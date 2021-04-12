13 апреля — Ипатий Чудотворец. Огнище. Злой дух может в вас вселиться, если...

13 апреля в народе называли — Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Ипатий служил епископом в 3-4 веках в Ганграх — это территория современной Турции. Был ярым борцом против арийской ереси.

К святому Ипатию предки наши обращались за защитой от нечистой силы. Считали, что в этот день ни в коем случае нельзя вслух произносить слово «бес». Иначе злой дух может вселиться в говорящего. Также верили, что 13 апреля нечистая сила — вездесуща. Может буквально атаковать человека, поразив какую-либо из частей тела: свести ноги судорогой, ослепить, раздуть губы и т.д. Распознать в человеке чёрта, кстати, может ребёнок, которому не исполнилось 7 лет.

Ну и, конечно же, в этот день стоит себя вести максимально благочестиво. При том, что бесы будут старательно искушать, подбивая к сребролюбию, чревоугодию, блуду, гневу, тщеславию, унынию и гордости.

Церковь в этот день 13 апреля отмечает Ипатия Чудотворца

Ипатий жил в III-IV веках. Он был христианским епископом города Гангры в Пафлагонии (район на севере Малой Азии). Принимал участие в Первом Никейском Соборе (325 г.), который созвал император Константин I. Собрание проходило в городе Никее более двух месяцев. На нем осудили арианскую ересь.

В 326 году епископ возвращался в свою епархию из Константинополя. По дороге на него напали. Место было пустынным. Поэтому никто не мог помочь Ипатию. Нападавшими оказались приверженцы раскольников христианской веры. Они искололи его тело кольями и мечами, после чего сбросили умирающего мужчину в болото. Ипатий молился за своих убийц до тех пор, пока женщина-арианка не нанесла ему смертельный удар камнем по голове.

Тело спрятали в пещере, но его удалось найти. Жители с почестями похоронили останки епископа. После кончины мощи святого Ипатия восславились многими чудесами, среди которых – излечение от разных недугов и изгнание бесов.

Что касается названия дня «Огнище». Родилось оно в те века, когда люди начали защищать леса от пожара, вырубая часть деревьев, а затем сжигая их. Так вот это место и величали огнищем.

Совершали в данный день и соответствующие «огненные» ритуалы. Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Затем через огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле (чтобы уберечь от пожара), приводили к костру больных, будучи уверенными в их выздоровлении после обряда. В этом же пламени сжигали и всевозможный хлам, чтобы очистить дом от ненужного.

Что касается погодных примет на 13 апреля…



Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака? К дождю.

Солнечный день – лето будет теплым.

У клена и березы сок выделяется – к потеплению.

Перелетные птицы слетаются стаями – весна будет с хорошей погодой.

Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода задержатся.

Невкусный березовый сок – к хорошему урожаю хлеба.

Вода течет и пенится – к дождю. Утренний туман говорит об этом же.

Туман падает на землю – к сухой погоде.

Дождь утром – лето тоже мокрым будет.

В народе считали, что святой Ипатий помогает при бесплодии, трудной беременности, угрозе выкидыша, если открылось кровотечение или возникли трудности со вскармливанием грудничка. 13 апреля молились Ипатию и просили помощи в решении данных проблем. Считалось, что дети рожденные в этот день обладают необычными способностями и находятся под покровительством Ипатия Чудотворца.

Родившуюся 13 апреля женщину называли «огнищанкой»

В день своего рождения она должна была взять горящие угли из печи и отнести на поле (огород) и там развести костер. Эти островки огня были способны излечить даже самую тяжелую и затянувшуюся болезнь. Больного нужно было пронести над пламенем в этот же день. В скором времени он должень был поправиться. Также через полевые костры проносили борону, соху и другой сельскохозяйственный инвентарь. Данный обряд проводили, чтобы орудие не сломалось во время сезона и хорошо послужило хозяину, а чтобы дом не пострадал от пожара специально сжигали старую и ненужную вещь.

Увидеть домового 13 апреля предвещало что-то крайне плохое. Домовой на Ипатия часто любил вздыхать в подвале и за печкой. В таком случае его следовало спросить к худу он стонет или к добру, и если домовой замолкал, то стонал он к счастью. В этот день возрастала вероятность подвергнуться проникновению злого духа. Для защиты от бесов крестьяне усердно молились и рисовали на окнах, дверях и стенах кресты. Также нужно было разложить чертополох и не произносить слово «бес» и тем более «черт».

Именины сегодня отмечают: Василий, Донат, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

А ещё 13 апреля празднуют… Тайский Новый год (Songkran)

Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) — Нидерланды

День учителя — Эквадор

Рама Навами — Индия

День несправедливо преследуемых — Словакия

13 апреля — День детского массажа (Baby Massage Day) — США

День памяти жертв Катыни — Польша

День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) — США

13 апреля — День планирования обеда (National Make Lunch Count Day) — США

Водный фестиваль (Тинджан) — Мьянма

День настольной игры Скрэббл (National Scrabble Day) — США

Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана, Иосифа

Ипатий Чудотворец (Огнище)

Весенняя Неделя Добра

День рождения троллейбуса

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)

День общения с духом безмятежности

13 апреля — День мецената и благотворителя

День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского По материалам https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .