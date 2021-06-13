14 июня – день Устина и Харитона. Устин-Брусничные губы

14 июня в народе считали, что ни в коем случае нельзя работать на огороде. Причина? Говорили — если нарушить поверье, то в скором времени случится пожар.

Предки наши 14 июня также называли Устин-Брусничные губы. Принято было внимательно наблюдать за восходом солнца. Если небо при этом ясное, то рожь уродится спелой и густой.

Традиции и обряды

Главные традиции 14 июня — гадание на будущий урожай, здоровье, погоду по ветру и солнцу; заклинание ветра.

По поверью, Устин (Иустин) покровительствует чистоте отношений и всегда встает на сторону обиженного и слабого. По преданию, в этот день жена может принародно потребовать извинений от мужа за несправедливость в отношении неё и муж будет обязан извиниться. Если и после этого он поднимет руку на жену, то все его будут считать пропащим и не будут иметь с ним дела.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела отвязаться от назойливого ухажера, то она вызывала его из толпы мужчин и давала в руки ивовый прут или же втыкала его между собой и им или между своими и его следами. Зато с любимым человеком нужно было обязательно провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.

На Руси 14 июня внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо было при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещали поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди. Знахари и целители выходили «пошептать на ветер». Они читали особое заклинание ветра, чтобы он повлиял на урожай хлеба.

Церковь же нынче чтит память святого Иустина Философа

Известен также как Иустин Римский, Иустин Великий и раннехристианский мученик. Именно он положил начало богословскому толкованию религиозной истории.

Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию Истины. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии: стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников — и убедился, что ни одно из этих языческих учений не открывает пути к познанию Истинного Бога.

Однажды, прогуливаясь в уединенном месте за городом и размышляя о том, где искать путь к познанию Истины, он встретил старца, который в продолжительной беседе раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать разрешения всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. «Но прежде всего, — сказал старец, — молись прилежно Богу, чтобы Он открыл тебе двери Света. Истину никто не может постигнуть, если не даст ему разумения Сам Бог, Который открывает ее каждому, кто ищет Его с молитвою и любовью».

На 30-м году жизни Иустин принял святое Крещение (между 133 и 137 годами). С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», — писал он.

Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию. Святой Иустин последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения, убедительно опровергая и языческие мудрования (как, например, в споре с философом-киником Крискентом), и еретические извращения христианства (в частности, он выступал против учения Маркиона-гностика).

Погиб в Риме, проповедуя Священное писание. Иустин являлся ревностным защитником христиан и христианской веры. Именно им была написана «Апология» христианства. Проповедовал Евангелие среди язычников и многих сумел привести к Богу. Во время организованных гонений был пойман, измучан и убит.

Что касается погодных примет на 14 июня, то…

Ветер дует с западной стороны? К ухудшению погоды в ближайшее время.

Паук поворачивается головой к своей норе и ткет частую паутину — к дождю.

Дует резкий и влажный ветер — к затяжной непогоде.

Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» — к солнечному теплому дню.

Бурундуки заволновались в солнечный день, стали резко и громко посвистывать — к ухудшению погоды.

Именины сегодня отмечают: Василий, Давид, Гавриил, Павел, Иван, Харита, Вера.