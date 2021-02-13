14 февраля — день Святого Трифона. Покровитель влюбленных

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии — Фригии. Его родители были простые и благочестивые крестьяне. В детстве он пас гусей и образования не получил. Зато с юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. К заступничеству Трифона-мученика прибегали страдающие от засилья садовых вредителей, рассуждая, вероятно, так: что саранча, что мыши – все вредители огородные.

Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. В молодую, умную и красивую царевну вселился бес и тяжко мучил ее. Однажды он прокричал, что только Трифон может изгнать его. Император приказал разыскать чудотворца и доставить в Рим. В ту пору святому Трифону было 16 лет. Когда святой приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из дочери Гордиана. Святого Трифона привели к императору, окруженному придворной знатью. Он умолил святого показать демона воочию, желая убедиться, что юноша действительно исцелил царевну.

Вызвал нечистого духа воочию

После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести дней, святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным. На вопрос святого Трифона, как он дерзнул вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить только тех, «кто следует своим похотям и дела, угодные нам, творит». Услышав это, многие из присутствовавших оставили идолопоклонство и уверовали во Христа. Щедро одаренный императором, святой Трифон вернулся на родину. Все полученные дары он раздал по дороге нищим.

Неизменной платой за его помощь была — веры в Иисуса Христа. Когда на царский престол вступил император Декий , жестокий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. Святой Трифон не стал укрываться, но сам отдал себя в руки гонителей. На допросе он безбоязненно исповедал свою веру во Христа. Его подвергли жестоким истязаниям: били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона.

Ещё 14 февраля именовали Трифон-мороз или Трифон-перезимник И, конечно же, сегодня активно следили за погодой. Считали, что какой она будет на Трифона, такой и будет вся весна. Небеса к вечеру закрыты туманными облаками – в ближайшие дни будет хорошая погода.

Небо в звездах – весна наступит нескоро.

На Трифона тепло – ближайшие 30 дней также будут теплыми.

Пошел снег – весной дожди будут частыми.

Морозный день – весна будет холодной и поздней.

Безветренный и теплый день – весна тоже будет теплой и ранней.

Вечером стоит туман – утром будет тепло.

В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.

Звезды падают – весна будет теплой. В народе верили, что 14 февраля даже птицы находят себе пару. В связи с этим очень популярным было девичье гадание: повстречаются вам на пути парочка синичек, то суженый будет молодым, веселым и добрым;

увидите ворон – вашим супругом станет человек в возрасте и очень строгий;

пара сорок пересечёт вашу дорогу – суженый будет легкомысленным и болтливым. Кроме того… если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть;

если же влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды;

бракосочетание на Трифона – хороший знак. Кто отмечает в столь замечательный день именины? Гавриил, Давид, Василий, Семён, Пётр, Николай и Тимофей. Конечно же, если есть в вашем окружении Трифоны и Валентины, то их также в обязательном порядке необходимо поздравить! Что же касается замечательного праздника под названием Дистинг (родина его — Швеция). Это очень светлое и многообещающее великое языческое торжество посвящено победе света Солнца над тёмными днями зимы. Возвещает о пробуждении жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. Считается, земля нынче активно готовится к приёму новых семян. Для человека этот период знаменует символичное время подготовки к грядущим событиям. И!!! Вот оно ещё одно волшебное совпадение: Дистинг — праздник, в традициях которого устраивать семейные торжества с обменом подарками, давать свадебные обеты и проводить свадьбы! Как вам? Святые Трифон и Валентин нынче не одиноки в стремлении соединять влюблённые сердца, да? В общем, 14 февраля — интересный денёк. Со смыслом. И в ваших силах сделать его распрекрасным. Не упустите момент и будьте счастливы! А ещё 14 февраля празднуют… День компьютерщика и программиста (Programmer`s Day)

Международный день чудаков-одиночек (International Quirkyalone Day)

День cвятого Валентина (День всех влюблённых)

День памяти святого мученика Трифона

Международный день дарения книг (International Book Giving Day)

День маленьких перевоплощений

Дистинг (Праздник пробуждения жизненных сил)

Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing Day)

Католический день святых Кирилла и Мефодия

День распространения информации о врожденном пороке сердца

14 февраля — День психически больных людей — Германия

День шоколадных конфет с кремом — США

День рождения французского языка

14 февраля — День влюблённых в библиотеку (Library Lovers Day) — США

День поклонения родителям (Parents Worship Day) — Индия

День колеса обозрения (National Ferris Wheel Day) — США

14 февраля — День больных эпилепсией — Польша • Праздник виноградарей — Болгария

День памяти коммунистических мучеников — Ирак

День войск радиационной, химической и биологической защиты — Украина

14 февраля — День генералиссимуса (Generalissimo Day) — КНДР

День памяти Рафика Харири — Ливан

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия, Давида

Трифон Перезимник