13 мая — день Апостола Якова-звездоночного. Якова Теплого

13 мая завершался период сватовства. С этого момента влюблённые начинали готовиться к свадьбам.

Почему было так и не иначе? Потому, что последний месяц весны в народе считали очень неудачным для пар. Говорили: «Будешь всю жизнь маяться». Этому правилу на Руси следовали неукоснительно.

Церковь же нынче чтит память апостола Иакова Зеведеева

Иаков упоминается в Новом Завете. Он же – старший брат Иоанна Богослова. В Евангелии сохранилось описание того, как Господь призвал к служению Иакова и Иоанна. Христос называл братьев «сыновья грома», видимо за их порывистый характер. Примеры их искреннего пыла и горения в вере не раз упоминаются в Евангелии. После Вознесения Христа апостолы отправились на проповедь в разные уголки мира.

По­сле со­ше­ствия Свя­то­го Ду­ха св. апо­стол Иа­ков про­по­ве­до­вал в Ис­па­нии и дру­гих стра­нах ми­ра. За­тем воз­вра­тил­ся в Иеру­са­лим, где от­кры­то учил об Иису­се Хри­сте, что Он ис­тин­ный Мес­сия, Спа­си­тель ми­ра, об­ли­чал фа­ри­се­ев и книж­ни­ков в же­сто­ко­сер­дии и неве­рии. Иудеи бы­ли не в со­сто­я­нии про­ти­во­сто­ять апо­столь­ско­му сло­ву и за день­ги на­ня­ли фило­со­фа-волх­ва Гер­мо­ге­на, чтобы тот всту­пил в дис­пут с апо­сто­лом и опро­верг его до­во­ды о Хри­сте как о при­шед­шем на зем­лю обе­то­ван­ном Мес­сии. Волхв по­слал ко свя­то­му апо­сто­лу сво­е­го уче­ни­ка Фили­та, но тот уве­ро­вал в Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Вско­ре и сам Гер­мо­ген убе­дил­ся в си­ле Бо­жи­ей, сжег свои вол­шеб­ные кни­ги, при­нял свя­тое Кре­ще­ние и сде­лал­ся ис­тин­ным по­сле­до­ва­те­лем Хри­сто­вым.

То­гда иудеи убе­ди­ли ца­ря Иро­да Агрип­пу (40–44 гг.) схва­тить апо­сто­ла Иа­ко­ва и осу­дить его на смерть. Свя­той Иа­ков, спо­кой­но вы­слу­шав смерт­ный при­го­вор, про­дол­жал сви­де­тель­ство­вать о Хри­сте. Один из до­нос­чи­ков на апо­сто­ла по име­ни Иосия был по­ра­жен му­же­ством св. Иа­ко­ва. Он уве­ро­вал в ис­ти­ну слов о при­ше­ствии Хри­ста Мес­сии. Ко­гда апо­сто­ла по­ве­ли на казнь, Иосия пал к его но­гам, по­ка­ял­ся в сво­ем гре­хе и мо­лил о про­ще­нии. Апо­стол об­нял, по­це­ло­вал его и ска­зал: «Мир те­бе и про­ще­ние». Иосия ис­по­ве­дал все­на­род­но ве­ру во Хри­ста и был обез­глав­лен вме­сте со св. Иа­ко­вом в 44 г. в Иеру­са­ли­ме (по дру­гим ис­точ­ни­кам, око­ло 42 г.). О смерти апостола Иакова говорится на страницах Нового Завета.

Поверья и обычаи этого дня

Ходило поверье, что люди, которые родились 13 мая, будут несчастными. Поэтому женщины младенцев ходили в церковь, и просили Ангела-Хранителя защитить ребенка от неудач.

На Руси предки считали, что в День Якова Теплого начинает прогрессировать лихоманка. Для того, чтобы не болеть, люди 13 мая обливались теплой водой, которую заготавливали еще с марта. Интересно и то, что этой водой умывались странники, чтобы во время дальнейшего пути им не встречались беды. Народные приметы на 13 мая… Из березы много сока течет – летом будем много дождей.

Ночью 13 мая много звезд, а с юга дует тёплый ветер? Лето будет урожайным и очень теплым.

Ночью ветра нет, а на небе много звезд – стоит ожидать засухи в летний период.

Ясный восход солнца 13 мая – у урожайному лету.

Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос дождливым будет.

Теплая и дождливая погода — к хорошему урожаю хлеба.

Южный ветер дует – к плодородному и теплому лету.

Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.

Нет звезд 13 мая – к дождю.

Тучи есть, небо хмурится, но одуванчики остались раскрытыми? Дождя не будет. Именины нынче празднуют: Игнатий, Василий, Максим, Никита, Ефрем, Яков, Донат и Климент. А ещё в этот день празднуют… День яблочного пирога (National Apple Pie Day) — США

День фруктового коктейля (National Fruit Cocktail Day) — США

13 мая — День святой Марии — Колумбия

День Гарланда — Нигерия, Конго

День отмены рабства — Бразилия

13 мая — День Фатимской Божьей Матери — Португалия

День рождения короля — Камбоджа

День Ротума — Фиджи

13 мая — День лепрекона (Leprechaun Day) — США

День прыгающей лягушки (National Frog Jumping Day) — США

День Евангелия — Тувалу

13 мая — День матери — Токелау, Самоа

Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты, Иакова

Яков Тёплый

Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day)

День Черноморского флота РФ

День рождения застёжки-липучки

Международный день хумуса (International Hummus Day)

День грозового гонга

13 мая — Международная неделя коучинга

День охранно-конвойных подразделений МВД РФ (День конвоира)

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова По материалам http://rsute.ru О праздниках больше — здесь .