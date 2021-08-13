14 августа – изнесение Креста Господня, Медовый Спас

14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.
Праздник Происхождение (Изнесение) животворящего древа Креста Господня возник из константинопольской традиции IX века. В период жары и эпидемий доставать из сокровищницы хранившуюся в городе святыню для крестного хода. В современной Церкви в праздник принято выносить Крест на середину храма для поклонения.
Чествование Спасителя и Богородицы в этот день в Русской Православной Церкви установлено в благодарность и память победы святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами. Также Церковь в этот день вспоминает семерых братьев, их мать и учителя, убитых язычниками. Это произошло во II веке до Рождества Христова, но память о дохристианских мучениках, выбравших смерть вместо отречения от Бога, верующие хранят и сегодня.
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14 августа ночи становятся длиннее, а утренние росы – холодными
Отправляются собирать одну из главных ягод, используемых в лечении – малину. Грачи 14 августа собираются в стаи, готовятся к отлету ласточки и стрижи. Пасечники в этот день подрезают соты. Крестьяне собирают мак. Кстати, известно, что дикий мак ранее использовали как защиту от ведьм, которые могли погубить скотину.
К слову, домашних животных в этот году последний раз покупают именно на Медовый Спас, 14 августа. Что касается смысла Медового Спаса, который трактуется православной церковью, то известно, что данный праздник был установлен в первый день Успенского поста в IX веке. И был посвящен изнесению Древ Креста Господня. С древности на территории Константинополя был распространены обычай проношения Честного Древа Креста по городским улицам. Говорили о том, что это защитить человека от недугов.
Древо Креста было открыто для всех до Успения Пресвятой Богородицы. На Руси же данный праздник стали отмечать только в конце XV века. Считается, что с этого дня (через месяц после завершения Петрового поста) начинается Успенский пост – предвестник других великих праздников (Успения и Преображения). Этот пост был не слишком строгим, хотя по сравнению с Рождественским и Петровым постом приходилось ограничивать себя в пище.
Народные приметы на 14 августа
- Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа
- Крупная малина на Спас – можно сеять рожь пораньше.
- Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.
- Хорошая погода 14 августа – уродится много приплоду Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять
- Раннее утро может и легким морозцем прихватить: «Пришел Спас — держи рукавички про запас».
- «Начинай на первый Спас заламывать горох, пахать под озимы, отделывать овины».
- «Первый Спас — пчеле указ». Считается, что с этого дня пчелы перестают носить взяток, и если не заломить вовремя сотов, соседские пчелы весь мед перетаскают.
- И именно в это время строгие блюстители народных обычаев и религиозных обрядов позволяют себе в первый раз за все лето медку попробовать. Да и то после освящения его в церкви, где в этот день благословляется его употребление в пищу, а потому первый Спас еще и медовым называют.
Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софьи
А ещё 14 августа празднуют…
- Начало Успенского поста
- Праздник воспалённого воображения
- День выгула черепахи
- Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)
- День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление «К») МВД РФ
- Сегодня День фруктового мороженого (National Creamsicle Day) — США
- День инженера — Доминикана
- День шифровальщиков навахо (National Navajo Code Talkers Day) — США
- Сегодня День памяти защитников Отечества — Абхазия
- День независимости — Пакистан
- День победы над Японией (V-J Day) — Великобритания
- Сегодня День рождения португальской корриды
- День Конституции — Ангилья
- День скаутов — Индонезия
- Сегодня День флага — Парагвай
- День Фолклендских островов (Falklands Day)
- День финансовой осведомлённости (National Financial Awareness Day) — США
- Сегодня День исламского сопротивления — Иран
- День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира — Марокко
- Медовый спас, Мокрый Маккавей
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