13 июня – Еремей Распрягальник. Житный дед (Полевик, Гречуха)

13 июня на Руси заканчивали посевные работы, распрягали коней и отпускали их на отдых. Поэтому этот день и нарекли Распрягальником. Говорили: «Распрягальник – севу край, коня распрягай».

В народе 13 июня считали обычным днём. Занимались привычными делами, прибирались в избах, работали на огородах и т.д.

Продолжались также девичьи посиделки, готовились к свадьбам и готовили приданое.

Церковь чтит память святого Ерма – одного из семидесяти апостолов

Был он епископом в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру.

Святой мученик Ермий пострадал за Христа в городе Команы зо время гонений при императоре Антонине Пии (138 — 161). Правитель Севастиан, прибывший в Каппадокию для исполнения приказа о преследовании христиан, предложил святому принести жертву языческим богам, обещая за это почести и милость императора. Но убеленный сединами воин мужественно исповедал свою веру во Христа.

После долгих уговоров правитель повелел мучить святого. Его били по лицу так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в раскаленную печь. Когда через 3 дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым. Правитель Севастиан приказал волхву отравить святого Ермия ядом. Отравленное питье не принесло святому никакого вреда. Так же и второй кубок с сильнейшим ядом не умертвил мученика. Волхв уверовал, принес покаяние Христу Спасителю и был немедленно обезглавлен, крестившись собственной кровью и восприняв мученический венец. А святой Ермий был предан еще более жестоким мукам: из него вытягивали жилы, бросали в кипящее олово, выкололи глаза, но он смиренно благодарил Господа Иисуса Христа.

Потом мученика Ермия повесили головой вниз. Три дня висел он в таком положении. Люди, посланные правителем удостовериться в смерти мученица, нашли его живым. Пораженные чудом, они ослепли от ужаса и начали взывать к святому, чтобы он помог им. Святой мученик велел подойти ослепшим к нему, возложил на них руки и исцелил Именем Иисуса Христа. В ярости правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но страстотерпец по-прежнему оставался живым. Тогда обезумевший Севастиан собственноручно отрезал ему голову ножом. Христиане тайно погребли тело мученика Ермия, от святых мощей которого подавались многочисленные исцеления.

За погодой, конечно же, 13 июня тоже наблюдали

Утром 13 июня туман стоит – к грибному лету.

Ночь теплая? К хорошему урожаю овощей.

Кукушка громко кукует? Вскоре установится хорошая погода.

Дождь идет 13 июня – значит, урожай, по приметам, будет небогатым.

Пауки начали паутину плести – к хорошей погоде.

Если на Еремея Распрягальника выдавался пасмурный холодный день, то и зима, скорее всего, будет тяжелой.

При обилии росы утром, жители ждали погожие дни, а вот ее отсутствие означало приближение дождей.

Именины нынче отмечают: Роман, Николай, Борис, Кристина.

Житный дед (Полевик, Гречуха)

А ещё предки наши верили, что на Еремея Распрягальника, после окончания сева, на полях появлялся Житный дед (Полевик, Гречуха) – дух-защитник полей, который приглядывал за нивой и стерег ее от ненастья. Его представляли маленьким старичком с глазами разных цветов, черной кожей, а вместо волос и бороды у деда росли колосья. Он избегал попадаться на глаза народу, однако его можно было найти на границе поля. Чтобы Житный дед не покидал поля, после жатвы для него оставляли один сноп, в котором он и селился.

Полевик — дух, охраняющий хлебные поля. В отличие от прочей нежити, любимое время его — полдень, когда и можно увидать этого маленького старичка с телом черным, как земля, с разноцветными глазами, с волосами и бородою из колосьев и травы. Впрочем, иногда его описывают как высокого молодого мужика, который с безумным видом носится по полям.

Живет он в поле только весной и летом, во время всхода, роста и созревания хлебов. С начала жнитва наступает для него нелегкая пора: приходится бегать от острого серпа да прятаться в недожатых полосках. В последнем снопе — последний приют его. Потому и смотрят на этот сноп старые люди с особым почетом: или наряжают его и с песнями несут в деревню, или переносят в житницу, где хранят до нового сева, чтобы, засеяв вытрясенные из него зерна, умилостивить покровителя полей, дав ему возможность возродиться в новых всходах.

А ещё 13 июня празднуют…

Праздник куролесов

День святого Антония, покровителя влюблённых, животных и всех отчаявшихся

13 июня – День маленького путешествия

День рождения булавки

День швейной машинки (Sewing Machine Day)

Семик (Зелёные святки)

Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)

Всемирный день бамии (World Okra Day)

День кухонного недотёпы (National Kitchen Klutzes of America Day) — США

13 июня – День венгерских изобретателей

Пандава Нирджала Экадаши (Pandava Nirjala Ekadashi) — Индия

День памяти мучеников — Ирак

13 июня – День военной жандармерии — Польша

Именины у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса, Филиппа

Еремей Бобовник

По материалам http://ruhistor.ru

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