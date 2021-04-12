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13 апреля — Ипатий Чудотворец. Огнище. Злой дух может в вас вселиться, если...
иллюстрация: goodwindance (pixabay.com)

13 апреля — Ипатий Чудотворец. Огнище. Злой дух может в вас вселиться, если…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 12.04.2021

13 апреля в народе называли — Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Ипатий служил епископом в 3-4 веках в Ганграх — это территория современной Турции. Был ярым борцом против арийской ереси.

К святому Ипатию предки наши обращались за защитой от нечистой силы. Считали, что в этот день ни в коем случае нельзя вслух произносить слово «бес». Иначе злой дух может вселиться в говорящего. Также верили, что 13 апреля нечистая сила — вездесуща.  Может буквально атаковать человека, поразив какую-либо из частей тела: свести ноги судорогой, ослепить, раздуть губы и т.д. Распознать в человеке чёрта, кстати, может ребёнок, которому не исполнилось 7 лет.

Ну и, конечно же, в этот день стоит себя вести максимально благочестиво. При том, что бесы будут старательно искушать, подбивая к сребролюбию, чревоугодию, блуду, гневу, тщеславию, унынию и гордости.

Церковь в этот день 13 апреля отмечает Ипатия Чудотворца

Ипатий жил в III-IV веках. Он был христианским епископом города Гангры в Пафлагонии (район на севере Малой Азии). Принимал участие в Первом Никейском Соборе (325 г.), который созвал император Константин I. Собрание проходило в городе Никее более двух месяцев. На нем осудили арианскую ересь.

В 326 году епископ возвращался в свою епархию из Константинополя. По дороге на него напали. Место было пустынным. Поэтому никто не мог помочь Ипатию. Нападавшими оказались приверженцы раскольников христианской веры. Они искололи его тело кольями и мечами, после чего сбросили умирающего мужчину в болото. Ипатий молился за своих убийц до тех пор, пока женщина-арианка не нанесла ему смертельный удар камнем по голове.

Тело спрятали в пещере, но его удалось найти. Жители с почестями похоронили останки епископа. После кончины мощи святого Ипатия восславились многими чудесами, среди которых – излечение от разных недугов и изгнание бесов.

Что касается названия дня «Огнище». Родилось оно в те века, когда люди начали защищать леса от пожара, вырубая часть деревьев, а затем сжигая их. Так вот это место и величали огнищем.

Совершали в данный день и соответствующие «огненные» ритуалы. Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Затем через огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле (чтобы уберечь от пожара), приводили к костру больных, будучи уверенными в их выздоровлении после обряда. В этом же пламени сжигали и всевозможный хлам, чтобы очистить дом от ненужного.

Что касается погодных примет на 13 апреля…

  • Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака? К дождю.
  • Солнечный день – лето будет теплым.
  • У клена и березы сок выделяется – к потеплению.
  • Перелетные птицы слетаются стаями – весна будет с хорошей погодой.
  • Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода задержатся.
  • Невкусный березовый сок – к хорошему урожаю хлеба.
  • Вода течет и пенится – к дождю. Утренний туман говорит об этом же.
  • Туман падает на землю – к сухой погоде.
  • Дождь утром – лето тоже мокрым будет.

В народе считали, что святой Ипатий помогает при бесплодии, трудной беременности, угрозе выкидыша, если открылось кровотечение или возникли трудности со вскармливанием грудничка. 13 апреля молились Ипатию и просили помощи в решении данных проблем. Считалось, что дети рожденные в этот день обладают необычными способностями и находятся под покровительством Ипатия Чудотворца.

Родившуюся 13 апреля женщину называли «огнищанкой»

В день своего рождения она должна была взять горящие угли из печи и отнести на поле (огород) и там развести костер. Эти островки огня были способны излечить даже самую тяжелую и затянувшуюся болезнь. Больного нужно было пронести над пламенем в этот же день. В скором времени он должень был поправиться. Также через полевые костры проносили борону, соху и другой сельскохозяйственный инвентарь. Данный обряд проводили, чтобы орудие не сломалось во время сезона и хорошо послужило хозяину, а чтобы дом не пострадал от пожара специально сжигали старую и ненужную вещь.

Увидеть домового 13 апреля предвещало что-то крайне плохое. Домовой на Ипатия часто любил вздыхать в подвале и за печкой. В таком случае его следовало спросить к худу он стонет или к добру, и если домовой замолкал, то стонал он к счастью. В этот день возрастала вероятность подвергнуться проникновению злого духа. Для защиты от бесов крестьяне усердно молились и рисовали на окнах, дверях и стенах кресты. Также нужно было разложить чертополох и не произносить слово «бес» и тем более «черт».

Именины сегодня отмечают: Василий, Донат, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

А ещё 13 апреля празднуют…

  • Тайский Новый год (Songkran)
  • Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) — Нидерланды
  • День учителя — Эквадор
  • Рама Навами — Индия
  • День несправедливо преследуемых — Словакия
  • 13 апреля — День детского массажа (Baby Massage Day) — США
  • День памяти жертв Катыни — Польша
  • День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) — США
  • 13 апреля — День планирования обеда (National Make Lunch Count Day) — США
  • Водный фестиваль (Тинджан) — Мьянма
  • День настольной игры Скрэббл (National Scrabble Day) — США
  • Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана, Иосифа
  • Ипатий Чудотворец (Огнище)
  • Весенняя Неделя Добра
  • День рождения троллейбуса
  • Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)
  • День общения с духом безмятежности
  • 13 апреля — День мецената и благотворителя
  • День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

По материалам https://boooh.ru

О праздниках больше — здесь.

13 апреля — Ипатий Чудотворец. Огнище. Злой дух может в вас вселиться, если...

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