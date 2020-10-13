Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

crimeapress_news

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
иллюстрация: mysekret.ru

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 13.10.2020

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

14 октября – сегодня отмечают великое событие — явление Покрова Пресвятой Богородицы в Константинополе в X веке, во Влахернской церкви, в которой хранились оморф и риза Богоматери, а также часть Ее пояса.

В народе говорили, что 14 октября сама Божья Матерь засевает поля, а Покров урожай собирает. Именно поэтому это был последний срок завершения сельскохозяйственных работ.

А ещё нынче начинался сезон свадеб. Выпавший снег являлся счастливым знаком для обрученных. Девицы говорили: «Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?», «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду».

Также ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков, груздей. Готовили дом к зиме: конопатили двери и окна, приводили в порядок завалинку (земляную насыпь у стен избы).

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Наши предки считали, что если протопить печь на Покров яблоневыми дровами, то жилище всю зиму будет теплым. Устраивали праздник и для скотины: кормили ее особенным пожинальным овсяным снопом, стоявшим в доме со 2 августа (Ильин день). Считалось, что в этом случае животные не будут голодать зимой.

14 октября, к слову, считалось сроком наймов и работ, возвращения долга и исполнения самых разнообразных обязательств: «От Покрова до Крещенья», «От Покрова до Евдокей», «Сдам на Покровской ярмарке», «Приспей товарец к Покрову», «Подожди до Покрова: весь долг выплачу».

Приметы дня 14 октября:

  •  В это время всегда бывает первое зазимье.
  •  Если в этот день выпал снег, то 8 ноября (Дмитриевский день) тоже будет.
  •  Ветер с юга – к мягкой зиме, с севера – к суровой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – к снежной, ветер порывами с тучами – зима будет непостоянной и переменной.
  •  Если к этому дню лег снег, значит, урожай будет хороший.
  •  Если сегодня снег не лежит, значит и зима будет малоснежной.
  •  Дождь в этот день несет благодать пчелам.
  •  Если журавли улетели до этого дня, то зима будет холодной и ранней.

Именины сегодня отмечают: Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай.

А ещё 14 октября празднуют:

  • Покров Пресвятой Богородицы
  • День рождения Винни-Пуха
  • 14 октября – Праздник накопления жизненных сил
  • День чак-чака
  • День плетения облаков
  • Праздник кубанского казачества
  • Всемирный день стандартов (World Standards Day)
  • Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья (World Spirometry Day)
  • Праздник работников заповедного дела
  • День памяти преподобного Романа Сладкопевца
  • День матери — Беларусь
  • 14 октября – Праздник пинка под зад (National Kick Butt Day) — США
  • День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) — США
  • День защитника (День украинского казачества) — Украина
  • Праздник десерта (National Dessert Day) — США
  • День физкультуры (Тайику-но хи) — Япония
  • День благодарения (Thanksgiving Day) — Канада
  • Праздник кущей (Суккот) — Израиль
  • День Колумба (Columbus Day) — США
  • 14 октября – День Кишинёва — Молдова
  • Праздник света (Boun Ok Phansa) — Лаос
  • День юности — Конго
  • Праздник Хитона Господня (Мцхетоба) — Грузия
  • 14 октября – День национального образования (День учителя) — Польша
  • Праздник коренных народов (Indigenous Peoples Day) — США
  • День строчных букв (National Lowercase Day) — США
  • День сельскохозяйственной выставки — Норфолк
  • Праздник освобождения — Йемен
  • 14 октября – День национального наследия — Тёркс и Кайкос
  • День национального образования — Кирибати
  • Праздник Конституции — Синт-Мартен
  • 14 октября – День Ньерере (Nyerere Day) — Танзания
  • Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана
  • Зазимник (Покров день)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

Больше о праздника — здесь.

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.