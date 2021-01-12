13 января — день Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года

13 января, отмечают знатоки, день особый. Мало того, что сегодня канун Старого Нового года, а значит 3

Перед старым Новым годом принято отмечать Васильев вечер, который также известен как коляда. К слову, раньше этот день праздновали 31 декабря, назвали его на честь Василия Кесарийского – святителя, который жил в 14 веке. Согласно некоторым данным, именно он и создал иконостас. Об этом сообщает портал «Новости Планеты».

13 января христиане также почитают преподобную Меланию

13 января Православная церковь почитает преподобную Меланию – богатую и знатную римлянку, жившую в V веке. Когда девушке исполнилось 14 лет, её выдали замуж. Её мужем стал юноша по имени Апиниан. Молодые супруги решили посвятить жизнь служению Господу. Они много путешествовали по Святой Земле и Африке, молились, посещали больных и помогали бедным. По молитвам Мелании совершались многие чудеса. Умерла она в 439 году.

Меланья оберегает семью и помогает поддерживать домашний очаг. Чтобы новый год прошёл хорошо, издревле на стол подавали поросёнка: это животное гарантировало хороший урожай и достаток. Важно: на столе не должно быть птицы или рыбы, поскольку в противном случае год будет несчастливым.

У преподобной Мелании было двое детей. Вторые роды были очень тяжелыми, а появившийся на свет мальчик вскоре скончался. Поэтому святой часто молятся при тяжелом родоразрешении.

И вот вам несколько метеоподсказок:

Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны — будут хорошие удои и улов рыбы.

Если ветер 13 января дует с востока — будет хороший урожай фруктов. С запада – к изобилию молока и рыбы. С юга – год будет жаркий и благополучный.

Если на Меланию стоит теплая погода — лето будет дождливым.

Если 13 января на улице туман — в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым.

Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.

Если небо вечером звездное — будет много ягод и грибов.

Оттепель 13 января обещает дождливое лето.

Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

Ну и запомните несколько моментов, которые стоит в этот день учесть, чтобы приманить в судьбу и не упустить счастье — сегодня ведь ещё и Щедрый вечер!

Приметы и обряды дня на 13 января:

13 января печём пироги и блинчики! Всех, кто придёт в дом, встречаем песнями, плясками и угощениями.

На столе в этот день обязательно должны присутствовать блюда из свинины – в семье будет царить лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год.

На Щедрый вечер варят кутью. А ещё на столе должны быть вареники. С сюрпризами: что из содержимого достанется вам, то и нужно ожидать в будущем году. Если нитка, то вас ждет дорога. Если деньги — к финансовому благополучию. Пуговица в варенике — обновки. Если внутри сахар — вас ждет сладкая жизнь. Перец — весь год будете получать острые и яркие ощущения. Фасоль в варенике — к детям, мука — весь год будете мучиться.

На стол 13 января нельзя ставить блюда из рыбы и птицы — улетит от вас счастье и уплывёт удача. В долг в этот день также давать нельзя — будете весь следующий год нуждаться в деньгах.

Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот.

Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.

Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.

На Васильев вечер девушки любили гадать, чтобы узнать хоть какие-то факты из будущего. Перед старым Новым годом готовили кашу. Если она получалась не столь вкусной, значит, стоило ждать несчастья. Для хорошего урожая хозяйки стряхивали снег из плодородных деревьев – такое суеверие.

В это время шли полным ходом приготовления к праздничному застолью. Женщины наготавливали как можно больше блюд, веря, что чем богаче и разнообразнее новогодний стол, тем лучше будет настроение гостей и домочадцев и тем веселее пройдет застолье, а это особенно важно в наступлении первого дня нового года, потому что хорошо известно: как новый год встретишь, так его и проведешь.

Но! Приметы приметами, а всё зависит только от вас — как себя в жизни ведёте, так вам и воздастся! Эффект бумеранга, знаете ли, никто не отменял.

А ещё 13 января празднуют:

Щедрец

Католическое Крещение Господне

День случайных попутчиков

Праздник российской печати

День памяти священномученика Михаила Березина

День общественного радиовещания (Public Radio Broadcasting Day)

Праздник осуществления мечты (Make Your Dreams Come True Day) — США

День резинового утенка (National Rubber Ducky Day) — США

Праздник освобождения — Того

День святого Кнута — Скандинавия

Праздник горящих костров (Лори) — Индия

Корейско-американский день (Korean American Day) — США

День памяти защитников свободы — Литва

Праздник демократии — Кабо-Верде

День наклейки (National Sticker Day) — США

Именины у Мелании, Михаила, Петра

Васильев вечер

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , http://www.planetanovosti.com

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