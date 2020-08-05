15 августа в Орлином – «Крымская жара». Не пропустите яркое событие лета

15 августа состоится второй Межрегиональный Арт-проект — фестиваль «Крымская Жара». В этом году к его организации подключились Общественное Движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя». Генеральный партнер мероприятия — «Российский Фонд Мира». Интересно, что руководитель, крымского, севастопольского отделения Фонда, лидер «Добровольца», руководитель объединения «Здоровые силы Севастополя» — один человек — балаклавский депутат Дмитрий Голиков. Сам он говорит, что решение участвовать в организации и проведении фестиваля молодёжной культуры и современного искусства «Крымская Жара» в Байдарской долине – абсолютно логичное. Само мероприятие станет ярким событием в культурной и спортивной жизни Севастополя, поможет развитию сельских территорий.

Задача – вывести фестиваль на новый уровень. Поэтому в нем примут участие севастопольские спортивные федерации бокса, самбо и дзюдо, армейского рукопашного боя, силового экстрима, фехтования, кудо, к1 (кикбоксинга), боксерский клуб «Фиолент». Соответственно, гостей фестиваля ждут зрелищные поединки и мастер-классы, встречи с прославленными спортсменами. Как сообщил Дмитрий Голиков, точно в Фестивале «Крымская жара» примет участие четырехкратный Чемпион Мира по Тайскому боксу Иван Григорьев.

Кроме того, на фестивале пройдет показательное выступление всадников клуба верховой езды «Данира». Будут организованы выставки и концертная программа. Кульминацией мероприятия должно стать супер-шоу «Богатыри Тавриды», а его финалом – награждение победителей, участников и фейерверк. Следите за анонсами.