12 января – день Федоры, день Анисии. Продолжаются Святки

12 января — едва ли не самый морозный день в году. При этом примечали, что исключения бывают достаточно редко. Говорят: «Не проси у Анисьи тепла, потому что холода пришли».
Между тем, продолжаются Святки. Потому, ходят слухи, очень велика опасность встретиться с нечистой силой. Считается, что ведьмы порчу наводят именно на Анисью. Найти в этот день платок на пороге – признак такой порчи.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память мученицы Анисии Солунской
Святая мученица Анисия жила в городе Солуни (Фессалоники) в царствование императора Максимиана. По смерти родителей, воспитавших ее в духе христианского благочестия, святая Анисия раздала имущество нищим и стала проводить строгую жизнь в бдении, посте и молитве.
Во время гонения на христиан Максимиан издал эдикт, по которому всякий имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая Анисия кротко отказалась. Когда же воин дерзко схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало, оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: «Да запретит тебе Господь мой Иисус Христос!» Воин в ярости извлек меч и пронзил святую мученицу. Собравшиеся над ее телом плакали и громко роптали на жестокого императора, издавшего столь бесчеловечный указ.
Христиане похоронили мученицу близ городских ворот, а над ее могилой был воздвигнут молитвенный дом.
Традиции 12 января
В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы. Обычно на Анисью резали гусей, а также варили свиную требуху. В деревнях 12 января было принято забивать свиней. Брали свиную селезенку и печень, на которых гадали о том, какая будет зима. Если селезенка гладкая, то зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке была более толстой, то морозов можно ждать только в конце зимы. Когда печень в центре толстая, то морозы начнутся уже совсем скоро, а если широкая только со стороны брюшка, то морозные дни продержатся до самой весны. Также на Анисью существует традиция варить свиные желудки. Если желудок пустой, то весна наступит нескоро.
Приметы дня:
- Южный ветер ночью – к счастливому, урожайному году и теплому лету. Западный ветер – в реках будет много рыбы.
- Снег пошел – лето будет пасмурным.
- Те, кто родился на Анисью, будут удачливы на охоте и в плотницком деле.
- На Анисью Желудочницу молятся об излечении болей в желудке.
- В старину в этот день люди ходили в гости к родным и друзьям. Веселыми обильными застольями сопровождался этот морозный зимний день.
- Увидеть в ночь на 12 января сон, связанный с землей (поле, огород, чернозем и т.п.) – к собственной смерти.
- Приснилась свадьба или поцелуи – к ссоре в семье.
- День выдался солнечным – скоро птицы с юга прилетят.
- На небе звезд не видно – погода изменится.
- Прясть, вязать и шить в этот день – к несчастью.
- Если 12 января выйти на перекресток, встать посередине и громко произнести имя больного человека, то он скоро выздоровеет.
- Найти и поднять вещь на перекрестке – накликать на себя беду.
- Есть пищу с солью на Анисью – к болезни.
А ещё 12 января празднуют…
- Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) — США
- День детей — Таиланд
- День марципана (National Marzipan Day) — США
- Праздник фармацевта (National Pharmacist Day) — США
- День памяти — Туркменистан
- День молодёжи — Индия
- Праздник Занзибарской революции — Танзания
- Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида, Иосифа
- Анисьин день
- День похищений
- Праздник посадки внутреннего дерева
- День работника прокуратуры РФ
- Праздник памяти мученицы Анисии Солунской
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