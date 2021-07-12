13 июля – Двенадцать апостолов. Память Еремея Распрягальника

13 июля— в народе бытовала традиция аналогичная пасхальной — в этот день красили яйца, а затем обменивались ими с соседями и знакомыми. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее Солнце. Готовили из яиц сегодня и самые разные блюда. Яичница в этот день была традиционным угощением. Её делали с луком, овощами, сыром, хлебом и даже с селёдкой.

Также 13 июля было принято, отправляясь на сенокос, надевать лучшие наряды. В некоторых областях после работы выходили «провожать весну»: устраивали народные гулянья на лугу или опушке леса, мастерили соломенную куклу Весну и на закате топили ее в воде. Ключевым моментом праздника было наблюдение за уходящим Солнцем.

Считалось, что с этой минуты на земле устанавливалась настоящая летняя жара – горячая и беспощадная. Мягкое «весеннее» тепло уходило в небытие.

Сам же праздник получил название двенадцати апостолов в честь учеников Христа, наиболее приближенных к нему. Истории жизни и деяний таких людей изложены в Евангелии, а также в книге «Деяния святых апостолов».

Учениками Христа, ставшими свидетелями последних месяцев его жизни, стали Петр, его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Филипп, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Варфоломей, Фома, Симон Канаит, Фаддей и Иуда Искариот. Когда Иуда предал Христа, его место занял Матфий.

12 апостолов — самые близкие ученики Иисуса Христа, сопровождавшие Его повсюду во время Его земной жизни

Андрей Первозванный,

Симон — сын Ионы, прозван Петром (или Кифой, камнем).

Симон Кананит, Зилот, по преданию — жених на свадьбе в Кане Галилейской, где Христос обратил воду в вино. на которой был Иисус со своей Матерью, где, как это всем стало известно, Он обратил воду в вино.

Иаков, брат Господень — сын Иосифа Обручника от первого брака (богословы также называют его двоюродным братом Христа, считая племянником Иосифа, здесь мнения расходятся). Именно апостол Иаков стал первым епископом Иерусалима. Он был замучен до смерти иудеями около 65 года в Иерусалиме, самой своей смертью проповедуя Крест Христов.

Иаков Зеведеев (Старший), брат апостола Иоанна — Его Господь одним из первых пригласил идти за Собой, узнавая Его учение. А после Воскресения и Вознесения Господа на Небо вместе с другими апостолами святой Иаков трудился и проповедовал учение Христа. Путь его был не самым протяженным. Но и он скончался не своей смертью, а мученически закончил жизнь от меча Ирода Агриппы. Смерть апостола Иакова — единственного из двенадцати апостолов — описана в Новом Завете.

13 июля — Апостолы

Апостол и евангелист Иоанн Богослов — святой, известный и почитаемый по всему миру. Он один из 12 апостолов, называемый Православной Церковью «сотаинником Божиим». Молитва ему во все века и сегодня остается сильной, ведь это обращение к любимому ученику Христа, одному из двенадцати его ближайших и единственному, кто не предал Господа, оставшись с ним даже у Креста. В земной жизни он всегда был свидетелем чудес Христа, а после смерти его тело даже не было найдено. Земная жизнь Иоанна была святой и праведной: он был самым молодым учеником Христа. Почти юношей призвал его Христос на служение людям и до самой старости — а скончался он в возрасте более 100 лет — он проповедовал и творил чудеса силою Божией.

Филипп — апостол, который привел к Иисусу фарисея Нафанаила.

Варфоломей — из одного города с Андреем и Петром.

Фома — прозванный Фома неверующий, прославился тем, Господь явился ему,показав свои раны после Воскресения.

Святой апостол Иуда или Юди Фаддей. Он не раз упоминается в четырех книгах Евангелия, также в Новом Завете есть Послание от Иуды, то есть наставления апостола новообращенным христианам.

Апостол Левий Матфей, один из четырех евангелистов

Иуда — предатель Господа.

Народные поверья и традиции: что принято делать 13 июля



13 июля в народе воздают дань памяти Еремею Распрягальнику. На этот день приходилось окончание посевных работ. Крестьяне занимались посадкой бобов, распрягали лошадей. Традиция сажать бобы на 13 июня стала причиной того, что Еремея называют Бобовником.

Большинство православных воспринимает Ерма и Ермию как одного человека. По старому календарю Еремея праздновали 1 мая и в последний день весны. Святой считался покровителем открытия и завершения сева.

На Руси Еремея называли Распрягальником

Такое дополнение к имени связывают с тем, что по завершении сева лошадей распрягали. 13 июня животным, помогавшим в посевных работах, выказывали почести, благодарили их за труд. Коням давали сено, морковку и другие лакомства, отводили к реке, чтобы искупать. Лошади получали возможность отдохнуть. Была примета, если на Еремея Распрягальника коня заставляли работать, он вскоре серьезно заболевал.

Даже если возникала необходимость отправиться в другое село, лошадь не запрягали, важные дела переносили на другое время.

Еще одно предание гласило:

крестьян, покидавших поле по окончании посевных работ, сменял полевик. Так называли житного деда – нелюдимое существо. Иногда он шутил над людьми, заводя их в болота, сбивая с пути. В некоторых случаях его можно было заметить на границе хлебных полей. Сон в этих местах был запрещен. У житного полевого дедушки имелись отпрыски – луговички с межевичками. Они бегали рядом с границей полей и отлавливали птиц, которыми их отец обедал. Если луговичкам попадался спящий человек, они могли его задушить.

Сердить полевика было нельзя, в этом случае он мог наслать на поля многочисленных змей, лишить крестьян урожая. В давние времена люди всячески пытались его задобрить: в ров, удаленный от дороги по ночам кидали яйца и петуха с отрубленной головой – они служили угощением.

Чтобы полевым духам не пришлось голодать в зиму, на полях оставляли немного не обмолотого зерна и несколько опавших с дерева яблок.

Сон, увиденный в ночь с 12 на 13 июня, бессмысленный. Дневное видение, снившееся и ранее, исполнится спустя неделю.

Что касается примет 13 июля…

Звезды ночью 13 июля мерцают? Утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.

Кукушка кукует – к долгому лету и к неурожаю ячменя.

Лещ в воде хвостом плещет – вечером будет тепло.

Облака желтого цвета – к дождю.

Белые облака плывут против ветра – к дождю. По ветру – к жаре.

Овцы на пастбище ведут себя беспокойно – к дождю.

Много росы – к жаркой погоде.

Съесть натощак яйцо, окрашенное в желтый цвет – к счастью.

А ещё девушки в этот день гадали на суженого на цветах. Собирали 12 цветов с разных лугов и полей, клали их под подушку. Кто ночью приснится – тот вскоре под венец позовет!

Именины сегодня отмечают: Михаил, Степан, Григорий, Петр, Яков, Андрей, Тимофей, Иван, Фаддей, Матвей.

А ещё 13 июля празднуют… Международный день купания нагишом (International Skinny Dip Day)

Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых

День поиска за углом

Международный день головоломки (International Puzzle Day)

День картофеля-фри (National French Fry Day) — США

День фасоли с сосисками (National Beans `n` Franks Day) — США

День сотрудника Комитета национальной безопасности — Казахстан

Чествование Небес (Тянь-куан цзе) — Китай

День работников пожарной безопасности Вооружённых сил — Украина

День мучеников — Пакистан

День государственности (Montenegro Statehood Day) — Черногория

Именины у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матфея, Фаддея, Степана, Софрония, Михаила

Макушка лета

По материалам https://alkodoma.ru

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