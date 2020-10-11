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12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана
иллюстрация: 5598375 (pixabay.com)

12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 18:52 11.10.2020

12 октября — ещё этот день в народе именовали Отходник, Кириак-отшельник, день Феофана, день Кириака, Феофан Осенний. Главные герои этих суток — охотники. Это их праздник. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. Также 12 октября завершали застольями – собирались в гостях, общались и веселились.

Как правило, в этот день погода стоит тёплая и пасмурная. Может моросить небольшой дождь и опускаться туман. Говорили наши предки, что «Марьямна выткана из тумана».

Церковь же нынче чтит память святого Кириака-отшельника

12 октябряОн стал иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук.

Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных.

Приметы дня 12 октября:

  •  Если на Феофана небо звездное, то осень будет сухой.
  •  Если ночью или поздно вечером появляется туман, то заморозков не будет.
  • Когда в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.
  •  Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.
  •  Если первый мороз будет поздним, то зимняя погода будет мягкой и переменчивой.

Именины сегодня отмечает Иван.

А ещё 12 октября празднуют:

  • День Еревана — Армения
  • Национальный праздник — Испания
  • Праздник шахмат (National Chess Day) — США
  • День борьбы с табакокурением — Армения
  • День свободомыслия (Freethought Day) — США
  • 12 октября – Праздник сбережений (National Savings Day) — США
  • Утиный фестиваль (Palio del Papero) — Италия
  • День ребёнка — Бразилия
  • День посадки деревьев — Монголия
  • Праздник мотогонщиков (National Motorcycle Ride Day) — США
  • 12 октября – День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) — США
  • День святых переводчиков (Таркманчац) — Армения
  • Праздник освобождения — Лаос
  • День инженера — Уругвай
  • 12 октября – День фермеров (National Farmers Day) — США
  • Праздник уважения культурных различий — Аргентина
  • День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) — Бразилия
  • День испанской расы — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия
  • Праздник национальных героев — Багамы
  • 12 октября – День независимости — Экваториальная Гвинея
  • День встречи культур — Коста-Рика
  • Праздник бамии (National Gumbo Day) — США
  • День индейского сопротивления — Венесуэла
  • Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна
  • Кириак Отходник (Феофан Осенний)
  • 12 октября – Покровская родительская суббота
  • Праздник чистого стакана
  • День шоколадных сюрпризов
  • Праздник домашнего кино (Home Movie Day)
  • День кадрового работника в России
  • День шести миллиардов (Day of Six Billion)
  • 12 октября – Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)
  • Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)
  • День российской гомеопатии
  • Праздник медицинской службы МВД РФ
  • День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника
  • Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана

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