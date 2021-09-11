12 сентября – день Благоверного князя Александра Невского

12 сентября предки наши устраивали богатые застолья. Поэтому этот день крестьяне именовали — Александр Сытник. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна из нового урожая. Совершали специальный обряд, который, согласно приметам, гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с льняными и овсяными.
Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.
Знахари же 12 сентября собирали лекарственные корешки, высушивали и заговаривали их. Простой люд продолжал собирать клюкву и заготавливать ее на зиму.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
12 сентября Церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского
Его считали заступником русской земли, и в памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу – Невская битва и ледовое побоище. Все эти события происходили в XV веке, но сама история данного праздника начинается с XVII века, когда Петр Первый решил заключить перемирие со шведами, и в честь этого события велел перевезти мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, который был отстроен совсем недавно.
- Петр полагал, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов в будущем.
В 1723 году мощи Александра были привезены из Владимира и целый год хранились на территории Шлиссельбурга до тех пор, пока не нашли свое пристанище в Александро-Невской Лавре, где хранились в Троицком соборе.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!»
С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра Невским.
Традиции 12 сентября
- Просыпать соль замужней женщине – плохая примета, муж не будет верен.
- Если следовать традициям и соблюдать обычаи, в свою жизнь можно привлечь счастье, удачу и благополучие.
- Обратите внимание на соль. Если 12 сентября кончится соль — к нужде. Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о её покупке, если мало осталось. Просыпать соль на сытника — плохая примета, говорит о скорой измене мужа.
- Не стоит сегодня приносить в дом котенка, это повлечет за собой череду неприятностей. Если желаете завести себе хвостатого питомца, принесите его в дом накануне или на следующий день.
- Сегодня не здороваются с первым человеком, пришедшим в гости.
12 сентября — приметы дня
- Ежи роют норы на опушке леса – к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
- Звездная ночь – следующий год будет урожайным.
- Теплый вечер – к урожаю озимых.
- Сильный звездопад – к голоду, неурожаю и эпидемиям.
- С первым гостем в доме сегодня нельзя здороваться – к неудаче.
- Садиться за карточный стол – весь год быть в проигрыше.
- Постель сушить – к кошмарным снам.
- Забор ставить – к ворам.
- До полудня нельзя считать мелочь – не будет крупных денег.
- Голову мыть тоже нельзя – рано облысеете.
- Проводить время впустую – весь год пусто жить.
- Месть, совершенная в этот день, обязательно вернется бумерангом.
- Сосед пришел соли занять – не к добру. Соли насыпать ему надо, но впредь будьте осторожны!
- Соль рассыпать – к супружеской измене.
- Если еда в этот день пересолена, значит хозяйка в кого-то влюбилась.
- Соль неожиданно закончилась – денег не будет.
- Плакать в этот день – к ссорам в семье.
Именины сегодня отмечают: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков.
А ещё 12 сентября празднуют…
- День шоколадно-молочного коктейля (National Chocolate Milkshake Day) — США
- День украинского кино
- Сегодня День физической культуры и спорта — Украина
- День видеоигр (Video Games Day) — США
- День поощрения (National Day of Encouragement) — США
- Сегодня Дни почитания предков (Pitru Paksha) — Индия
- День кино — Иран
- Международный фестиваль духовной музыки и искусства (Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra) — Италия
- День работников энергетической промышленности — Туркменистан
- День защитников (Defenders Day) — США
- Сегодня День утилизации электронных отходов (E-waste Drop-Off Day) — Новая Зеландия
- День книги «Рухнама» — Туркменистан
- День народной революции — Эфиопия
- Сегодня День памяти повешенных бойцов батальона Святого Патрика — Мексика
- Национальный день — Кабо-Верде
- День гимнастики (National Gymnastics Day) — США
- Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра
- Свытник
- День виртуальной бутылки
- Сегодня День кислого пива (Sour Beer Day)
- День семейного общения
- День заглядывания в окна
- Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day)
- День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
- Международный день вязания крючком (International Crochet Day)
- Сегодня День осознанности (Mindfulness Day)
- День велосипедного спорта в Якутии
- Сегодня День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
- День памяти преподобного Христофора Римлянина
- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций (United Nations Day for South-South Cooperation)
- Сегодня День джипера
По материалам
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..