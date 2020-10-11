12 октября – день Марьямны Печальницы, Феофана

12 октября — ещё этот день в народе именовали Отходник, Кириак-отшельник, день Феофана, день Кириака, Феофан Осенний. Главные герои этих суток — охотники. Это их праздник. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. Также 12 октября завершали застольями – собирались в гостях, общались и веселились.
Церковь же нынче чтит память святого Кириака-отшельника
Он стал иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук.
Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных.
Приметы дня 12 октября:
- Если на Феофана небо звездное, то осень будет сухой.
- Если ночью или поздно вечером появляется туман, то заморозков не будет.
- Когда в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.
- Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.
- Если первый мороз будет поздним, то зимняя погода будет мягкой и переменчивой.
А ещё 12 октября празднуют:
- День Еревана — Армения
- Национальный праздник — Испания
- Праздник шахмат (National Chess Day) — США
- День борьбы с табакокурением — Армения
- День свободомыслия (Freethought Day) — США
- 12 октября – Праздник сбережений (National Savings Day) — США
- Утиный фестиваль (Palio del Papero) — Италия
- День ребёнка — Бразилия
- День посадки деревьев — Монголия
- Праздник мотогонщиков (National Motorcycle Ride Day) — США
- 12 октября – День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) — США
- День святых переводчиков (Таркманчац) — Армения
- Праздник освобождения — Лаос
- День инженера — Уругвай
- 12 октября – День фермеров (National Farmers Day) — США
- Праздник уважения культурных различий — Аргентина
- День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) — Бразилия
- День испанской расы — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия
- Праздник национальных героев — Багамы
- 12 октября – День независимости — Экваториальная Гвинея
- День встречи культур — Коста-Рика
- Праздник бамии (National Gumbo Day) — США
- День индейского сопротивления — Венесуэла
- Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна
- Кириак Отходник (Феофан Осенний)
- 12 октября – Покровская родительская суббота
- Праздник чистого стакана
- День шоколадных сюрпризов
- Праздник домашнего кино (Home Movie Day)
- День кадрового работника в России
- День шести миллиардов (Day of Six Billion)
- 12 октября – Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)
- Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)
- День российской гомеопатии
- Праздник медицинской службы МВД РФ
- День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника
- Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)
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