13 марта — День Василия-Капельника. Пекут калачи, чтобы счастливыми быть

13 марта на Руси праздновали день Василия Капельника, которого еще называли Исповедником, солнечным или просто Теплым. В этот день старались предсказать погоду на лето, урожай. Так длинные сосульки обещали урожай льна и конопли, дождь в этот день обещал хороший урожай хлеба, солнечный день предсказывал плодородный год. Особенно, если вокруг солнца наблюдались круги-гало. В этот день можно было сходить на охоту, на рыбалку, особенно если капель была сильной такой поход должен был быть удачным. Ездили в леса за дровами, собирали еловые почки и хвою, считалось, что в этот день следует поставить дома сосновую ветку, и тогда у всех людей в доме будет крепкое здоровье. Также для жен в этот день существовало любопытное поверье — если жена будет ласкова с мужем, то он целый год не будет ей изменять. Зима плачет — появляется капель.
Главная традиция суток: девушки распевают веснянки и пекут калачи. Считалось, если съесть кусочек натощак, то будешь счастливым.
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13 марта чтим и вспоминаем Василия Декаполита, исповедника
Преподобный Василий исповедник был иноком и пострадал в царствование иконоборца Льва Исавра (717–741). Когда началось гонение на почитателей святых икон, святой Василий вместе со своим сподвижником преподобным Прокопием (память 27 февраля) был заключен в темницу, где оба мученика томились долгое время, до самой смерти нечестивого императора. Когда святых исповедников Василия и Прокопия освободили вместе с другими почитателями святых икон, они продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. В 750 году преподобный Василий мирно скончался.
Погодные приметы на 13 марта…
- Снег на крышах уже растаял? Скоро начнется оттепель.
- Длинные сосульки на крышах – к хорошему урожаю льна, однако на потепление в ближайшие дни рассчитывать не приходится.
- Пошел дождь – летом будет погожим.
- У проталин края «крутые» — весна будет хорошей, а лето наступит быстро.
- Звонкая капель – летом будет большой урожай.
- Прилетели грачи – снег скоро растает, но в летние месяцы будет много дождей.
- Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
- Пасмурная погода 13 марта – ночью будут заморозки.
- Южный ветер дует, но капель звенит – к хорошему урожаю.
- Солнечный день – год будет плодородным.
На Руси в это день было принято приносит в избу сосновую ветку, которая, как полагали наши предки, очищает воздух в доме, да приносит здоровье всей семье.
Кстати, на сосульки смотрели не только ради удовольствия от первой капели, ибо долгий лен обещали длинные капельники.
Также в это день существовали другие приметы на погоду. Смотрели как тает снег вокруг садовых деревьев, если края были круты, то с таким нравом будет и весна.
И! В народе полагали, что в солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целебной силой.
Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Кира, Марианна, Марина, Николай.
А в Таиланде 13 марта проходит под знаком Национального дня слона! Торжество отмечают, проводя масштабные мероприятия. Но, если раньше этот день тайцы праздновали исключительно радостно, то сегодня с долей грусти. Количество слонов в стране катастрофически уменьшается. Какой-то век назад в Таиланде насчитывалось около ста тысяч диких и домашних слонов, а сегодня — всего лишь 3-4 тысячи. При том, что в дикой природе их практически не осталось.
А ещё 13 марта празднуют…
- День романтической выпивки
- День заглядывания в замочные скважины
- 13 марта — День тайского слона
- День калмыцкой поэзии
- День памяти преподобного Василия Декаполита
- 13 марта — День отказа от курения (No Smoking Day) — Великобритания
- Праздник танца (Касуга Мацури) — Япония
- День собак-ветеранов (National K9 Veterans Day) — США
- День кокосового торта (National Coconut Torte Day) — США
- 13 марта — День революции — Гренада
- День драгоценностей (National Jewel Day) — США
- День Плутона — США
- 13 марта — День хорошего самаритянина (National Good Samaritan Day) — США
- День избрания папы римского — Ватикан
- Фестиваль огня (Бургзонндег) — Люксембург
- День украшения могил (Decoration Day) — Либерия
- Африканский день скаута (Africa Scout Day)
- Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения, Сергея
- Василий Капельник
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