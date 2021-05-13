14 мая — день Еремея-запрягальника. Святого пророка Иеремии

14 мая — в народе у этого дня было несколько названий — Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевов. Ведь на Еремея проводилось огромное количество посевных работ, а погода устанавливалась теплая, говоря, что лето совсем близко. Верили также, что Еремей запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам.

Обычно 14 мая зацветал крыжовник, прилетали стрижи, которых встречали с особой радостью и угощали хлебными крошками, семенами конопли.

Конечно, все эти названия были неслучайны: действительно, на Еремея проводилось большое количество посевных работ, погода устанавливалась теплая, и говорили, что лето уже совсем близко. Вспоминали весну и встречали ее, называя данный день прллетьем. Говорили, что 14 мая даже самая ленивая соха в поле идет. Примечали также, что 14 мая зацветает крыжовник и прилетают стрижи.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Память святого пророка Иеремии

Что касается погодных примет 14 мая…

А ещё в этот день празднуют… Память святого пророка Иеремии Свя­той про­рок Иере­мия, один из че­ты­рех ве­ли­ких вет­хо­за­вет­ных про­ро­ков, сын свя­щен­ни­ка Хел­кии из го­ро­да Ана­фо­фа близ Иеру­са­ли­ма, жил за 600 лет до Рож­де­ства Хри­сто­ва. При из­ра­иль­ском ца­ре Иосии и че­ты­рех его пре­ем­ни­ках. К про­ро­че­ско­му слу­же­нию был при­зван на 15 го­ду сво­ей жиз­ни, ко­гда Гос­подь от­крыл ему, что преж­де рож­де­ния Он опре­де­лил его быть про­ро­ком. Иере­мия от­ка­зы­вал­ся, ука­зы­вая на свою мо­ло­дость и неуме­ние го­во­рить. Но Гос­подь обе­щал все­гда быть с ним и охра­нять его. Он кос­нул­ся уст из­бран­ни­ка и ска­зал: «Вот Я вла­гаю сло­ва Мои в уста твои, по­ру­чаю те­бе с се­го дня судь­бу на­ро­дов и царств. По тво­е­му про­ро­че­ско­му сло­ву они бу­дут па­дать и вос­ста­вать». С то­го вре­ме­ни два­дцать три го­да про­ро­че­ство­вал Иере­мия. Об­ли­чал иуде­ев за от­ступ­ле­ние от Ис­тин­но­го Бо­га и по­кло­не­ние идо­лам, пред­ре­кая им бед­ствия и опу­сто­ши­тель­ную вой­ну. Он оста­нав­ли­вал­ся в во­ро­тах го­ро­да, у вхо­да в храм, всю­ду, где со­би­рал­ся на­род, и уве­ще­вал с угро­за­ми и неред­ко со сле­за­ми. Но лю­ди от­ве­ча­ли ему на­смеш­ка­ми, ру­га­тель­ства­ми и да­же по­ку­ша­лись его убить. Гне­ва­ясь на гроз­ные пред­ска­за­ния про­ро­ка, ста­рей­ши­ны иудей­ские бро­си­ли про­ро­ка Иере­мию в тем­нич­ный ров, на­пол­нен­ный зло­вон­ной ти­ной, где он ед­ва не умер. По пред­ста­тель­ству бо­го­бо­яз­нен­но­го ца­ре­двор­ца Ав­де­ме­ле­ха про­рок был из­вле­чен изо рва и не пе­ре­ста­вал про­ро­че­ство­вать, за что был по­са­жен в тем­ни­цу. Ко­гда же он стал пред­ска­зы­вать, что царь ва­ви­лон­ский опу­сто­шит зем­лю еги­пет­скую и уни­что­жит по­се­лив­ших­ся в ней иуде­ев, то иудеи уби­ли про­ро­ка Иере­мию. В том же го­ду пред­ска­за­ние свя­то­го ис­пол­ни­лось. Су­ще­ству­ет пре­да­ние, что через 250 лет Алек­сандр Ма­ке­дон­ский пе­ре­нес мо­щи свя­то­го про­ро­ка Иере­мии в го­род Алек­сан­дрию. Что касается погодных примет 14 мая… Облачная погода в этот день – зима придет рано и будет очень морозной.

Ясная погода – к хорошему урожаю.

Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.

Стоит непогода – к суровой зиме.

Вечерняя роса — к ясному дню. Согласно принятым обычаям, именно сейчас начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были очень важны для земледельцев. Неудивительно, что в этот период народ особенно просил Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай. Существовало верование, согласно которому Иеремия в день 14 мая запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам. После того, как люди и домашние животные окончательно устанут во время страды, Иеремия впрягал животных и самостоятельно завершал все работы.

Такое верование появилось потому, что имя Еремея созвучно со словом «ярмо». Также говорили, что в дни своих пророчеств по велению Бога он носил «узы древяны и клады». Именины нынче отмечают: Еремей, Ефим, Игнат (Игнатий), Макарий (Макар), Тамара, Герасим, Нина. А ещё в этот день празднуют… День большого бодуна

День рождения «вазелина»

14 мая — День смешных нелепиц

День фрилансера

Пролетье

День памяти преподобного Герасима Болдинского

День танцев как цыплёнок (Dance Like a Chicken Day) — США

14 мая — День памяти благоверной Тамары (Тамароба) — Грузия

День независимости — Парагвай

День провозглашения Декларации о независимости — Израиль

14 мая — День «подземной» Америки (National Underground America Day) — США

День печенья с пахтой (National Buttermilk Biscuit Day) — США

День антитабачной фетвы — Иран

14 мая — День объединения (National Unification Day) — Либерия

День инженера — Чили

День Камузу — Малави

14 мая — День национального марша «Звёзды и полосы навсегда» (The Stars and Stripes Forever Day) — США

День денима (National Denim Day) — Канада

Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары, Нины

14 мая — Еремей Запрягальник По материалам https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .