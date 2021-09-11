12 сентября – день Благоверного князя Александра Невского

12 сентября предки наши устраивали богатые застолья. Поэтому этот день крестьяне именовали — Александр Сытник. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна из нового урожая. Совершали специальный обряд, который, согласно приметам, гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и овсяными.

Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.

Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.

12 сентября Церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского

Его считали заступником русской земли, и в памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу – Невская битва и ледовое побоище. Все эти события происходили в XV веке, но сама история данного праздника начинается с XVII века, когда Петр Первый решил заключить перемирие со шведами, и в честь этого события велел перевезти мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, который был отстроен совсем недавно.

Петр полагал, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов в будущем.

В 1723 году мощи Александра были привезены из Владимира и целый год хранились на территории Шлиссельбурга до тех пор, пока не нашли свое пристанище в Александро-Невской Лавре, где хранились в Троицком соборе.

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.

Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!» С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра Невским. Традиции 12 сентября Народное название «сытник» не случайно. После строжайшего поста 11 сентября наступало время осенних застолий. Женщины в обилии готовили разные блюда для семьи. Просыпать соль замужней женщине – плохая примета, муж не будет верен.

Если следовать традициям и соблюдать обычаи, в свою жизнь можно привлечь счастье, удачу и благополучие.

Обратите внимание на соль. Если 12 сентября кончится соль — к нужде. Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о её покупке, если мало осталось. Просыпать соль на сытника — плохая примета, говорит о скорой измене мужа.

Не стоит сегодня приносить в дом котенка, это повлечет за собой череду неприятностей. Если желаете завести себе хвостатого питомца, принесите его в дом накануне или на следующий день.

Сегодня не здороваются с первым человеком, пришедшим в гости. 12 сентября — приметы дня Ежи роют норы на опушке леса – к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.

Звездная ночь – следующий год будет урожайным.

Теплый вечер – к урожаю озимых.

Сильный звездопад – к голоду, неурожаю и эпидемиям.

С первым гостем в доме сегодня нельзя здороваться – к неудаче.

Садиться за карточный стол – весь год быть в проигрыше.

Постель сушить – к кошмарным снам.

Забор ставить – к ворам.

До полудня нельзя считать мелочь – не будет крупных денег.

Голову мыть тоже нельзя – рано облысеете.

Проводить время впустую – весь год пусто жить.

Месть, совершенная в этот день, обязательно вернется бумерангом.

Сосед пришел соли занять – не к добру. Соли насыпать ему надо, но впредь будьте осторожны!

Соль рассыпать – к супружеской измене.

Если еда в этот день пересолена, значит хозяйка в кого-то влюбилась.

Соль неожиданно закончилась – денег не будет.

Плакать в этот день – к ссорам в семье. Именины сегодня отмечают: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков. А ещё 12 сентября празднуют… День шоколадно-молочного коктейля (National Chocolate Milkshake Day) — США

День украинского кино

Сегодня День физической культуры и спорта — Украина

День видеоигр (Video Games Day) — США

День поощрения (National Day of Encouragement) — США

Сегодня Дни почитания предков (Pitru Paksha) — Индия

День кино — Иран

Международный фестиваль духовной музыки и искусства (Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra) — Италия

День работников энергетической промышленности — Туркменистан

День защитников (Defenders Day) — США

Сегодня День утилизации электронных отходов (E-waste Drop-Off Day) — Новая Зеландия

День книги «Рухнама» — Туркменистан

День народной революции — Эфиопия

Сегодня День памяти повешенных бойцов батальона Святого Патрика — Мексика

Национальный день — Кабо-Верде

День гимнастики (National Gymnastics Day) — США

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра

Свытник

День виртуальной бутылки

Сегодня День кислого пива (Sour Beer Day)

День семейного общения

День заглядывания в окна

Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day)

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Международный день вязания крючком (International Crochet Day)

Сегодня День осознанности (Mindfulness Day)

День велосипедного спорта в Якутии

Сегодня День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

День памяти преподобного Христофора Римлянина

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций (United Nations Day for South-South Cooperation)

Сегодня День джипера По материалам https://silaoberega.ru . О праздниках больше — здесь .