14 апреля — день Марьи. Домовому налейте молока и дайте каши! А то буянить начнёт...

14 апреля в народе называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья — зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. Именовали так день неслучайно. Во-первых, к этому времени подходили к концу все съестные припасы и жилось довольно голодно. Во-вторых, начинался разлив рек, потому как активно таял снег.
В этот день принято было задабривать Домового, чтобы несильно буянил. Делали это традиционно — угощали вкусностями. Обязательно наливали в блюдце молоко и ставили тарелочку с кашей!
Конец второй недели этого весеннего месяца величают также Марией Египетской, Марьей-пролубницей, Апрельской Марьей. Символами дня считаются солнце и вода, пробуждение природы после долгой зимы.
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Погодные приметы на 14 апреля
- Разливаются воды – травы много будет.
- Звездное и ясное небо – к благодатному лету и богатому урожаю.
- Во время заката на небе молнии – к утреннему дождю. А вот глухие и короткие громовые раскаты говорят о том, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой. Гроза же в этот день – к засушливому лету.
- Льда на реке уже нет или остался около берега – год будет тяжелым.
- Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.
- Ночью на небе звезд не видно – к потеплению.
- Пчелы вылетели рано – к теплой весне.
Чтобы людям уютно жилось в доме, 14 апреля принято оставлять для домового угощение: молоко, налитое в блюдце, или кашу. Для привлечения доброжелателей в дом и защиты от недругов парадную дверь жилища отмывали водой с растворёнными в ней цветочным медом и вином.
Славяне 14 апреля отмечали День Семаргла (Симаргла) или Огнебога. По легенде — это Величественный славянский Бог луны и огня, который дарит людям свет и обитает среди людей. Предки наши считали, что именно он хранит семена и посевы. Верили, что Семаргл может становится священным крылатым псом. Почитали этого Бога в дни, когда упоминались обряды и приметы, которые были связаны с огнем и кострами.
14 же апреля Семаргл растапливает последние снега. В летописи при этом есть упоминание о появлении Семаргла на свет из огня.
А ещё Семаргла считают посредником между людьми и богами. Именно его призывают при лечении заболевших животных и людей: когда у человека поднимается температура, то говорят, что Огнебог поселился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, как Огненный Пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кои подобно ворогам пробрались в тело или в Душу заболевшего. Поэтому ранее считалось недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру.
Церковь сегодня чтит память Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца
Жил в XIII веке. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в городе Булгар (Болгар) от рук соплеменников-мусульман.
Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке, происходил из камских болгар и воспитывался в магометанстве. Он был добр и милостив к бедным и, когда Господь просветил его Светом разума, принял христианство. В городе Болгары, в низовьях Волги, святой Авраамий стал проповедовать соотечественникам об Истинном Боге.
Его схватили и принуждали отказаться от Христа, но святой оставался тверд в своем исповедании. Мученика долго и жестоко истязали, но он перенес всё с несокрушимым терпением. 1 апреля 1229 года святого мученика Авраамия четвертовали, а затем усекли честную главу. Жившие в городе русские христиане похоронили останки святого на христианском кладбище.
6 марта 1230 года мощи святого Авраамия были перенесены великим князем Владимирским, святым Георгием Всеволодовичем (память 4 февраля), в Успенский собор Княгинина монастыря. С того времени и началось празднование его памяти.
А ещё 14 Апреля празднуют…
- Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day)
- День войск противовоздушной обороны (День ПВО)
- 14 апреля — День хрюкочущих зелюков
- День Семаргла (Праздник огня)
- День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ
- 14 апреля — День независимости студенчества Среднего Урала
- День алфавита Нко (N`Ko Alphabet Day)
- Всемирный день холотропного дыхания (Global Holotropic Breathwork Day)
- Бенгальский Новый год
- Фестиваль весны Такаяма Мацури — Япония
- Чёрный день — Южная Корея
- День молодёжи — Ангола
- 14 апреля — День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) — США
- День ГАИ — Украина
- День ореха «пекан» (National Pecan Day) — США
- Начало солнечного Нового года — Индия
- День родного языка — Грузия
- Панамериканский день (Pan American Day) — Америка
- День детской алопеции (Children with Alopecia Day) — США
- Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана, Сергея
- Марья — зажги снега
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