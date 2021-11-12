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13 ноября – Никодимов день. Собираемся на охоту
иллюстрация: mohamed hassan (pxhere.com)

13 ноября – Никодимов день. Собираемся на охоту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 12.11.2021

13 ноября – Охотники и рыбаки в этот день продолжали отмечать свой праздник, в который «погрузились» накануне, — готовились к выходу на зимний промысел. В южных губерниях мужчины отдыхали от вчерашней первой охоты и готовились к очередному выходу в лес.

В таежных районах дела обстояли (и обстоят до сих пор) несколько иначе. На охоту и на рыбалку здесь уходят надолго, на несколько месяцев. Столь длительное нахождение в условиях девственной природы всегда было сопряжено с большим риском для жизни. Поэтому на отхожий промысел мужиков в деревнях провожали с большим размахом. В их честь устраивали торжества, проводили различные магические обряды, а также усердно молились в храмах, чтобы мужья, отцы и сыновья вернулись живыми, невредимыми и с богатой добычей.

В церкви чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона

Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Поскольку печение просфор является священным делом и занимает много времени, Спиридон и Никодим выучили наизусть весь Псалтырь. Они сделали это для того, чтобы присутствовать перед Богом умом и душой, а руками не отлучаться от работы своей. Преподобный Спиридон оказался в монастыре, будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене. Свой труд он сопровождал молитвой и исполнением псалмов. Рядом со Спиридоном трудился и преподобный Никодим, который свои обязанности исполнял не менее усердно. Согласно легенде, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Скорее всего, именно по этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и других стихийных бедствий.

Приметы дня 13 ноября

  • Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступит зима.
  • Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.
  • Если человек родился 13 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить бирюзу.
  • Солнечная и ясная погода – примета, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.
  • Громко чирикают воробьи – ожидай теплой погоды, и наоборот.
  • Рыбаки 13 ноября между собой поссорились – рыбалка всю зиму будет неудачной.
  • Первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи, чтобы поставить их в церкви.
  • Если съешь блюдо из курятины в этот день – жди счастливой доли.
  • Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.
  • Потерять пуговицу – кто-то сглазил человека.
  • Сон, который приснился 13 ноября, сбудется через 9 дней.
  • Особенно благоприятны сны именинников.
  • Кто не выспится 13 ноября, тот, согласно приметам, долго не проживет.
Именины сегодня отмечают: Сергей, Кузьма, Василий, Алексей, Леонид, Герман, Степан, Анатолий, Яков, Иннокентий.

А ещё 13 ноября празднуют…

  • Всемирный день доброты (World Kindness Day)
  • 13 ноября – Праздник рождения сосиски
  • День собирания ключей и монеток
  • День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)
  • 13 ноября – Международный день слепых (International Day of the Blind)
  • Праздникслужбы защиты государственной тайны ВС РФ
  • День войск радио и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС РФ
  • 13 ноября – День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
  • Всемирный день географических информационных систем (GIS Day)
  • Праздник работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения
  • День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси — Грузия
  • День посадки деревьев — Македония
  • Праздник «Пустите слух» (Start a Rumor Day) — США
  • День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) — США
  • Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея
  • Спиридон и Никодим

О праздниках больше — здесь.

13 ноября – Никодимов день. Собираемся на охоту

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