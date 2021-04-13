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14 апреля — день Марьи. Домовому налейте молока и дайте каши! А то буянить начнёт...
фото: sanfirabogdan (pixabay.com)

14 апреля — день Марьи. Домовому налейте молока и дайте каши! А то буянить начнёт…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 13.04.2021

14 апреля в народе называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья — зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. Именовали так день неслучайно. Во-первых, к этому времени подходили к концу все съестные припасы и жилось довольно голодно. Во-вторых, начинался разлив рек, потому как активно таял снег.

В этот день принято было задабривать Домового, чтобы несильно буянил. Делали это традиционно — угощали вкусностями. Обязательно наливали в блюдце молоко и ставили тарелочку с кашей!

Конец второй недели этого весеннего месяца величают также Марией Египетской, Марьей-пролубницей, Апрельской Марьей. Символами дня считаются солнце и вода, пробуждение природы после долгой зимы.

Про дату также говорят «Марья — пустые щи», так как к этому дню заканчивались запасы капусты, потому люди переставали варить первые блюда и начинали экономить на еде.

Погодные приметы на 14 апреля

  • Разливаются воды  – травы  много будет.
  • Звездное и ясное небо – к благодатному лету и богатому урожаю.
  • Во время заката на небе молнии – к утреннему дождю.  А вот глухие и короткие громовые раскаты говорят о том, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой. Гроза же в этот день – к засушливому лету.
  • Льда на реке уже нет или остался около берега – год будет тяжелым.
  • Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.
  • Ночью на небе звезд не видно – к потеплению.
  • Пчелы вылетели рано – к теплой весне.

Чтобы людям уютно жилось в доме, 14 апреля принято оставлять для домового угощение: молоко, налитое в блюдце, или кашу. Для привлечения доброжелателей в дом и защиты от недругов парадную дверь жилища отмывали водой с растворёнными в ней цветочным медом и вином.

Именины сегодня отмечают: Мария, Ефим, Валерий, Авраам, Сергей, Макар (Макарий).

Славяне 14 апреля отмечали День Семаргла (Симаргла) или Огнебога. По легенде — это Величественный славянский Бог луны и огня, который дарит людям свет и обитает среди людей.  Предки наши считали, что именно он хранит семена и посевы. Верили, что Семаргл может становится священным крылатым псом. Почитали этого Бога в  дни, когда упоминались обряды и приметы, которые были связаны с огнем и кострами.

14 же апреля Семаргл растапливает последние снега. В летописи при этом есть упоминание о появлении Семаргла на свет из огня.

А ещё Семаргла считают посредником между людьми и богами. Именно его призывают при лечении заболевших животных и людей: когда у человека поднимается температура, то говорят, что Огнебог поселился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, как Огненный Пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кои подобно ворогам пробрались в тело или в Душу заболевшего. Поэтому ранее считалось недопустимым сбивать у больного поднявшуюся температуру.

Церковь сегодня чтит память Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца

Жил в XIII веке. Принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в городе Булгар (Болгар) от рук соплеменников-мусульман.

Святой мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудотворец, жил в XIII веке, происходил из камских болгар и воспитывался в магометанстве. Он был добр и милостив к бедным и, когда Господь просветил его Светом разума, принял христианство. В городе Болгары, в низовьях Волги, святой Авраамий стал проповедовать соотечественникам об Истинном Боге.

Его схватили и принуждали отказаться от Христа, но святой оставался тверд в своем исповедании. Мученика долго и жестоко истязали, но он перенес всё с несокрушимым терпением. 1 апреля 1229 года святого мученика Авраамия четвертовали, а затем усекли честную главу. Жившие в городе русские христиане похоронили останки святого на христианском кладбище.

6 марта 1230 года мощи святого Авраамия были перенесены великим князем Владимирским, святым Георгием Всеволодовичем (память 4 февраля), в Успенский собор Княгинина монастыря. С того времени и началось празднование его памяти.

А ещё 14 Апреля празднуют…

  • Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day)
  • День войск противовоздушной обороны (День ПВО)
  • 14 апреля — День хрюкочущих зелюков
  • День Семаргла (Праздник огня)
  • День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ
  • 14 апреля — День независимости студенчества Среднего Урала
  • День алфавита Нко (N`Ko Alphabet Day)
  • Всемирный день холотропного дыхания (Global Holotropic Breathwork Day)
  • Бенгальский Новый год
  • Фестиваль весны Такаяма Мацури — Япония
  • Чёрный день — Южная Корея
  • День молодёжи — Ангола
  • 14 апреля — День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) — США
  • День ГАИ — Украина
  • День ореха «пекан» (National Pecan Day) — США
  • Начало солнечного Нового года — Индия
  • День родного языка — Грузия
  • Панамериканский день (Pan American Day) — Америка
  • День детской алопеции (Children with Alopecia Day) — США
  • Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана, Сергея
  • Марья — зажги снега

По материалам https://pronedra.ru

О праздниках больше — здесь.

14 апреля — день Марьи. Домовому налейте молока и дайте каши! А то буянить начнёт...

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