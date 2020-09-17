«13 судоремонтный завод Черноморского флота» сменил руководителя. Новый директор — Павел Флоря

Смена директора на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России произошла на этой неделе. В связи с условиями контракта выполнение обязанностей директора завершил Александр Петрович Юрьев. На ответственный пост заступил Павел Николаевич Флоря. Помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Сергей Горбачёв отмечает:

Александр Петрович Юрьев руководил ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России три года – с сентября 2017 года. Его биография – по жизни и службе – с судоремонтом связана, как крейсер «Михаил Кутузов» «привязан» к новороссийскому причалу прочным манильским канатом. Вот лишь несколько строк из неё: в 1977-м окончил Севастопольский судостроительный техникум, в 1982-м – СВВМИУ. Затем – служба на подводных лодках, а с 1989-го – «сплошной флотский судоремонт», пиком которого стала должность начальника ремонтного отдела Главного технического управления ВМФ России.

Так что вполне обоснованно и без сомнений можно утверждать: степень профессионализма и, соответственно, востребованности капитана 1 ранга запаса Александра Петровича Юрьева – бесспорна. Потому после увольнения с военной службы А. Юрьев, конечно же, не расстался с судоремонтом, а жизни в столице предпочёл возвращение в ставший родным Севастополь. Поработав на «гражданке», в том числе реанимировав Севморзавод (с апреля 2015-го он его возглавлял), Александр Петрович пришёл на хорошо ему известный 13-й завод, который после года работы на нём главным инженером и возглавил.

Александр Юрьев руководил предприятием в непростое время – на него пришёлся период подготовки предприятия к смене собственника и акционированию. В перспективе завод из Минобороны будет передан в Объединённую судостроительную корпорацию и составит основу Черноморско-азовского судостроительно-судоремонтного кластера, создаваемого на Юге России.

Судя по всему, опыт Александра Петровича Юрьева как судоремонтника-профессионала, организатора и руководителя производства ещё будет востребован.

Со среды коллективом 13-го судоремонтного завода руководит экс-заместитель директора завода по производству Павел Николаевич Флоря.

Информация и фото: помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Сергей ГОРБАЧЕВ