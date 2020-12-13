14 декабря — Наумов день. Беритесь за ум пока не поздно

14 декабря на Руси говорили: «Наум наставляет на ум». Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. И 14 декабря наши предки проводили в соответствии с особыми приметами и ритуалами. Утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились святому Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу. Потом уже дома встречали преподавателя, который угощался с хозяйского стола и начинал заниматься с учеником.

Обычно тех отроков, которых родители решали обучить грамоте в Наумов день, отдавали к священнику или приходскому дьяку. На Руси работа учителя считалась очень солидной и важной, требовавшей определенных способностей. Неудивительно, что она очень ценилась, причем, не только в этот день.

Что касается святого Наума, память которого церковь отмечает 14 декабря, и которого на Руси почитали как покровителя грамоты и наук. Жил он в VII веке на территории Галилеи. Практически никаких сведений не осталось о жизни этого святого. Однако известно, что Наум в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до нашей эры после падения Фив. Действие книги проходит в Ниневии – городе-столице могущественного ассирийского государства. Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния. Действительно, совсем скоро Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли.

Приметы дня на 14 декабря:

Северный ветер дует – будут сильные морозы в ближайшее время.

Если человек родился 14 декабря, то он будет отличным преподавателем. В качестве талисмана ему рекомендуется носить халцедон.

Зимние звезды на небе переливаются – примета к тому, что стоит ждать вьюги.

Глухо слышится собачий лай – ожидай снегопада.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Наум, Порфирий.

А ещё 14 декабря празднуют:

День обезьян (Monkey Day)

Праздник выпускания птиц души

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)

Праздник Алабамы (Alabama Day) — США

День памяти жертв Латской трагедии — Абхазия

День рыбной похлёбки с чесноком (National Bouillabaisse Day) — США

Праздник работников нефтегазовой промышленности и геологии — Туркменистан

День казнённых интеллектуалов — Бангладеш

День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) — США

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия, Порфирия

Наумов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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