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14 января — середина зимы. Перезимье
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

14 января — середина зимы. Перезимье

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:54 13.01.2021

14 января в народном календаое называют «Перезимье». Отмечаем Старый Новый год! Чем примечателен этот день? Поговаривают, если провести его весело, то и в жизни как минимум в ближайшие двенадцать месяцев будет много радости.

Но! В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом! Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. А вот, если сегодня надеть новую вещь, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Богат день и на погодные да природные приметы:

  • Растущая луна в ночь на 14 января – к сильному половодью весной.
  • Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
  • Наблюдали за направлением ветра: если он дует с севера, то лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.
  • Сильный снег в Васильев день – быть хорошему лету и богатому урожаю. Если снег начал идти с самого утра, то это означает, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до самой весны.
  • Оттепель пророчит прохладные летние дни.
  • Яркие звезды на небе 14 января предвещают скорые морозы.

И ещё. 14 января православные празднуют Обрезание Господне. Согласно Писанию, на восьмой день от Рождества Святой Младенец по древнееврейской традиции был обрезан и наречен именем Иисус, что значит «Спаситель».

Праздник Обрезания обычно проходит незаметно. И не знаешь, «двунадесятый» ли то праздник или нет. Пасха стоит выше и вне «двунадесятых» (тринадцатый праздник). Следовательно, остаются (по месяцам): Крещение, Сретение, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Троица с Духовым Днем, Преображение, Успение, Рождество Божией Матери, Воздвижение Креста, Введение во храм и Рождество Христово…

А также имейте в виду: с сегодняшнего дня и до самого Крещения – идут Святки, вторая половина Страшных вечеров. Считается, что нечистая сила беснуется с удвоенной силой, соблазняет и вводит в грех.

Не забудьте поздравить именинников дня! Василия, Григория, Петра, Феодом, Феодосия и Эмилию!

А ещё 14 января празднуют:

  • Старый Новый год
  • Обрезание Господне
  • День памяти святителя Василия Великого
  • 14 января — День народного целителя
  • День белоснежных птиц
  • День трубопроводных войск России
  • 14 января — День рождения Московской области
  • День одевания домашних питомцев (National Dress Up Your Pet Day) — США
  • День сохранения лесов — Таиланд
  • 14 января — День совершеннолетия — Япония
  • Международный фестиваль бумажных змеев (International Kite Festival) — Индия
  • День сотворения мира (Ажьырныхуа) — Абхазия
  • Макара-санкранти, праздник урожая (Pongal) — Индия
  • День защитников Родины — Узбекистан
  • 14 января — День острого сэндвича с пастромой (National Hot Pastrami Sandwich Day) — США
  • День революции и молодежи (Revolution and Youth Day) — Тунис
  • Праздник государственного флага — Грузия
  • День ратификации (Ratification Day) — США
  • Именины у Василия, Михаила, Николая
  • Васильев день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

14 января — середина зимы. Перезимье

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