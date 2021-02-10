13 февраля для мусульман начинаются Три священных месяца

13 февраля 2021 года (1442 г. по Хиджре), с вечернего намаза для мусульман начинается благословенный период «Три священных месяца» («Учь айлар» — кр.тат):

Реджеб – месяц покаяния, общения и поклонения;

Шаабан – месяц любви и служения;

Рамазан – сближения и благодати.

Это период, который мусульмане стараются наполнить постом, покаянием, намазами, чтением Корана и благими деяниями. В эти месяцы вознаграждение за добрые деяния и поклонение Всемогущий Аллах увеличивает многократно и прощает грехи тем, кто искренне в них раскается, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Месяц Реджеб является первым из трех священных месяцев, являющихся величайшей Милостью Всевышнего Аллаха к Своим рабам. Согласно хадису Пророка, воздаяние (вознаграждение за добрые деяния и наказание за грехи) в месяц Реджеб увеличивается в 70 раз.

Первая пятничная ночь месяца Реджеб называется Ночь Регаиб. В этом году она приходится на ночь с 18 на 19 февраля.