14 марта в эко-парке «Лукоморье» — акция по сбору опасных отходов

Акция по сбору опасных отходов у населения 14 марта в эко-парке «Лукоморье» (пр. Победы) пройдет с 10:00 до 14:00.

Организатором выступает ООО «Агентство «Ртутная безопасность» при поддержке Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Данная организация имеет все необходимые документы для осуществления сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов: лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов 1-4 класса опасности; а также лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.Специальная тара для сбора, хранения и транспортирования всех видов ртутных ламп, компьютеров и комплектующих (оргтехники), ртутьсодержащих отходов, нефтесодержащих отходов, а также отходов лечебно-профилактических учреждений и медицинских центров производится агентством «Ртутная безопасность». Вся тара для сбора, хранения и транспортирования имеет соответствующие сертификаты соответствия, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.