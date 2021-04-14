15 апреля — День Тита Чудотворца

Преподобный Тит Чудотворец жил в конце VIII – начале IX века. С самого раннего детства возлюбил он Господа Иисуса Христа, отвергнув суету мирскую и презрев похоть плоти.

Достигнув отроческого возраста, преподобный Тит поступил в общежительный монастырь – киновию, где был сначала послушником, а потом иноком. Он проходил тесный и трудный, но благодатный монашеский путь, с терпением и смирением очищая душу посредством добродетелей, постепенно восходя к духовному совершенству. Студийский монастырь близ Константинополя, где провел долгие годы в монашестве преподобный Тит, основан был еще в середине V века (при императоре Льве Великом) прибывшим из Рима в Константинополь вельможей по имени Студий.

Жизнь в монастыре

Монастырь был знаменит многими подвижниками благочестия, мужественным противостоянием иконоборчеству, строгим общежительным монастырским уставом. Впоследствии именно студийский устав ввел на Руси преподобный Феодосии Печерский. Уступив настоятельным просьбам братии монастыря, преподобный Тит был рукоположен во пресвитера и руководил братией. Великая кротость, любовь и милосердие снискали преподобному Титу достойную его имени славу подвижника.

Господь наделил преподобного Тита даром чудотворения. Во время неоднократно возобновлявшихся гонений на святые иконы и их почитателей преподобный Тит явил себя твердым и непоколебимым исповедником и защитником иконопочитания. Оставив своим ученикам достойный образец молитвенного и постнического жития, преподобный Тит отошел ко Господу в глубокой старости.

А ещё 15 апреля празднуют…

Праздник влюблённых — Казахстан

День «Это отстой» (That Sucks Day) — США

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15 апреля — День памяти «Титаника» (National Titanic Remembrance Day) — США

День работников уголовного розыска — Украина • День резинового ластика (National Rubber Eraser Day) — США

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День Солнца — КНДР

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15 апреля — Праздник глазированного окорока (National Glazed Spiral Ham Day) — США

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Именины у Тита, Поликарпа, Ефима, Георгия

Тит Ледолом

15 апреля — День путешествий налегке

Всемирный день искусства (World Art Day)

Международный день культуры (World Day of Culture)

День памяти преподобного Тита Чудотворца

Праздник специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ

День экологических знаний Именовали этот ещё и «безхлебницей». Почему так? Потому что подходили к концу все зерновые запасы. Также в этот день проверяли посевные семена и чистили засеки. Кроме того, следили за ледоходом на реках: если льдины тонут, то год будет непростым. Существовал 15 апреля и интересный обычай: гоняли ворон, которые появлялись рядом с домом. Считали, что если эта птица «раскаркается», то бедности, недостатка продовольствия, нужды избежать не удастся. Ещё текущие 24 часа в народе именовали «барыш-днём». Торговцы верили: проведут его весело — будут успешными и богатыми. О праздниках больше — здесь .