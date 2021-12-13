14 декабря – Наумов день. Беритесь за ум, а то будет поздно

14 декабря — на Руси говорили: «Наум наставляет на ум». Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. И 12 декабря наши предки проводили в соответствии с особыми приметами и ритуалами. Утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились святому Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу. Потом уже дома встречали преподавателя, который угощался с хозяйского стола и начинал заниматься с учеником.

Обычно тех отроков, которых родители решали обучить грамоте в Наумов день, отдавали к священнику или приходскому дьяку. На Руси работа учителя считалась очень солидной и важной, требовавшей определенных способностей. Неудивительно, что она очень ценилась, причем, не только в этот день.

Что касается святого Наума, память которого церковь отмечает 14 декабря, и которого на Руси почитали как покровителя грамоты и наук. Жил он в VII веке на территории Галилеи. Практически никаких сведений не осталось о жизни этого святого. Однако известно, что Наум в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до нашей эры после падения Фив. Действие книги проходит в Ниневии – городе-столице могущественного ассирийского государства. Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния. Действительно, совсем скоро Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли.

Приметы 14 декабря

Северный ветер дует – будут сильные морозы в ближайшее время.

Если человек родился 14 декабря, то он будет отличным преподавателем. В качестве талисмана ему рекомендуется носить халцедон.

Зимние звезды на небе переливаются – примета к тому, что стоит ждать вьюги.

Глухо слышится собачий лай – ожидай снегопада.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Наум, Порфирий.

А ещё 14 декабря празднуют… День обезьян (Monkey Day)

Праздник выпускания птиц души

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)

Праздник Алабамы (Alabama Day) — США

День памяти жертв Латской трагедии — Абхазия

День рыбной похлёбки с чесноком (National Bouillabaisse Day) — США

Праздник работников нефтегазовой промышленности и геологии — Туркменистан

День казнённых интеллектуалов — Бангладеш

День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) — США

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия

Наумов день О праздниках больше – здесь .

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