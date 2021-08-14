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15 августа – Степан Сеновал. Сплетите венок из 12 трав
фото: cottonbro (pexels.com)

15 августа – Степан Сеновал. Сплетите венок из 12 трав

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:03 14.08.2021

15 августа на Руси связывали с лошадьми. Ведь Степан Сеновал — их покровитель. Была традиция поить в этот день животных освящённых водой — перед этим нужно было погрузить в неё любой серебряный предмет. Были уверены, что это поможет защитить «коняшек» от нечистой силы и болезней. Распространен был и обычай поить лошадей через шапку, в которую потом клали серебряную монету и прятали в конюшне (обычно под яслями). Считали, что это помогает сделать лошадей более покладистыми, а сама скотина не боится нечистой силы. Интересно, что монета, используемая в обряде, часто переходила от отца к сыну по наследству.

Также это было время укоса травы, которая уже отросла. Старались 15 августа провести работы, включавшие себя укрытие сена от непогоды.

А чтобы защититься от простуд, подстерегающих людей в межсезонье, практиковали такой обряд: девушки выходили на луг и из 12 разных трав плели венки. Затем их приносили в дом и вешали под иконы, в красный угол. Считалось, что такой венок обладал защитной и исцеляющей силой.

15 августа — Церковь нынче чтит память святого Стефана

Первого мученика,  который был приверженцем христианского учения и происходил из еврейской диаспоры. Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран с диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения.

Однако нужно сказать, что помимо этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме. Однажды в одной из синагог он поспорил по поводу одной из речей, в результате чего был вызван на суд.

Правда, неизвестно, погиб Стефан в результате приговора, или же его забили камнями до смерти уже после освобождения – в любом случае, умер он мученической смертью. Во время мучений просил Иисуса принять его на небо и молился о помиловании убийц. К слову, 15 августа отмечается перенесение мощей мученика Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Приметы дня 15 августа

  • Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.
  • Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних хворей.
  • Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года.
  • Северо-восточный ветер дует – к неурожаю зерновых.
  • Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.
  • Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой.
  • Дождливый день при новолунии – к урожаю грибов.
  • Пауки плетут маленькую, но аккуратную паутину – к сильным ветрам.
  • Кошки стены когтями скребут – к ненастью. Такое поведение кошки – несчастливое для рыбаков: клева в этот день не будет.
  • Бурундуки свистят – к солнечному и безветренному дню.
  • Лягушки громко квакают – к дождю.
  • Не слышно лягушек – к сильным утренним заморозкам.
  • Попутный ветер в первой половине дня – к солнечной погоде.

Именины сегодня отмечают: Платон, Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас.

А ещё 15 августа празднуют…

  • День пчёл (National Honey Bee Day) — США
  • День расслабления (National Relaxation Day) — США
  • Сегодня День освобождения — Корея
  • День матери (Mother`s Day) — Коста-Рика
  • День неудач (National Failures Day) — США
  • Праздник разлива Нила — Египет
  • День лимонного пирога с безе (National Lemon Meringue Pie Day) — США
  • День независимости (Indian Independence Day) — Индия
  • Сегодня День Панама-Вьехо — Панама
  • Национальный праздник — Лихтенштейн
  • День акадийцев (National Acadian Day) — Канада
  • День Конституции — Экваториальная Гвинея
  • Сегодня День траура — Бангладеш
  • День основания Асунсьона — Парагвай
  • День независимости — Конго
  • Праздник Войска Польского (День Вооружённых сил) — Польша
  • Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса, Романа
  • Степан Сеновал
  • День памяти Виктора Цоя
  • Праздник сладких огурцов
  • День рождения телефонного приветствия «Алло»
  • Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)
  • День авиастроителя
  • День археолога
  • Сегодня День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца
  • День города — Екатеринбург
  • Вознесение Девы Марии (Assumption of Mary)
  • День шептания с лунными Девами
  • Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
  • День Республики Тыва

О праздниках больше — здесь.

15 августа – Степан Сеновал. Сплетите венок из 12 трав

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