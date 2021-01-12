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13 января - день Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года
иллюстрация: Shaun_F (pixabay.com)

13 января — день Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 12.01.2021

13 января, отмечают знатоки, день особый. Мало того, что сегодня канун Старого Нового года, а значит 3

Перед старым Новым годом принято отмечать Васильев вечер, который также известен как коляда. К слову, раньше этот день праздновали 31 декабря, назвали его на честь Василия Кесарийского – святителя, который жил в 14 веке. Согласно некоторым данным, именно он и создал иконостас. Об этом сообщает портал «Новости Планеты».

13 января христиане также почитают преподобную Меланию

13 января13 января Православная церковь почитает преподобную Меланию – богатую и знатную римлянку, жившую в V веке. Когда девушке исполнилось 14 лет, её выдали замуж. Её мужем стал юноша по имени Апиниан. Молодые супруги решили посвятить жизнь служению Господу. Они много путешествовали по Святой Земле и Африке, молились, посещали больных и помогали бедным. По молитвам Мелании совершались многие чудеса. Умерла она в 439 году.

Меланья оберегает семью и помогает поддерживать домашний очаг. Чтобы новый год прошёл хорошо, издревле на стол подавали поросёнка: это животное гарантировало хороший урожай и достаток. Важно: на столе не должно быть птицы или рыбы, поскольку в противном случае год будет несчастливым.

У преподобной Мелании было двое детей. Вторые роды были очень тяжелыми, а появившийся на свет мальчик вскоре скончался. Поэтому святой часто молятся при тяжелом родоразрешении.

И вот вам несколько метеоподсказок:

  • Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны — будут хорошие удои и улов рыбы.
  • Если ветер 13 января дует с востока — будет хороший урожай фруктов. С запада – к изобилию молока и рыбы.  С юга – год будет жаркий и благополучный.
  • Если на Меланию стоит теплая погода —  лето будет дождливым.
  • Если 13 января на улице туман — в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым.
  • Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.
  • Если небо вечером звездное — будет много ягод и грибов.
  • Оттепель 13 января обещает дождливое лето.
  • Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

Ну и запомните несколько моментов, которые стоит в этот день учесть, чтобы приманить в судьбу и не упустить счастье — сегодня ведь ещё и Щедрый вечер!

Приметы и обряды дня на 13 января:

  • 13 января печём пироги и блинчики! Всех, кто придёт в дом, встречаем песнями, плясками и угощениями.
  • На столе в этот день обязательно должны присутствовать блюда из свинины – в семье будет царить лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год.
  • На Щедрый вечер варят кутью. А ещё на столе должны быть вареники. С сюрпризами: что из содержимого достанется вам, то и нужно ожидать в будущем году. Если нитка, то вас ждет дорога. Если деньги — к финансовому благополучию. Пуговица в варенике — обновки. Если внутри сахар — вас ждет сладкая жизнь. Перец — весь год будете получать острые и яркие ощущения. Фасоль в варенике — к детям, мука — весь год будете мучиться.
  • На стол 13 января нельзя ставить блюда из рыбы и птицы — улетит от вас счастье и уплывёт удача. В долг в этот день также давать нельзя — будете весь следующий год нуждаться в деньгах.
  • Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот.
  • Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.
  • Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.

На Васильев вечер девушки любили гадать, чтобы узнать хоть какие-то факты из будущего. Перед старым Новым годом готовили кашу. Если она получалась не столь вкусной, значит, стоило ждать несчастья. Для хорошего урожая хозяйки стряхивали снег из плодородных деревьев – такое суеверие.

В это время шли полным ходом приготовления к праздничному застолью. Женщины наготавливали как можно больше блюд, веря, что чем богаче и разнообразнее новогодний стол, тем лучше будет настроение гостей и домочадцев и тем веселее пройдет застолье, а это особенно важно в наступлении первого дня нового года, потому что хорошо известно: как новый год встретишь, так его и проведешь.

Но! Приметы приметами, а всё зависит только от вас — как себя в жизни ведёте, так вам и воздастся! Эффект бумеранга, знаете ли, никто не отменял.

А ещё 13 января празднуют:

  • Щедрец
  • Католическое Крещение Господне
  • День случайных попутчиков
  • Праздник российской печати
  • День памяти священномученика Михаила Березина
  • День общественного радиовещания (Public Radio Broadcasting Day)
  • Праздник осуществления мечты (Make Your Dreams Come True Day) — США
  • День резинового утенка (National Rubber Ducky Day) — США
  • Праздник освобождения — Того
  • День святого Кнута — Скандинавия
  • Праздник горящих костров (Лори) — Индия
  • Корейско-американский день (Korean American Day) — США
  • День памяти защитников свободы — Литва
  • Праздник демократии — Кабо-Верде
  • День наклейки (National Sticker Day) — США
  • Именины у Мелании, Михаила, Петра
  • Васильев вечер

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, http://www.planetanovosti.com

О праздниках больше — здесь.

13 января - день Мелании, Васильев вечер, канун Старого Нового года

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