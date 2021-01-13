14 января — середина зимы. Перезимье

14 января в народном календаое называют «Перезимье». Отмечаем Старый Новый год! Чем примечателен этот день? Поговаривают, если провести его весело, то и в жизни как минимум в ближайшие двенадцать месяцев будет много радости.
Но! В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом! Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. А вот, если сегодня надеть новую вещь, то в течение всего года будет сопутствовать удача.
Богат день и на погодные да природные приметы:
- Растущая луна в ночь на 14 января – к сильному половодью весной.
- Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
- Наблюдали за направлением ветра: если он дует с севера, то лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.
- Сильный снег в Васильев день – быть хорошему лету и богатому урожаю. Если снег начал идти с самого утра, то это означает, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до самой весны.
- Оттепель пророчит прохладные летние дни.
- Яркие звезды на небе 14 января предвещают скорые морозы.
И ещё. 14 января православные празднуют Обрезание Господне. Согласно Писанию, на восьмой день от Рождества Святой Младенец по древнееврейской традиции был обрезан и наречен именем Иисус, что значит «Спаситель».
Праздник Обрезания обычно проходит незаметно. И не знаешь, «двунадесятый» ли то праздник или нет. Пасха стоит выше и вне «двунадесятых» (тринадцатый праздник). Следовательно, остаются (по месяцам): Крещение, Сретение, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Троица с Духовым Днем, Преображение, Успение, Рождество Божией Матери, Воздвижение Креста, Введение во храм и Рождество Христово…
А также имейте в виду: с сегодняшнего дня и до самого Крещения – идут Святки, вторая половина Страшных вечеров. Считается, что нечистая сила беснуется с удвоенной силой, соблазняет и вводит в грех.
А ещё 14 января празднуют:
- Старый Новый год
- Обрезание Господне
- День памяти святителя Василия Великого
- 14 января — День народного целителя
- День белоснежных птиц
- День трубопроводных войск России
- 14 января — День рождения Московской области
- День одевания домашних питомцев (National Dress Up Your Pet Day) — США
- День сохранения лесов — Таиланд
- 14 января — День совершеннолетия — Япония
- Международный фестиваль бумажных змеев (International Kite Festival) — Индия
- День сотворения мира (Ажьырныхуа) — Абхазия
- Макара-санкранти, праздник урожая (Pongal) — Индия
- День защитников Родины — Узбекистан
- 14 января — День острого сэндвича с пастромой (National Hot Pastrami Sandwich Day) — США
- День революции и молодежи (Revolution and Youth Day) — Тунис
- Праздник государственного флага — Грузия
- День ратификации (Ratification Day) — США
- Именины у Василия, Михаила, Николая
- Васильев день
По материалам:
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