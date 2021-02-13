14 февраля — день Святого Трифона. Покровитель влюбленных

14 февраля, по народным поверьям, на Руси отмечали именно День Святого Трифона — покровителя всех влюблённых друг в друга людей, супругов и семей! Это русский «коллега» знаменитого католического Святого Валентина. Так что, если вам кто-то сегодня расскажет, что «коситься на Запад и праздновать их праздники это — фу-фу», просветите их! Поведайте о Святом Трифоне. И, согласитесь, то, что два одинаковых по смыслу торжества, принадлежащих разным традициям, отмечаются в один день 14 февраля, о многом говорит: живём в едином мире, в котором так или иначе, но перекликаются многие основные моменты, связанные с человеческими ценностями. Не забывайте об этом.
К слову, на Руси в День Святого Трифона играли свадьбы — ведь впереди Великий пост, с которым придут в жизнь и всевозможные ограничения.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память святого мученика Трифона
Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии — Фригии. Его родители были простые и благочестивые крестьяне. В детстве он пас гусей и образования не получил. Зато с юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. К заступничеству Трифона-мученика прибегали страдающие от засилья садовых вредителей, рассуждая, вероятно, так: что саранча, что мыши – все вредители огородные.
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. В молодую, умную и красивую царевну вселился бес и тяжко мучил ее. Однажды он прокричал, что только Трифон может изгнать его. Император приказал разыскать чудотворца и доставить в Рим. В ту пору святому Трифону было 16 лет. Когда святой приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из дочери Гордиана. Святого Трифона привели к императору, окруженному придворной знатью. Он умолил святого показать демона воочию, желая убедиться, что юноша действительно исцелил царевну.
Вызвал нечистого духа воочию
После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести дней, святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным. На вопрос святого Трифона, как он дерзнул вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить только тех, «кто следует своим похотям и дела, угодные нам, творит». Услышав это, многие из присутствовавших оставили идолопоклонство и уверовали во Христа. Щедро одаренный императором, святой Трифон вернулся на родину. Все полученные дары он раздал по дороге нищим.
Неизменной платой за его помощь была — веры в Иисуса Христа. Когда на царский престол вступил император Декий , жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. Святой Трифон не стал укрываться, но сам отдал себя в руки гонителей. На допросе он безбоязненно исповедал свою веру во Христа. Его подвергли жестоким истязаниям: били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона.
Ещё 14 февраля именовали Трифон-мороз или Трифон-перезимник
И, конечно же, сегодня активно следили за погодой. Считали, что какой она будет на Трифона, такой и будет вся весна.
- Небеса к вечеру закрыты туманными облаками – в ближайшие дни будет хорошая погода.
- Небо в звездах – весна наступит нескоро.
- На Трифона тепло – ближайшие 30 дней также будут теплыми.
- Пошел снег – весной дожди будут частыми.
- Морозный день – весна будет холодной и поздней.
- Безветренный и теплый день – весна тоже будет теплой и ранней.
- Вечером стоит туман – утром будет тепло.
- В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.
- Звезды падают – весна будет теплой.
В народе верили, что 14 февраля даже птицы находят себе пару. В связи с этим очень популярным было девичье гадание:
- повстречаются вам на пути парочка синичек, то суженый будет молодым, веселым и добрым;
- увидите ворон – вашим супругом станет человек в возрасте и очень строгий;
- пара сорок пересечёт вашу дорогу – суженый будет легкомысленным и болтливым.
Кроме того…
- если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть;
- если же влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды;
- бракосочетание на Трифона – хороший знак.
Кто отмечает в столь замечательный день именины? Гавриил, Давид, Василий, Семён, Пётр, Николай и Тимофей. Конечно же, если есть в вашем окружении Трифоны и Валентины, то их также в обязательном порядке необходимо поздравить!
Что же касается замечательного праздника под названием Дистинг (родина его — Швеция). Это очень светлое и многообещающее великое языческое торжество посвящено победе света Солнца над тёмными днями зимы. Возвещает о пробуждении жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. Считается, земля нынче активно готовится к приёму новых семян. Для человека этот период знаменует символичное время подготовки к грядущим событиям.
И!!! Вот оно ещё одно волшебное совпадение: Дистинг — праздник, в традициях которого устраивать семейные торжества с обменом подарками, давать свадебные обеты и проводить свадьбы! Как вам? Святые Трифон и Валентин нынче не одиноки в стремлении соединять влюблённые сердца, да?
В общем, 14 февраля — интересный денёк. Со смыслом. И в ваших силах сделать его распрекрасным. Не упустите момент и будьте счастливы!
А ещё 14 февраля празднуют…
- День компьютерщика и программиста (Programmer`s Day)
- Международный день чудаков-одиночек (International Quirkyalone Day)
- День cвятого Валентина (День всех влюблённых)
- День памяти святого мученика Трифона
- Международный день дарения книг (International Book Giving Day)
- День маленьких перевоплощений
- Дистинг (Праздник пробуждения жизненных сил)
- Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing Day)
- Католический день святых Кирилла и Мефодия
- День распространения информации о врожденном пороке сердца
- 14 февраля — День психически больных людей — Германия
- День шоколадных конфет с кремом — США
- День рождения французского языка
- 14 февраля — День влюблённых в библиотеку (Library Lovers Day) — США
- День поклонения родителям (Parents Worship Day) — Индия
- День колеса обозрения (National Ferris Wheel Day) — США
- 14 февраля — День больных эпилепсией — Польша • Праздник виноградарей — Болгария
- День памяти коммунистических мучеников — Ирак
- День войск радиационной, химической и биологической защиты — Украина
- 14 февраля — День генералиссимуса (Generalissimo Day) — КНДР
- День памяти Рафика Харири — Ливан
- Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида
- Трифон Перезимник
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