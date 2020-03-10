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14 марта в эко-парке "Лукоморье" - акция по сбору опасных отходов

14 марта в эко-парке «Лукоморье» — акция по сбору опасных отходов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:42 10.03.2020

Акция по сбору опасных отходов у населения 14 марта в эко-парке «Лукоморье» (пр. Победы) пройдет с 10:00 до 14:00.

Организатором выступает ООО «Агентство «Ртутная безопасность» при поддержке Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Данная организация имеет все необходимые документы для осуществления сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов: лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов 1-4 класса опасности; а также лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.Специальная тара для сбора, хранения и транспортирования всех видов ртутных ламп, компьютеров и комплектующих (оргтехники), ртутьсодержащих отходов, нефтесодержащих отходов, а также отходов лечебно-профилактических учреждений и медицинских центров производится агентством «Ртутная безопасность». Вся тара для сбора, хранения и транспортирования имеет соответствующие сертификаты соответствия, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В рамках акции у населения на безвозмездной основе принимаются следующие виды отходов:

  • пластик; стекло; батарейки; макулатура (картон, бумага); медицинские отходы; ртутные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и изделия; градусники; аккумуляторы; оргтехника.

14 марта в эко-парке "Лукоморье" - акция по сбору опасных отходов

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