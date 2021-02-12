13 февраля — день Святого Никиты. Закрываем двери плотно! Шалят колдуны, знаете ли...

13 февраля, по народному календарю, в День Святого Никиты вспоминают епископа Новгородского. Это один из самых знаменитых русских православных святителей — не только проповедовал христианство на Руси, но и сам служил примером благочестия. В 1547 году Никиту Новгородского причислили к лику святых.

Простой люд считал, что Никита — покровитель огня. И 13 февраля ему особенно рьяно молились о защите от пожаров и молний, в том числе шаровых. В народе это явление вызывало настоящий ужас. Потому как его природу никто понять не мог — связывали с промыслом нечистых сил. К слову, если в этот день случался пожар, то предки наши были уверены: шалят бесы и колдуны, которые, обратившись в огненные шары, летят окунуться в реку Иордан. Спасти от такой напасти и призывали Никиту Новгородского.

Православная церковь чтит память святого Никиты Печерского

Будущий святой родился в XI веке в Киеве. С ранних лет он понял свое предназначение и начал жить и служить Богу в Киево-Печерской Лавре. Совсем молодым человеком он решился на затворничество. Его отговаривали, ведь этот отшельнический подвиг порой оказывался не по плечу даже опытным старцам. Но Никита был настойчив, и чуть не случилась беда. Затворник поддался дьявольскому искушению, отказавшись читать и изучать Евангелие и следовать слову Нового Завета. Он полностью погрузился в Ветхий Завет. С помощью братьев-монахов Никита все-таки изгнал бесов из своей души и вышел из затворничества, к которому оказался не готов. В дальнейшем он проявил себя как истовый верующий и великолепный проповедник, зажигал сердца прихожан верой, избавляя их от соблазнов и сомнений.

Святой Никита прожил деятельную жизнь: был возведен в сан Новгородского епископа, исцелял людей от разнообразных болезней и обрел невероятную способность силой молитвы прекращать городские пожары и вызывать дожди во время засух. После смерти его нетленные мощи продолжали избавлять верующих от хворей, особенно помогая при глазных заболеваниях.

Что же касается погодных примет, то… Ясная лунная ночь 13 февраля – завтрашний день обещает быть солнечным.

Воробьи утепляют свои гнезда перьями – к сильной стуже.

Громкий крик ворон – к снежной буре и метелице.

Иней на деревьях предвещает ясную ночь.

Печь плохо растапливается, а дрова гореть не хотят? К теплу.

Оттепель предвещает и огонь белого цвета в печи, тогда как красный огонь — к холоду.

В печи практически нет тяги – к сырой погоде. Тяга сильная – к стуже.

Если на Крещение не было сильных морозов – в этот день будет очень холодно.

Круги на солнце – к урожайному году.

Воробьи утепляют гнезда – будет стужа. Рядом с церковными канонами всегда шла магия. В древней Руси люди любили гадать в этот день на свою судьбу и часто такие предсказания сбывались. 13 февраля было принято говорить друг другу только правду, какой бы горькой она не была. Люди верили, что таким образом можно избавиться от старых грехов и начать новую жизнь. Существовало поверье, что сегодня лучше не выходить вечером на улицу, так как там бродят злые силы, которые могут сглазить и принести много несчастья. Такие поверья очень пугали людей и в этот день все старались остаться дома и закрыть дверь очень плотно, чтобы никакая сущность не проникла в дом. Именины 12 февраля отмечают: Илья, Афанасий, Богдан, Виктор, Иван, Никита. Международный день блина А ещё сегодня — прям в угоду Масленице, которая в 2018-ом припала на эту дату — мир отмечает Международный день блина! И праздник особо популярен в Америке и в Англии. И если в США первое блинное торжество отпраздновали в 1950 году, то англичане дали старт ему гораздо раньше. По легенде, «тон задала» домохозяйка из городка Олни в 1445 году. Во время Великого поста она жарила у себя дома блинчики. Тайком… Тут внезапно раздался колокольный звон. Бедная женщина до того испугалась, что ринулась со своей кухни в церковь, да не с пустыми руками — со сковородкой и блинчиками с пылу-жару. Простили барышню за приготовление запретного в пост блюда или нет — вопрос, однако с того момента зародилась интересная традиция: каждый год устраивать забеги со сковородами и блинами. Раньше бегали только женщины! Причём обязательно в платьях, фартуках и на каблуках. Теперь на старт выходят и мужчины, и дети. А вам слабо? А ещё 13 февраля празднуют… День безумно влюблённых в меня (Madly In Love With Me Day) — США

День детей — Мьянма

Праздник Терендез — Армения

Праздник Луперкалии — Древний Рим

День тортеллини (National Tortellini Day) — США

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи, Ивана

Никита Пожарник

Международный день презерватива (International Condom Day)

13 февраля — День подруг (Galentine`s Day)

Всемирный день радио (World Radio Day)

День рождения кинокамеры

13 февраля — День бродячих дверей

День памяти мучеников Кира и Иоанна

День родного языка и письменности в Якутии По материалам: https://fb.ru О праздниках больше — здесь .

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