13 марта — День Василия-Капельника. Пекут калачи, чтобы счастливыми быть

13 марта на Руси праздновали день Василия Капельника, которого еще называли Исповедником, солнечным или просто Теплым. В этот день старались предсказать погоду на лето, урожай. Так длинные сосульки обещали урожай льна и конопли, дождь в этот день обещал хороший урожай хлеба, солнечный день предсказывал плодородный год. Особенно, если вокруг солнца наблюдались круги-гало. В этот день можно было сходить на охоту, на рыбалку, особенно если капель была сильной такой поход должен был быть удачным. Ездили в леса за дровами, собирали еловые почки и хвою, считалось, что в этот день следует поставить дома сосновую ветку, и тогда у всех людей в доме будет крепкое здоровье. Также для жен в этот день существовало любопытное поверье — если жена будет ласкова с мужем, то он целый год не будет ей изменять. Зима плачет — появляется капель.

Главная традиция суток: девушки распевают веснянки и пекут калачи. Считалось, если съесть кусочек натощак, то будешь счастливым.

13 марта чтим и вспоминаем Василия Декаполита, исповедника

Пре­по­доб­ный Ва­си­лий ис­по­вед­ник был ино­ком и по­стра­дал в цар­ство­ва­ние ико­но­бор­ца Льва Ис­ав­ра (717–741). Ко­гда на­ча­лось го­не­ние на по­чи­та­те­лей свя­тых икон, свя­той Ва­си­лий вме­сте со сво­им спо­движ­ни­ком пре­по­доб­ным Про­ко­пи­ем (па­мять 27 фев­ра­ля) был за­клю­чен в тем­ни­цу, где оба му­че­ни­ка то­ми­лись дол­гое вре­мя, до са­мой смер­ти нече­сти­во­го им­пе­ра­то­ра. Ко­гда свя­тых ис­по­вед­ни­ков Ва­си­лия и Про­ко­пия осво­бо­ди­ли вме­сте с дру­ги­ми по­чи­та­те­ля­ми свя­тых икон, они про­дол­жи­ли свой ино­че­ский по­двиг, на­став­ляя мно­гих в пра­во­слав­ной ве­ре и доб­ро­де­тель­ной жиз­ни. В 750 го­ду пре­по­доб­ный Ва­си­лий мир­но скон­чал­ся.

Погодные приметы на 13 марта…



Снег на крышах уже растаял? Скоро начнется оттепель.

Длинные сосульки на крышах – к хорошему урожаю льна, однако на потепление в ближайшие дни рассчитывать не приходится.

Пошел дождь – летом будет погожим.

У проталин края «крутые» — весна будет хорошей, а лето наступит быстро.

Звонкая капель – летом будет большой урожай.

Прилетели грачи – снег скоро растает, но в летние месяцы будет много дождей.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода 13 марта – ночью будут заморозки.

Южный ветер дует, но капель звенит – к хорошему урожаю.

Солнечный день – год будет плодородным.

На Руси в это день было принято приносит в избу сосновую ветку, которая, как полагали наши предки, очищает воздух в доме, да приносит здоровье всей семье.

Кстати, на сосульки смотрели не только ради удовольствия от первой капели, ибо долгий лен обещали длинные капельники.

Также в это день существовали другие приметы на погоду. Смотрели как тает снег вокруг садовых деревьев, если края были круты, то с таким нравом будет и весна.

И! В народе полагали, что в солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целебной силой.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Кира, Марианна, Марина, Николай.

А в Таиланде 13 марта проходит под знаком Национального дня слона! Торжество отмечают, проводя масштабные мероприятия. Но, если раньше этот день тайцы праздновали исключительно радостно, то сегодня с долей грусти. Количество слонов в стране катастрофически уменьшается. Какой-то век назад в Таиланде насчитывалось около ста тысяч диких и домашних слонов, а сегодня — всего лишь 3-4 тысячи. При том, что в дикой природе их практически не осталось.

А ещё 13 марта празднуют…

День романтической выпивки

День заглядывания в замочные скважины

13 марта — День тайского слона

День калмыцкой поэзии

День памяти преподобного Василия Декаполита

13 марта — День отказа от курения (No Smoking Day) — Великобритания

Праздник танца (Касуга Мацури) — Япония

День собак-ветеранов (National K9 Veterans Day) — США

День кокосового торта (National Coconut Torte Day) — США

13 марта — День революции — Гренада

День драгоценностей (National Jewel Day) — США

День Плутона — США

13 марта — День хорошего самаритянина (National Good Samaritan Day) — США

День избрания папы римского — Ватикан

Фестиваль огня (Бургзонндег) — Люксембург

День украшения могил (Decoration Day) — Либерия

Африканский день скаута (Africa Scout Day)

Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения, Сергея

Василий Капельник

По материалам: http://www.bolshoyvopros.ru

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