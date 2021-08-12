13 августа – Евдокимов день или Евдокимово заговенье

13 августа — этот день предшествует Успенскому посту, который начнётся 14 августа и продлится до 27 числа. Пост этот строгий, однако не такой голодный как, например, Великий. Новый урожай зерновых, обилие плодов и овощей, грибов, ягод и орехов — крестьяне совсем уж голодными из-за стола не вставали. Главные же запреты налагались на веселье и развлечения. Поэтому 13 августа, в Евдокимово заговенье, молодёжь веселилась вовсю — парни и девушки водили хороводы, веселились, подыскивали себе женихов и невест. Ведь не за горами и Покров – сезон свадеб!

А те, кто постарше, пересматривали и чинили орудия труда, чтобы затем убрать их до весны.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче почитает память Евдокима Каппадокиянина

Приметы дня 13 августа

А ещё 13 августа празднуют… Церковь же нынче почитает память Евдокима Каппадокиянина Он проживал на территории Малой Азии в IX веке. С детства он отличался послушанием и праведностью. В юности дал обет безбрачия. Добродетельная жизни Евдокима была оценена императором, который назначил Евдокима правителем на территории Харсианской области. Нужно сказать, что сам Евдоким свои обязанности исполнял добросовестно, старался управлять людьми справедливо, заботился о вдовах и сиротах, становился на защиту обиженных. Согласно преданию, непорочная жизнь Евдокима была угодна Богу, и тот призвал его на небеса в возрасте 33 лет. После смерти праведника у его гроба стали происходить разнообразные чудеса, в частности, больные получали исцеление. Через несколько месяцев, открыв гроб, обнаружили нетленные мощи святого, которые благоухали. Приметы дня 13 августа Предрассветный туман быстро рассеивается? К ясной, хорошей погоде.

Паутина летает – к продолжительной жаре.

Густой туман стоит над лесом – к хорошему урожаю грибов.

Много ласточек летает вокруг – к скорой осени. Именины 13 августа отмечают: Антон, Максим, Арсений, Владимир, Николай, Сергей, Константин, Василий, Георгий, Юрий. А ещё 13 августа празднуют… День встреч

Международный день левшей (International Lefthanders Day)

Заговенье на Успенский пост

День шумящих ракушек

13 августа – День женщин — Тунис

День бифштекса из вырезки (National Filet Mignon Day) — США

Карнавальный вторник — Гренада

День свободного Лаоса

13 августа – День Сил обороны (Defense Forces Day) — Зимбабве

День независимости — ЦАР

День поминовения усопших (Обон) — Япония

Праздник поддержки малых предприятий — Иран

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, Сергея

Евдокимов день О праздниках больше — здесь.