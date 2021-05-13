14 мая — день Еремея-запрягальника. Святого пророка Иеремии

14 мая — в народе у этого дня было несколько названий — Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевов. Ведь на Еремея проводилось огромное количество посевных работ, а погода устанавливалась теплая, говоря, что лето совсем близко. Верили также, что Еремей запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам.
Обычно 14 мая зацветал крыжовник, прилетали стрижи, которых встречали с особой радостью и угощали хлебными крошками, семенами конопли.
Конечно, все эти названия были неслучайны: действительно, на Еремея проводилось большое количество посевных работ, погода устанавливалась теплая, и говорили, что лето уже совсем близко. Вспоминали весну и встречали ее, называя данный день прллетьем. Говорили, что 14 мая даже самая ленивая соха в поле идет. Примечали также, что 14 мая зацветает крыжовник и прилетают стрижи.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Память святого пророка Иеремии
Святой пророк Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, сын священника Хелкии из города Анафофа близ Иерусалима, жил за 600 лет до Рождества Христова. При израильском царе Иосии и четырех его преемниках. К пророческому служению был призван на 15 году своей жизни, когда Господь открыл ему, что прежде рождения Он определил его быть пророком. Иеремия отказывался, указывая на свою молодость и неумение говорить.
Но Господь обещал всегда быть с ним и охранять его. Он коснулся уст избранника и сказал: «Вот Я влагаю слова Мои в уста твои, поручаю тебе с сего дня судьбу народов и царств. По твоему пророческому слову они будут падать и восставать». С того времени двадцать три года пророчествовал Иеремия.
Обличал иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение идолам, предрекая им бедствия и опустошительную войну. Он останавливался в воротах города, у входа в храм, всюду, где собирался народ, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но люди отвечали ему насмешками, ругательствами и даже покушались его убить.
Гневаясь на грозные предсказания пророка, старейшины иудейские бросили пророка Иеремию в темничный ров, наполненный зловонной тиной, где он едва не умер. По предстательству богобоязненного царедворца Авдемелеха пророк был извлечен изо рва и не переставал пророчествовать, за что был посажен в темницу.
Когда же он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев, то иудеи убили пророка Иеремию. В том же году предсказание святого исполнилось. Существует предание, что через 250 лет Александр Македонский перенес мощи святого пророка Иеремии в город Александрию.
Что касается погодных примет 14 мая…
- Облачная погода в этот день – зима придет рано и будет очень морозной.
- Ясная погода – к хорошему урожаю.
- Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.
- Стоит непогода – к суровой зиме.
- Вечерняя роса — к ясному дню.
А ещё в этот день празднуют…
- День большого бодуна
- День рождения «вазелина»
- 14 мая — День смешных нелепиц
- День фрилансера
- Пролетье
- День памяти преподобного Герасима Болдинского
- День танцев как цыплёнок (Dance Like a Chicken Day) — США
- 14 мая — День памяти благоверной Тамары (Тамароба) — Грузия
- День независимости — Парагвай
- День провозглашения Декларации о независимости — Израиль
- 14 мая — День «подземной» Америки (National Underground America Day) — США
- День печенья с пахтой (National Buttermilk Biscuit Day) — США
- День антитабачной фетвы — Иран
- 14 мая — День объединения (National Unification Day) — Либерия
- День инженера — Чили
- День Камузу — Малави
- 14 мая — День национального марша «Звёзды и полосы навсегда» (The Stars and Stripes Forever Day) — США
- День денима (National Denim Day) — Канада
- Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары, Нины
- 14 мая — Еремей Запрягальник
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