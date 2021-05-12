13 мая — день Апостола Якова-звездоночного. Якова Теплого

13 мая завершался период сватовства. С этого момента влюблённые начинали готовиться к свадьбам.
Почему было так и не иначе? Потому, что последний месяц весны в народе считали очень неудачным для пар. Говорили: «Будешь всю жизнь маяться». Этому правилу на Руси следовали неукоснительно.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память апостола Иакова Зеведеева
Иаков упоминается в Новом Завете. Он же – старший брат Иоанна Богослова. В Евангелии сохранилось описание того, как Господь призвал к служению Иакова и Иоанна. Христос называл братьев «сыновья грома», видимо за их порывистый характер. Примеры их искреннего пыла и горения в вере не раз упоминаются в Евангелии. После Вознесения Христа апостолы отправились на проповедь в разные уголки мира.
После сошествия Святого Духа св. апостол Иаков проповедовал в Испании и других странах мира. Затем возвратился в Иерусалим, где открыто учил об Иисусе Христе, что Он истинный Мессия, Спаситель мира, обличал фарисеев и книжников в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостоять апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его доводы о Христе как о пришедшем на землю обетованном Мессии. Волхв послал ко святому апостолу своего ученика Филита, но тот уверовал в Господа Иисуса Христа. Вскоре и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое Крещение и сделался истинным последователем Христовым.
Тогда иудеи убедили царя Ирода Агриппу (40–44 гг.) схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков, спокойно выслушав смертный приговор, продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством св. Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со св. Иаковом в 44 г. в Иерусалиме (по другим источникам, около 42 г.). О смерти апостола Иакова говорится на страницах Нового Завета.
Поверья и обычаи этого дня
На Руси предки считали, что в День Якова Теплого начинает прогрессировать лихоманка. Для того, чтобы не болеть, люди 13 мая обливались теплой водой, которую заготавливали еще с марта. Интересно и то, что этой водой умывались странники, чтобы во время дальнейшего пути им не встречались беды.
Народные приметы на 13 мая…
- Из березы много сока течет – летом будем много дождей.
- Ночью 13 мая много звезд, а с юга дует тёплый ветер? Лето будет урожайным и очень теплым.
- Ночью ветра нет, а на небе много звезд – стоит ожидать засухи в летний период.
- Ясный восход солнца 13 мая – у урожайному лету.
- Солнце закрыто на Востоке облаками – сенокос дождливым будет.
- Теплая и дождливая погода — к хорошему урожаю хлеба.
- Южный ветер дует – к плодородному и теплому лету.
- Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.
- Нет звезд 13 мая – к дождю.
- Тучи есть, небо хмурится, но одуванчики остались раскрытыми? Дождя не будет.
Именины нынче празднуют: Игнатий, Василий, Максим, Никита, Ефрем, Яков, Донат и Климент.
А ещё в этот день празднуют…
- День яблочного пирога (National Apple Pie Day) — США
- День фруктового коктейля (National Fruit Cocktail Day) — США
- 13 мая — День святой Марии — Колумбия
- День Гарланда — Нигерия, Конго
- День отмены рабства — Бразилия
- 13 мая — День Фатимской Божьей Матери — Португалия
- День рождения короля — Камбоджа
- День Ротума — Фиджи
- 13 мая — День лепрекона (Leprechaun Day) — США
- День прыгающей лягушки (National Frog Jumping Day) — США
- День Евангелия — Тувалу
- 13 мая — День матери — Токелау, Самоа
- Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты, Иакова
- Яков Тёплый
- Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day)
- День Черноморского флота РФ
- День рождения застёжки-липучки
- Международный день хумуса (International Hummus Day)
- День грозового гонга
- 13 мая — Международная неделя коучинга
- День охранно-конвойных подразделений МВД РФ (День конвоира)
- День памяти святителя Игнатия Брянчанинова
По материалам
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