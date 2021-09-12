13 сентября – Куприянов день. Сборы журавлей и клюквы

13 сентября — журавли собираются в тёплые края. Предки наши верили, что сегодня эти птицы собираются на «журавлиное вече», где решают, в какую сторону лететь с родных мест. Выбирают и вожака птичьей стаи – журавля с самыми сильными крыльями, крепким клювом, да долгими ногами.

А ещё 13 сентября собирают развесистую клюкву! Эту ягоду на Руси очень любили. Но так как она растет на болотах, сбор клюквы считался опасным предприятием: велик риск угодить в трясину, заблудиться в лесу или того хуже – попасться на глаза диким зверям, лешему или кикиморе. Поэтому накануне этого дня знающие люди готовили различные обереги для тех, кто собирался в лес. Конечно, народная молва предписывала в этот день вовсе удержаться от походов на болото, но те, кому не терпелось, всячески старались себя защитить!

13 сентября — В поля — на сбор поспевших корнеплодов, в топкие болота — за клюквой

После того, как пройдет на болоте Журавлиное вече, птицы решат, отправляться ли им сейчас в теплые края. Ну а русский народ собирал с полей основные запасы на зиму — щедрые дары земли: репу и свеклу, морковь, а позднее, и картошку. Непременно отправлялись в труднопроходимую местность, к топким болотам, собирать полезную и целебную клюкву.

На сбор чудо-ягоды уходил целый день. Ведь искать ее нужно было, согнувшись, и складывать в кузовок не горстями, а отрывать по отдельной ягодке. На сбор лесной клюквы первым отправляли того человека, кто родился именно 13-го сентября. Согласно поверьям, имениннику открывалась дорога к ягодным кустам.

Церковь же 13 сентября чтит память святого Куприяна Карфагенского. Жил он в III веке и был известен как епископ Карфагена. Был искусным богословом, и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества, причинам, которые его вызывают. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви. Примечательно, что Куприян родился и вырос в языческой среде и в молодые годы даже не думал о том, чтобы посвятить себя Богу.

Напротив, тогда он никак не был связан с церковью – работал юристом. Однако в какой-то момент Куприян осознал свое предназначение, пришел к вере и через некоторое время стал епископом. Во время гонений на христиан Куприян не отказался от своей веры, за что и был казнен. Именно Куприян считается первым африканским епископом-мучеником.

Приметы на 13 сентября



Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.

Стаи лебедей над головой летят – к снегопаду.

Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и морозной.

Журавли кричат – к дождю.

Нельзя в этот день собирать рябину, чтобы птиц не потревожить.

Если кто-то на болоте услышал странный звук – это значит, что кикимора считает кости тех, кто сгинул в трясине в этом году. Иногда эти утопленники протяжно стонут.

Тот, кто родился в этот день, не подвергнется никакой опасности на болоте. Такой человек вырастает на редкость сдержанным и терпеливым.

Собирать недозрелую клюкву – тешить нечистую силу.

Если молодая девушка пошла за клюквой раньше этого дня, она может навеки сделаться бесплодной. Если это сделает холостой парень – он может потерять рассудок.

Растущая Луна – к хорошему урожаю клюквы.

Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и повсюду носить его с собой – вам будет сопутствовать удача.

Именины сегодня отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Мирон.

А ещё 13 сентября празднуют…

День танкиста

День парикмахера

Международный день шоколада (International Chocolate Day)

Сегодня День программиста (Day of the Programmer)

День шарлоток и осенних пирогов

День позитивного мышления (Positive Thinking Day)

Сегодня День рождения пенициллина

Международный день памяти жертв фашизма (Remembrance Day for Victims of Fascism)

День йоги в России

День основания Краснодарского края

Всемирный день журавля (World Crane Day)

Праздник железных материалов

Сегодня День рождения бионики

День садовода и огородника в Приморском крае

День памяти священномученика Киприана Карфагенского

Сегодня День семьи — Казахстан

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности — Украина

День арахиса (National Peanut Day) — США

Сегодня День отца — Латвия

День печенья с предсказаниями (Fortune Cookie Day) — США

День картофельных клёцок — Германия

Сегодня День дедушек и бабушек (National Grandparents Day) — США, Канада

День алкогольного напитка «кашаса» — Бразилия

День Родины (Day of the Homeland) — Германия

Сегодня День экологически устойчивого дома (Sustainable House Day) — Австралия

Праздник сбора винограда — Румыния

День инженера — Маврикий

Сегодня День фьорда (Fjord Day) — Дания

День закуски солениями (Snack a Pickle Day) — США

День знакомства детей с кухней (Kids Take Over The Kitchen Day) — США

Сегодня День туркменского бахши — Туркменистан

День борьбы с целиакией (National Celiac Disease Awareness Day) — США

День памяти детей-героев — Мексика

Сегодня День мелиораторов — Таджикистан

День Роальда Даля (Roald Dahl Day) — Великобритания

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра

Куприянов день (Журавлиное вече)

По материалам https://vsyamagik.ru

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