеров (National Farmers Day) — США

Праздник уважения культурных различий — Аргентина

День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) — Бразилия

День испанской расы — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия

Праздник национальных героев — Багамы

12 октября – День независимости — Экваториальная Гвинея

День встречи культур — Коста-Рика

Праздник бамии (National Gumbo Day) — США

День индейского сопротивления — Венесуэла

Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна

Кириак Отходник (Феофан Осенний)

12 октября – Покровская родительская суббота

Праздник чистого стакана

День шоколадных сюрпризов

Праздник домашнего кино (Home Movie Day)

День кадрового работника в России

День шести миллиардов (Day of Six Billion)

12 октября – Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)

День российской гомеопатии

Праздник медицинской службы МВД РФ

День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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