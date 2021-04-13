14 апреля — день Марьи. Домовому налейте молока и дайте каши! А то буянить начнёт...

Чтобы людям уютно жилось в доме, 14 апреля принято оставлять для домового угощение: молоко, налитое в блюдце, или кашу. Для привлечения доброжелателей в дом и защиты от недругов парадную дверь жилища отмывали водой с растворёнными в ней цветочным медом и вином.

Именины сегодня отмечают: Мария, Ефим, Валерий, Авраам, Сергей, Макар (Макарий).

Славяне 14 апреля отмечали День Семаргла (Симаргла) или Огнебога. По легенде — это Величественный славянский Бог луны и огня, который дарит людям свет и обитает среди людей. Предки наши считали, что именно он хранит семена и посевы. Верили, что Семаргл может становится священным крылатым псом. Почитали этого Бога в дни, когда упоминались обряды и приметы, которые были связаны с огнем и кострами.

14 же апреля Семаргл растапливает последние снега. В летописи при этом есть упоминание о появлении Семаргла на свет из огня.

А ещё Семаргла считают посредником между людьми и богами. Именно его призывают при лечении заболевших животных и людей: когда у человека поднимается температура, то говорят, что Огнебог поселился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, как Огненный Пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кои подобно ворогам пробрались в тело или в Душу заболевшего. Поэтому ранее считалось недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру.

Церковь сегодня чтит память Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца

Жил в XIII веке. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в городе Булгар (Болгар) от рук соплеменников-мусульман.

Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке, происходил из камских болгар и воспитывался в магометанстве. Он был добр и милостив к бедным и, когда Господь просветил его Светом разума, принял христианство. В городе Болгары, в низовьях Волги, святой Авраамий стал проповедовать соотечественникам об Истинном Боге.

Его схватили и принуждали отказаться от Христа, но святой оставался тверд в своем исповедании. Мученика долго и жестоко истязали, но он перенес всё с несокрушимым терпением. 1 апреля 1229 года святого мученика Авраамия четвертовали, а затем усекли честную главу. Жившие в городе русские христиане похоронили останки святого на христианском кладбище.

6 марта 1230 года мощи святого Авраамия были перенесены великим князем Владимирским, святым Георгием Всеволодовичем (память 4 февраля), в Успенский собор Княгинина монастыря. С того времени и началось празднование его памяти.

А ещё 14 Апреля празднуют…

Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day)

День войск противовоздушной обороны (День ПВО)

14 апреля — День хрюкочущих зелюков

День Семаргла (Праздник огня)

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ

14 апреля — День независимости студенчества Среднего Урала

День алфавита Нко (N`Ko Alphabet Day)

Всемирный день холотропного дыхания (Global Holotropic Breathwork Day)

Бенгальский Новый год

Фестиваль весны Такаяма Мацури — Япония

Чёрный день — Южная Корея

День молодёжи — Ангола

14 апреля — День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) — США

День ГАИ — Украина

День ореха «пекан» (National Pecan Day) — США

Начало солнечного Нового года — Индия

День родного языка — Грузия

Панамериканский день (Pan American Day) — Америка

День детской алопеции (Children with Alopecia Day) — США

Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана, Сергея

Марья — зажги снега

По материалам https://pronedra.ru