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13 апреля - Первый день Рамазана

13 апреля — Первый день Рамазана

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 12.04.2021

Муфтият Крыма сообщает: 13 апреля 2021 года по мусульманскому календарю начинается священный месяц Рамазан.

Продолжительность светового дня в каждом регионе Крыма разная, следует учитывать данный факт тем, кто имеет намерение держать пост (Оразу). Алушта — 1, Бахчисарай+ 2, Белогорск (Карасубазар) — 2, Джанкой — 1, Евпатория (Кезлев) + 3, Керчь — 9, Красноперекопск (Ор Къапы) + 2, Севастополь (Акъяр) + 2, Старый Крым (Эски Къырым) — 3, Феодосия (Кефе)- 5, Ялта + 4, Судак — 3, Раздольное (Акъшейх) + 3, Черноморское (Акъмечит) +4. В этом году ночь предопределения Къадыр геджези выпадает с 8 мая на 9 мая. Праздник разговения Ораза-байрам наступает 13 мая, — отмечают в пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

13 апреля - Первый день Рамазана

13 апреля - Первый день Рамазана

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