13 апреля — Ипатий Чудотворец. Огнище. Злой дух может в вас вселиться, если...

13 апреля в народе называли — Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Ипатий служил епископом в 3-4 веках в Ганграх — это территория современной Турции. Был ярым борцом против арийской ереси.
К святому Ипатию предки наши обращались за защитой от нечистой силы. Считали, что в этот день ни в коем случае нельзя вслух произносить слово «бес». Иначе злой дух может вселиться в говорящего. Также верили, что 13 апреля нечистая сила — вездесуща. Может буквально атаковать человека, поразив какую-либо из частей тела: свести ноги судорогой, ослепить, раздуть губы и т.д. Распознать в человеке чёрта, кстати, может ребёнок, которому не исполнилось 7 лет.
Ну и, конечно же, в этот день стоит себя вести максимально благочестиво. При том, что бесы будут старательно искушать, подбивая к сребролюбию, чревоугодию, блуду, гневу, тщеславию, унынию и гордости.
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Церковь в этот день 13 апреля отмечает Ипатия Чудотворца
Ипатий жил в III-IV веках. Он был христианским епископом города Гангры в Пафлагонии (район на севере Малой Азии). Принимал участие в Первом Никейском Соборе (325 г.), который созвал император Константин I. Собрание проходило в городе Никее более двух месяцев. На нем осудили арианскую ересь.
В 326 году епископ возвращался в свою епархию из Константинополя. По дороге на него напали. Место было пустынным. Поэтому никто не мог помочь Ипатию. Нападавшими оказались приверженцы раскольников христианской веры. Они искололи его тело кольями и мечами, после чего сбросили умирающего мужчину в болото. Ипатий молился за своих убийц до тех пор, пока женщина-арианка не нанесла ему смертельный удар камнем по голове.
Тело спрятали в пещере, но его удалось найти. Жители с почестями похоронили останки епископа. После кончины мощи святого Ипатия восславились многими чудесами, среди которых – излечение от разных недугов и изгнание бесов.
Совершали в данный день и соответствующие «огненные» ритуалы. Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Затем через огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле (чтобы уберечь от пожара), приводили к костру больных, будучи уверенными в их выздоровлении после обряда. В этом же пламени сжигали и всевозможный хлам, чтобы очистить дом от ненужного.
Что касается погодных примет на 13 апреля…
- Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака? К дождю.
- Солнечный день – лето будет теплым.
- У клена и березы сок выделяется – к потеплению.
- Перелетные птицы слетаются стаями – весна будет с хорошей погодой.
- Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода задержатся.
- Невкусный березовый сок – к хорошему урожаю хлеба.
- Вода течет и пенится – к дождю. Утренний туман говорит об этом же.
- Туман падает на землю – к сухой погоде.
- Дождь утром – лето тоже мокрым будет.
В народе считали, что святой Ипатий помогает при бесплодии, трудной беременности, угрозе выкидыша, если открылось кровотечение или возникли трудности со вскармливанием грудничка. 13 апреля молились Ипатию и просили помощи в решении данных проблем. Считалось, что дети рожденные в этот день обладают необычными способностями и находятся под покровительством Ипатия Чудотворца.
Родившуюся 13 апреля женщину называли «огнищанкой»
В день своего рождения она должна была взять горящие угли из печи и отнести на поле (огород) и там развести костер. Эти островки огня были способны излечить даже самую тяжелую и затянувшуюся болезнь. Больного нужно было пронести над пламенем в этот же день. В скором времени он должень был поправиться. Также через полевые костры проносили борону, соху и другой сельскохозяйственный инвентарь. Данный обряд проводили, чтобы орудие не сломалось во время сезона и хорошо послужило хозяину, а чтобы дом не пострадал от пожара специально сжигали старую и ненужную вещь.
Увидеть домового 13 апреля предвещало что-то крайне плохое. Домовой на Ипатия часто любил вздыхать в подвале и за печкой. В таком случае его следовало спросить к худу он стонет или к добру, и если домовой замолкал, то стонал он к счастью. В этот день возрастала вероятность подвергнуться проникновению злого духа. Для защиты от бесов крестьяне усердно молились и рисовали на окнах, дверях и стенах кресты. Также нужно было разложить чертополох и не произносить слово «бес» и тем более «черт».
А ещё 13 апреля празднуют…
- Тайский Новый год (Songkran)
- Парад цветов в Амстердаме (Bulbflower Parade) — Нидерланды
- День учителя — Эквадор
- Рама Навами — Индия
- День несправедливо преследуемых — Словакия
- 13 апреля — День детского массажа (Baby Massage Day) — США
- День памяти жертв Катыни — Польша
- День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) — США
- 13 апреля — День планирования обеда (National Make Lunch Count Day) — США
- Водный фестиваль (Тинджан) — Мьянма
- День настольной игры Скрэббл (National Scrabble Day) — США
- Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана, Иосифа
- Ипатий Чудотворец (Огнище)
- Весенняя Неделя Добра
- День рождения троллейбуса
- Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day)
- День общения с духом безмятежности
- 13 апреля — День мецената и благотворителя
- День памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского
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