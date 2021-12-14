15 декабря – день пророка Аввакума. Скоро придут морозы

15 декабря — Основное дело — молились о том, чтобы дети крепко спали. Существовал даже специальный обряд, проводимый знахарями. Все делалось втайне от окружающих людей. Поздно вечером знахарка несла ребенка в курятник, три раза обмывала его водой и приговаривала: «Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон».

Далее знахарка три раза сплевывала и надевала свежее платье на ребенка. Считалось, что это помогает избавить его от раздражительности и плаксивости. Предки говорили о том, что это недуг, который вызывается особыми злыми существами, незаметными для человеческого глаза. Их можно только выкурить, откричать, заговорить или передать. Однако очень важно сначала выяснить причину появившейся проблемы. Так, говорили, что ребенка могли попросту сглазить.

Был распространен обряд передачи. Для этого ребенка брали на руки и говорили на утреннюю зарю. После этого считалось, что ребенок будет хорошо спать.

Церковь почитает память пророка Аввакума

Он является восьмым из 12 апостолов. К сожалению, сведений о его жизни сохранилось не слишком много. Однако, согласно преданию, Аввакум жил во время взятия Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также имеется рассказ о том, что именно Аввакум приносил еду пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе с львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом, состоящая из трех частей.

В первой части Аввакум говорит о том, как Творец, который правит историей и миром, может допускать то, что праведников притесняют. И в ответ Бог говорит Аввакуму о том, что высокомерие и насилие будет уничтожено, а тот, кто верен своей вере, получит награду – спасение.

Вторая часть книги этот ответ конкретизирует как 5 проклятий халдеев за их беззаконие, жестокость и идолопоклонство.

В третьей части содержится молитва, а также говорится о пришествии Судьи мира.

Приметы на 15 декабря

15 декабря – Много снега – к богатому урожаю трав.

Возле луны наблюдается туманный круг – значит, будет метель.

Куры рано на насест садятся – жди морозов, вертят хвостами и хлопают крыльями – к метели.

Петушиная песня в морозную погоду – скоро потеплеет.

Гусь голову под крыло прячет – наступят морозы, загоготал – будет тепло.

15 декабря – Кошка целый день спит – к стуже, прогуливается по дому и громко мяукает – к оттепели.

Если сегодня идет дождь – значит, непогода продлится 47 дней.

Звезды яркие, а луны на небе не видно – скоро придут морозы.

Если много снега и инея, а земля глубоко промерзла – грядущий год будет плодородным.

Птицы перед морозом усаживаются на верхушки деревьев – к ветреной погоде, садятся на снег – будет оттепель.

15 декабря – Вороны раскаркались – жди метель.

Чем затейливее зимние узоры на окнах, тем пышнее весенняя зелень.

Именины сегодня отмечают: Мария, Мирра, Тамара, Афанасий, Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир.

А ещё 15 декабря празднуют…

Ночь валяния под лавкой

Международный день чая (International Tea Day)

Праздник приручения уличных фонарей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

День радиотехнических войск ВКС РФ

Праздник Заменгофа (Zamenhofa Tago)

День света и световых технологий

День кекса (National Cupcake Day) — США

Праздник возвращения домой (Homecoming Day) — Гернси

День энергетика — Казахстан

День работников суда — Украина

Праздник королевства — Нидерланды

День памяти жертв «Греческой операции» НКВД — Греция

Праздник «Билля о правах» (Bill of Rights Day) — США

День кошачьих пастухов (National Cat Herders Day) — США

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия, Сергея

День Аввакума

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