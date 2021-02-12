13 февраля — день Святого Никиты. Закрываем двери плотно! Шалят колдуны, знаете ли...

13 февраля, по народному календарю, в День Святого Никиты вспоминают епископа Новгородского. Это один из самых знаменитых русских православных святителей — не только проповедовал христианство на Руси, но и сам служил примером благочестия. В 1547 году Никиту Новгородского причислили к лику святых.
Простой люд считал, что Никита — покровитель огня. И 13 февраля ему особенно рьяно молились о защите от пожаров и молний, в том числе шаровых. В народе это явление вызывало настоящий ужас. Потому как его природу никто понять не мог — связывали с промыслом нечистых сил. К слову, если в этот день случался пожар, то предки наши были уверены: шалят бесы и колдуны, которые, обратившись в огненные шары, летят окунуться в реку Иордан. Спасти от такой напасти и призывали Никиту Новгородского.
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Православная церковь чтит память святого Никиты Печерского
Будущий святой родился в XI веке в Киеве. С ранних лет он понял свое предназначение и начал жить и служить Богу в Киево-Печерской Лавре. Совсем молодым человеком он решился на затворничество. Его отговаривали, ведь этот отшельнический подвиг порой оказывался не по плечу даже опытным старцам. Но Никита был настойчив, и чуть не случилась беда. Затворник поддался дьявольскому искушению, отказавшись читать и изучать Евангелие и следовать слову Нового Завета. Он полностью погрузился в Ветхий Завет. С помощью братьев-монахов Никита все-таки изгнал бесов из своей души и вышел из затворничества, к которому оказался не готов. В дальнейшем он проявил себя как истовый верующий и великолепный проповедник, зажигал сердца прихожан верой, избавляя их от соблазнов и сомнений.
Святой Никита прожил деятельную жизнь: был возведен в сан Новгородского епископа, исцелял людей от разнообразных болезней и обрел невероятную способность силой молитвы прекращать городские пожары и вызывать дожди во время засух. После смерти его нетленные мощи продолжали избавлять верующих от хворей, особенно помогая при глазных заболеваниях.
Что же касается погодных примет, то…
- Ясная лунная ночь 13 февраля – завтрашний день обещает быть солнечным.
- Воробьи утепляют свои гнезда перьями – к сильной стуже.
- Громкий крик ворон – к снежной буре и метелице.
- Иней на деревьях предвещает ясную ночь.
- Печь плохо растапливается, а дрова гореть не хотят? К теплу.
- Оттепель предвещает и огонь белого цвета в печи, тогда как красный огонь — к холоду.
- В печи практически нет тяги – к сырой погоде. Тяга сильная – к стуже.
- Если на Крещение не было сильных морозов – в этот день будет очень холодно.
- Круги на солнце – к урожайному году.
- Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.
Рядом с церковными канонами всегда шла магия. В древней Руси люди любили гадать в этот день на свою судьбу и часто такие предсказания сбывались. 13 февраля было принято говорить друг другу только правду, какой бы горькой она не была. Люди верили, что таким образом можно избавиться от старых грехов и начать новую жизнь.
Существовало поверье, что сегодня лучше не выходить вечером на улицу, так как там бродят злые силы, которые могут сглазить и принести много несчастья. Такие поверья очень пугали людей и в этот день все старались остаться дома и закрыть дверь очень плотно, чтобы никакая сущность не проникла в дом.
Именины 12 февраля отмечают: Илья, Афанасий, Богдан, Виктор, Иван, Никита.
Международный день блина
А ещё сегодня — прям в угоду Масленице, которая в 2018-ом припала на эту дату — мир отмечает Международный день блина! И праздник особо популярен в Америке и в Англии. И если в США первое блинное торжество отпраздновали в 1950 году, то англичане дали старт ему гораздо раньше. По легенде, «тон задала» домохозяйка из городка Олни в 1445 году. Во время Великого поста она жарила у себя дома блинчики. Тайком… Тут внезапно раздался колокольный звон. Бедная женщина до того испугалась, что ринулась со своей кухни в церковь, да не с пустыми руками — со сковородкой и блинчиками с пылу-жару.
Простили барышню за приготовление запретного в пост блюда или нет — вопрос, однако с того момента зародилась интересная традиция: каждый год устраивать забеги со сковородами и блинами. Раньше бегали только женщины! Причём обязательно в платьях, фартуках и на каблуках. Теперь на старт выходят и мужчины, и дети. А вам слабо?
А ещё 13 февраля празднуют…
- День безумно влюблённых в меня (Madly In Love With Me Day) — США
- День детей — Мьянма
- Праздник Терендез — Армения
- Праздник Луперкалии — Древний Рим
- День тортеллини (National Tortellini Day) — США
- Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи, Ивана
- Никита Пожарник
- Международный день презерватива (International Condom Day)
- 13 февраля — День подруг (Galentine`s Day)
- Всемирный день радио (World Radio Day)
- День рождения кинокамеры
- 13 февраля — День бродячих дверей
- День памяти мучеников Кира и Иоанна
- День родного языка и письменности в Якутии
По материалам:
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