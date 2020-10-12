13 октября – день Михаила Соломенного

13 октября – главная задача, которую в народе решали в этот день — старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Наводили порядок и в целом в доме — ведь приближался праздник Покрова. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.

Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.

А ещё 13 октября была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. К слову, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.

Церковь же 13 октября почитает память святого Михаила

Он известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища.

В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.

Приметы дня 13 октября:

Если выпадет снег, то зима наступит нескоро.

Когда журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.

Если белочка уже сменила шубку, то зима будет мягкой.

Сухой снежок в этот день предвещает хорошее лето.

Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.

Если грибов нет, а орехов много, то зима будет суровая и снежная.

На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет достаточно суровой.

Именины сегодня отмечают: Александр, Леонид, Алексей, Александра, Петр, Василий, Григорий, Вячеслав, Матвей, Михаил.

А ещё 13 октября празднуют:

День без лифчика (No Bra Day)

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ

13 октября – Праздник целомудрия

День засыпающих деревьев

Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day)

День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца

Международный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

13 октября – Международный день скептиков (International Skeptics Day)

Международный день костюма (International Suit Up Day)

День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)

13 октября – День гидрографической службы ВМФ РФ

Международный день геологического тайника (International EarthCache Day)

Праздник бабушек — Германия

День художника — Украина

13 октября – День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) — США

Праздник работников культуры — Беларусь

Праздник урожая — Армения

День железнодорожников — Азербайджан

13 октября – День памяти основателя буддийской школы (О-эсики) — Япония

Праздник военно-морских сил (Navy Birthday) — США

День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) — США

День скорой медицинской помощи — Польша

Праздник работников государственной санитарно-эпидемиологической службы — Украина

День предпринимателя — Вьетнам

Праздник детства «Белое воскресенье» — Самоа, Токелау

День полиции — Таиланд

День окаменелостей (National Fossil Day) — США

Праздник благодарности духовенства (Clergy Appreciation Day) — США

13 октября – День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы (National Metastatic Breast Cancer Awareness Day) — США

День Рвагасоре (Prince Rwagasore Day) — Бурунди

Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея

Михаил Соломенный

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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