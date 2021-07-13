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14 июля – день Демьяна и Кузьмы. Сбор малины и первых овощей
фото: Jochen_Schaft (pixabay.com)

14 июля – день Демьяна и Кузьмы. Сбор малины и первых овощей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 13.07.2021

14 июля в народе было принято устраивать посиделки. Этот день называли ещё «Летние кузьминки». Считали праздником девушек и женщин. Вся женская половина деревни собиралась шумной гурьбой, предварительно приготовив вскладчину угощения, водила хороводы и пела песни. Не возбранялась и рюмочка-другая браги или пива. Но день считался постным, поэтому угощались только растительной пищей. Остатками еды женщины угощали нищих странников.

Верили, что в их образе на землю спустились святые, чтобы помочь крестьянину починить его нехитрый инструмент: телеги, грабли да косы.

Также в этот день собирали малину, первые овощи и пололи огороды. А ещё варили варенье из крыжовника.

Церковь чтит память святых бессребреников и чудотворцев Дамиана и Космы

Они жили в Риме и погибли в 28 4 году. Дамиан и Косма были родными братьями и стали известны изначально как врачи. Кроме того, они обладали даром исцеления, чем и прославились в народе. Причем, помогали братья людям совершенно бесплатно, благодаря чему и получили прозвища бессребреников. Открыто проповедовали веру в Иисуса Христа.

Во время гонений, организованных в отношении христиан, братьев арестовали и предали суду, где они пытались доказать, что не занимаются чародейством и колдовством, никого не обманывают. Однако им сначала не поверили. Тем времен тяжело заболел император Карина, и братьев привели к нему, сказав, чтобы они продемонстрировали свой дар. После этого Дамиан и Косма были отпущены на волю.

Однако жил в этом городе врач-наставник братьев, который позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где убил их, бросив тела в реку.

Что касается примет 14 июля…

  • Молодой месяц красного цвета – к ветреной погоде. Луна во второй трети – к дождю.
  • Ветер с запада подул – к дождю.
  • Кузнецы в этот день не работали, чтоб не наслать на землю град.
  • Малина, собранная на Кузьминки в период растущей Луны и перевязанная красной лентой, считается оберегом от нечистой силы. Если человек, одержимый бесом, будет в течение месяца съедать по горсточке таких ягод, он вскоре исцелится.
  • Если кузьминская малина собрана на убывающей Луне, она тоже имеет особую силу. Стоит замужней женщине угостить ею соперницу – она отстанет от супруга. Годится для этих целей и варенье, сваренное из этой малины.
  • Малина приснилась в ночь на 14 июля – к сладкой жизни.
  • В этот день с помощью колючей веточки крыжовника можно «зацепить» себе суженого. Для этого надо подойти к понравившемуся парню и слегка кольнуть его веткой. Вскоре он обратит на вас внимание.

Ребенок, рожденный в этот день от родителей, любящих выпить, унаследует их пристрастие к хмельному.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Петр, Тихон, Иван, Аркадий, Константин, Кузьма, Павел, Лев, Василий.

А ещё 14 июля празднуют…

• День взятия Бастилии (Bastille Day) — Франция
• День нудистов (National Nude Day) — США
• День макарон с сыром (National Mac and Cheese Day) — США
• День миротворца — Южная Осетия
• День ликёра «Grand Marnier» (National Grand Marnier Day) — США
• День рождения кронпринцессы — Швеция
• День республики — Ирак
• Церемония омовения реликвий — Мадагаскар
• Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея, Павла
• Летние Кузьминки
• День смородины
• День беспорядка (Pandemonium Day)

• День придумывания 27 слов на букву О

О праздниках больше — здесь.

14 июля – день Демьяна и Кузьмы. Сбор малины и первых овощей

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