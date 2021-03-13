14 марта — день Евдокии (Авдотьи). Свистят ветры...

14 марта — день Евдокии также в народе называли днём Евдокии Свистуньи да Авдотьи Плющихи. Говорили, что начинают дуть сильные подсвистывающие ветры, характерные только для весны. При этом дни становились всё теплее. Дуют мартовские ветры – важнейшие показатели наступившей весны. Наши пращуры вслушивались в «голос» этих ветров и слышали посвист молодецкий, силу и напор, сметающие на своем пути все препятствия. Во многих местах встречали весну, выходя с глиняными свистульками на пригорки. Свистели и взрослые, и дети, уверенные в том, что чем громче и разнообразнее свист, чем больше людей дует в свистульки, тем скорее наступит весна. Так святая Евдокия получила в народе ещё одно прозвище – свистунья.

Церковь же нынче чествует преподобную мученицу Евдокию

Святая преподобномученица Евдокия была самарянкой, родом из города Илиополя Финикии Ливанской. Языческое нечестие оттолкнуло ее от доброго пути, и она долго вела греховную жизнь. Душа ее омертвела, сердце ожесточилось.

Однажды в полночь Евдокия проснулась и услышала за стеной, в другой половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение Священного Писания, в котором говорилось и о вечном блаженстве, уготованном праведникам, и о возмездии, ожидающем грешников. Благодать Божия коснулась сердца Евдокии, и она осознала, что это совершенные ею грехи лежат тяжестью на ее душе.

Утром Евдокия поспешила призвать к себе человека, молитвенное правило которого слышала ночью. Это был старец Герман, возвращавшийся с паломничества по святым местам в свою обитель. Евдокия долго слушала наставления старца, и душа ее словно ожила и исполнилась радостью и любовью ко Христу. Она попросила старца Германа прийти к ней через несколько дней, а сама затворилась в доме и в покаянии предалась посту и молитве.

Старец Герман пригласил пресвитера, и после испытания и оглашения Евдокия приняла святое Крещение от епископа Илиопольского Феодота. Раздав все свое имущество нищим, она удалилась в монастырь и приняла на себя самые строгие подвиги покаяния. Господь простил покаявшуюся грешницу и наделил ее благодатными духовными дарами.

Но долгую жизнь Евдокия не прожила: в период гонений её обезглавили.

Погода сегодня, 14 марта, говорит…

Солнечно и тепло? И всю весну погода будет хорошей. А также грядёт отличный урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Дует ласковый и теплый ветер – летом будет много осадков.

Теплый день – к жаркому лету, и можно ожидать хорошего сенокоса.

Дождливый день – хлеба много будет.

Густой туман — к богатому урожаю бобовых культур.

Заморозки 14 марта – гречиха плохо уродится.

Началась метель – весь год будет прохладно.

Холод на Авдотью – весна придет поздно и будет холодной.

Громко каркают вороны – к потеплению.

Звонкая капель – жди жаркого лета.

Ветер дует с запада или юга – жди жаркого лета, а ветер с севера — к лету холодному.

По погоде дня судили о весне, лете и даже делали прогнозы нам весь год, обращая внимание на ветер, наличие или отсутствие снегопада. Наблюдали за поведением птиц, животных и насекомых. Например, если проснулся сурок, вышел из норы и начал свистеть – это первый признак весны. Увидев пролетающую ласточку, в неё бросали горсть земли, сказав: «На тебе, ласточка, на гнездо».

Крестьяне думали о предстоящих полевых работах…

Чинили борону, точили соху. В горшочках сеяли капустные семена на рассаду, веря, что вырастит капуста, которая не пострадает от морозов и даст хороший урожай. Семена сеяли до восхода солнца (чтобы рано поспела капуста и была головастая), крепко повязав голову платком (чтобы головки твердыми были).

Днем на Евдокию с кровли скидывали снег, а из леса приносили сучья и протапливали печь, чтобы весна была теплой. Вечером под порог клали сырую тряпку. Если к утру она замерзнет, то весна будет холодной. Перед сном смотрели на сосульки: если они долгие, то лён будет хороший.

Именины отмечают: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

А ещё 14 марта отмечают день загадочного числа Пи, которое не имеет конца. Во все времена оно привлекало математиков. Специалисты уверены: открыли число вавилонские маги. Использовали при строительстве Вавилонской башни. Однако, рассчитали всё не досконально, что и привело к краху проекта. Дата празднования определена неслучайно — выбирая день, отталкивались от системы записи дат, принятой в США, в которой сначала пишется месяц, а затем день – 3/14. Да! Отмечать «Пи-сутки» начинают уже в 1 час 59 минут и 26 секунд по местному времени, что совпадает с 3,1415926. И обязательно пекут пироги: ведь в зеркальном отражении первые цифры числа «Пи» — 3,14 — читают как «PIE» (анг., — пирог). А ещё 14 марта празднуют… День рождения бутерброда

День безобразно хорошего настроения

Международный день числа «Пи» (International Pi Day)

День рождения видеомагнитофона

Международный день вопросов (International Ask a Question Day)

День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской

Всемирный день почки (World Kidney Day)

Международный день рек (International Day for Rivers)

День православной книги

День картофельных чипсов (National Potato Chip Day) — США

14 марта — День добровольца — Украина

День лета — Албания

День изучения бабочки (National Learn About Butterflies Day) — США

Белый день — Япония, Корея

День родного языка — Эстония

День Конституции — Андорра

Национальный день героев — Сент-Винсент и Гренадины

День работников органов прокуратуры — Таджикистан

14 марта — День правовой помощи (Legal Assistance Day) — США

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила, Надежды

14 марта — Авдотья Весновка По материалам: https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .