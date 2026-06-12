13 июня – Еремей Распрягальник. В полях нынче можно увидеть Житного деда

13 июня на Руси заканчивали посевные работы, распрягали коней и отпускали их на отдых. Поэтому этот день и нарекли Распрягальником. Говорили: «Распрягальник – севу край, коня распрягай».
Церковь же нынче чтит память святого Ерма – одного из семидесяти апостолов. Был он епископом в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Мучеником, правда, его не признали, потому как умер он своей смертью. Впрочем, есть и другая абсолютно противоположная версия — поговаривают, что Ерма умер как раз таки в результате долгих мучений. Как дело было на самом деле? Информация давно канула в Лету.
В народе 13 июня считали обычным днём. Занимались привычными делами, прибирались в избах, работали на огородах и т.д. Продолжались также девичьи посиделки, готовились к свадьбам и готовили приданое. За погодой, конечно же, тоже наблюдали:
- Утром 13 июня туман стоит – к грибному лету.
- Ночь теплая? К хорошему урожаю овощей.
- Кукушка громко кукует? Вскоре установится хорошая погода.
- Дождь идет 13 июня – значит, урожай, по приметам, будет небогатым.
- Пауки начали паутину плести – к хорошей погоде.
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Если на Еремея Распрягальника выдавался пасмурный холодный день, то и зима, скорее всего, будет тяжелой.
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При обилии росы утром, жители ждали погожие дни, а вот ее отсутствие означало приближение дождей.
Именины нынче отмечают: Роман, Николай, Борис, Кристина.