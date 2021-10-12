13 октября – день Михаила Соломенного. Порядок в доме

13 октября – главная задача, которую в народе решали в этот день — старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Наводили порядок и в целом в доме — ведь приближался праздник Покрова. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.
Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь 13 октября почитает память святого Михаила
Он известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища.
В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.
Приметы дня 13 октября
- Если выпадет снег, то зима наступит нескоро.
- Когда журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.
- Если белочка уже сменила шубку, то зима будет мягкой.
- Сухой снежок в этот день предвещает хорошее лето.
- Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.
- Если грибов нет, а орехов много, то зима будет суровая и снежная.
- На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет достаточно суровой.
А ещё 13 октября празднуют…
- День без лифчика (No Bra Day)
- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
- 13 октября – Праздник целомудрия
- День засыпающих деревьев
- Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day)
- День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
- Международный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
- 13 октября – Международный день скептиков (International Skeptics Day)
- Международный день костюма (International Suit Up Day)
- День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)
- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)
- 13 октября – День гидрографической службы ВМФ РФ
- Международный день геологического тайника (International EarthCache Day)
- Праздник бабушек — Германия
- День художника — Украина
- 13 октября – День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) — США
- Праздник работников культуры — Беларусь
- Праздник урожая — Армения
- День железнодорожников — Азербайджан
- 13 октября – День памяти основателя буддийской школы (О-эсики) — Япония
- Праздник военно-морских сил (Navy Birthday) — США
- День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) — США
- День скорой медицинской помощи — Польша
- Праздник работников государственной санитарно-эпидемиологической службы — Украина
- День предпринимателя — Вьетнам
- Праздник детства «Белое воскресенье» — Самоа, Токелау
- День полиции — Таиланд
- День окаменелостей (National Fossil Day) — США
- Праздник благодарности духовенства (Clergy Appreciation Day) — США
- 13 октября – День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы (National Metastatic Breast Cancer Awareness Day) — США
- День Рвагасоре (Prince Rwagasore Day) — Бурунди
- Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея
- Михаил Соломенный
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