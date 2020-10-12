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13 октября – день Михаила Соломенного
фото: KTMPHOTOGRAPHY (pixabay.com)

13 октября – день Михаила Соломенного

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 19:40 12.10.2020

13 октября – главная задача, которую в народе решали в этот день — старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Наводили порядок и в целом в доме — ведь приближался праздник Покрова.  Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли.

Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.

А ещё 13 октября была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. К слову, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.

Церковь же 13 октября почитает память святого Михаила

13 октябряОн известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища.

В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.

Приметы дня 13 октября:

  •  Если выпадет снег, то зима наступит нескоро.
  •  Когда журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.
  •  Если белочка уже сменила шубку, то зима будет мягкой.
  •  Сухой снежок в этот день предвещает хорошее лето.
  •  Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.
  • Если грибов нет, а орехов много, то зима будет суровая и снежная.
  • На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет достаточно суровой.

Именины сегодня отмечают: Александр, Леонид, Алексей, Александра, Петр, Василий, Григорий, Вячеслав, Матвей, Михаил.

А ещё 13 октября празднуют:

  • День без лифчика (No Bra Day)
  • День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
  • 13 октября – Праздник целомудрия
  • День засыпающих деревьев
  • Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day)
  • День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
  • Международный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
  • 13 октября – Международный день скептиков (International Skeptics Day)
  • Международный день костюма (International Suit Up Day)
  • День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)
  • Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Reduction)
  • 13 октября – День гидрографической службы ВМФ РФ
  • Международный день геологического тайника (International EarthCache Day)
  • Праздник бабушек — Германия
  • День художника — Украина
  • 13 октября – День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) — США
  • Праздник работников культуры — Беларусь
  • Праздник урожая — Армения
  • День железнодорожников — Азербайджан
  • 13 октября – День памяти основателя буддийской школы (О-эсики) — Япония
  • Праздник военно-морских сил (Navy Birthday) — США
  • День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) — США
  • День скорой медицинской помощи — Польша
  • Праздник работников государственной санитарно-эпидемиологической службы — Украина
  • День предпринимателя — Вьетнам
  • Праздник детства «Белое воскресенье» — Самоа, Токелау
  • День полиции — Таиланд
  • День окаменелостей (National Fossil Day) — США
  • Праздник благодарности духовенства (Clergy Appreciation Day) — США
  • 13 октября – День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы (National Metastatic Breast Cancer Awareness Day) — США
  • День Рвагасоре (Prince Rwagasore Day) — Бурунди
  • Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея
  • Михаил Соломенный

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

13 октября – день Михаила Соломенного

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