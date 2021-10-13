14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

14 октября – сегодня отмечают великое событие — явление Покрова Пресвятой Богородицы в Константинополе в X веке, во Влахернской церкви, в которой хранились оморф и риза Богоматери, а также часть Ее пояса.

В народе говорили, что 14 октября сама Божья Матерь засевает поля, а Покров урожай собирает. Именно поэтому это был последний срок завершения сельскохозяйственных работ.

А ещё нынче начинался сезон свадеб. Выпавший снег являлся счастливым знаком для обрученных. Девицы говорили: «Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?», «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду».

Также ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков, груздей. Готовили дом к зиме: конопатили двери и окна, приводили в порядок завалинку (земляную насыпь у стен избы).

В народе говорили, что 14 октября сама Божья Матерь засевает поля, а Покров урожай собирает. Именно поэтому это был последний срок завершения сельскохозяйственных работ.

А ещё нынче начинался сезон свадеб. Выпавший снег являлся счастливым знаком для обрученных. Девицы говорили: «Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?», «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду».

Также ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков, груздей. Готовили дом к зиме: конопатили двери и окна, приводили в порядок завалинку (земляную насыпь у стен избы).

Наши предки считали, что если протопить печь на Покров яблоневыми дровами, то жилище всю зиму будет теплым. Устраивали праздник и для скотины: кормили ее особенным пожинальным овсяным снопом, стоявшим в доме со 2 августа (Ильин день). Считалось, что в этом случае животные не будут голодать зимой.

14 октября, к слову, считалось сроком наймов и работ, возвращения долга и исполнения самых разнообразных обязательств: «От Покрова до Крещенья», «От Покрова до Евдокей», «Сдам на Покровской ярмарке», «Приспей товарец к Покрову», «Подожди до Покрова: весь долг выплачу».

Приметы дня 14 октября

В это время всегда бывает первое зазимье.

Если в этот день выпал снег, то 8 ноября (Дмитриевский день) тоже будет.

Ветер с юга – к мягкой зиме, с севера – к суровой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – к снежной, ветер порывами с тучами – зима будет непостоянной и переменной.

Если к этому дню лег снег, значит, урожай будет хороший.

Если сегодня снег не лежит, значит и зима будет малоснежной.

Дождь в этот день несет благодать пчелам.

Если журавли улетели до этого дня, то зима будет холодной и ранней.

Именины сегодня отмечают: Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай.

А ещё 14 октября празднуют…

Покров Пресвятой Богородицы

День рождения Винни-Пуха

14 октября – Праздник накопления жизненных сил

День чак-чака

День плетения облаков

Праздник кубанского казачества

Всемирный день стандартов (World Standards Day)

Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)

Праздник работников заповедного дела

День памяти преподобного Романа Сладкопевца

День матери — Беларусь

14 октября – Праздник пинка под зад (National Kick Butt Day) — США

День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) — США

День защитника (День украинского казачества) — Украина

Праздник десерта (National Dessert Day) — США

День физкультуры (Тайику-но хи) — Япония

День благодарения (Thanksgiving Day) — Канада

Праздник кущей (Суккот) — Израиль

День Колумба (Columbus Day) — США

14 октября – День Кишинёва — Молдова

Праздник света (Boun Ok Phansa) — Лаос

День юности — Конго

Праздник Хитона Господня (Мцхетоба) — Грузия

14 октября – День национального образования (День учителя) — Польша

Праздник коренных народов (Indigenous Peoples Day) — США

День строчных букв (National Lowercase Day) — США

День сельскохозяйственной выставки — Норфолк

Праздник освобождения — Йемен

14 октября – День национального наследия — Тёркс и Кайкос

День национального образования — Кирибати

Праздник Конституции — Синт-Мартен

14 октября – День Ньерере (Nyerere Day) — Танзания

Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана

Зазимник (Покров день)

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