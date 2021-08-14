15 августа – Степан Сеновал. Сплетите венок из 12 трав

15 августа на Руси связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет. Были уверены, что это поможет защитить «коняшек» от нечистой силы и болезней. Распространен был и обычай поить лошадей через шапку, в которую потом клали серебряную монету и прятали в конюшне (обычно под яслями). Считали, что это помогает сделать лошадей более покладистыми, а сама скотина не боится нечистой силы. Интересно, что монета, используемая в обряде, часто переходила от отца к сыну по наследству.

Также это было время укоса травы, которая уже отросла. Старались 15 августа провести работы, включавшие себя укрытие сена от непогоды.

А чтобы защититься от простуд, подстерегающих людей в межсезонье, практиковали такой обряд: девушки выходили на луг и из 12 разных трав плели венки. Затем их приносили в дом и вешали под иконы, в красный угол. Считалось, что такой венок обладал защитной и исцеляющей силой.

15 августа — Церковь нынче чтит память святого Стефана

Первого мученика, который был приверженцем христианского учения и происходил из еврейской диаспоры. Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран с диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения.

Однако нужно сказать, что помимо этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме. Однажды в одной из синагог он поспорил по поводу одной из речей, в результате чего был вызван на суд.

Правда, неизвестно, погиб Стефан в результате приговора, или же его забили камнями до смерти уже после освобождения – в любом случае, умер он мученической смертью. Во время мучений просил Иисуса принять его на небо и молился о помиловании убийц. К слову, 15 августа отмечается перенесение мощей мученика Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Приметы дня 15 августа

Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.

Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.

Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.

Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.

Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.

Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.

Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.

Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.

Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.

Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.

Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.

Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.

А ещё 15 августа празднуют…

День пчёл (National Honey Bee Day) — США

День расслабления (National Relaxation Day) — США

Сегодня День освобождения — Корея

День матери (Mother`s Day) — Коста-Рика

День неудач (National Failures Day) — США

Праздник разлива Нила — Египет

День лимонного пирога с безе (National Lemon Meringue Pie Day) — США

День независимости (Indian Independence Day) — Индия

Сегодня День Панама-Вьехо — Панама

Национальный праздник — Лихтенштейн

День акадийцев (National Acadian Day) — Канада

День Конституции — Экваториальная Гвинея

Сегодня День траура — Бангладеш

День основания Асунсьона — Парагвай

День независимости — Конго

Праздник Войска Польского (День Вооружённых сил) — Польша

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса, Романа

Степан Сеновал

День памяти Виктора Цоя

Праздник сладких огурцов

День рождения телефонного приветствия «Алло»

Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)

День авиастроителя

День археолога

Сегодня День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца

День города — Екатеринбург

Вознесение Девы Марии (Assumption of Mary)

День шептания с лунными Девами

Международный день геокешинга (International Geocaching Day)

День Республики Тыва О праздниках больше — здесь.