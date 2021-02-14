15 февраля — Зима с Летом встречается. Сретение Господне

15 февраля — а сегодня праздник! Большой. Сретение (Встреча) — торжество, в котором переплелись, как это бывает зачастую на Руси, два начала: языческое и православное. В соответствии с исконно славянской традицией, предки наши считали, что 15 февраля «лицом к лицу» Зима встречается с Летом. Именно сегодня решается, кому идти вперёд, а кому – возвращаться. Если к вечеру станет теплее — Лето переспорило Зиму, а если холоднее — Зима. А ещё:
- Какая погода на Сретение – такой и весна будет.
- Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.
- Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.
- Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.
- Если метёт снег, то хлеб уродится.
- Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.
- Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.
- Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.
- Ясная и тихая погода в этот день — хороший урожай на полях и роения пчел.
- Ветер — плохой признак.
- Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.
- Как на Сретенье есть под крышами сосульки — будет хороший урожай кукурузы.
- Если в этот день не видно солнышка — ожидай суровых морозов.
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15 февраля — Сретение Господне. История праздника
Праздник Сретения Господня — один из самых древних. Уже в IV веке он торжественно совершался в Иерусалимской Церкви, завершая 40-дневную праздничную череду от Богоявления, называемого также Эпифания. Об этом упоминает Этерия, паломница из современной Европы, совершившая путешествие на Святую Землю в конце IV века:
Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всё совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст.
Затем праздник распространился во всех поместных Церквях, его стали совершать в Константинополе и Риме. Но, несмотря на свое древнее происхождение, он не относился к числу торжественных и великих. К двунадесятым праздникам его причислили в 544 году.
Верования православных и Сретение Господнее
Согласно Священному Писанию, когда Младенцу Иисусу исполнилось 40 дней от роду, Мария и Иосиф принесли его в храм. Посвятить Богу. Там их встретил праведный старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. А по преданию, за три сотни лет до этого события, переводя книгу пророка Исаии и прочитав слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», святой подумал, что это описка и вместо «Дева» должно быть «Жена». Симеон решил исправить текст. Но его руку остановил ангел Господень и пообещал ему, что он не умрет до тех пор, пока не убедиться в истинности пророчества. И — да! Симеон прожил около 300 лет. Когда же родители принесли в храм Иисуса, старец, по внушению Духа Святого, узрел в нем Спасителя человечества. Взял Его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» — предсказание сбылось и старец мог спокойно умереть.
Чего сегодня делать нельзя?
- Работать. Но этот запрет не касается тех, чьи дела идут на благо и помощь другим.
- Употреблять алкоголь.
- Заниматься домашними делами.
- Ругаться с кем-либо и материться. Нарушите сегодня этот запрет — лишитесь защиты и покровительства Высших сил.
Сретение Господне: приметы и обряды
Нередко о Сретении Господнем упоминается, как о «дне свечей». Дата 15 февраля знаменуется многими событиями. В этот день в храмах зажигают множество свечей, с которыми совершают Крестный ход. Далее, как правило, проводится литургия в память об Иисусе и Деве Марии. Использованные свечи обладают мощной энергетикой и целебной силой.
Зная, когда Сретение Господне в 2017 году, можно также отследить в жизни множество примет. К примеру, если во двор забредет голодный пес, его необходимо досыта накормить. Так хозяин дома зазовет в свою обитель достаток на весь будущий год. А вот если в праздничный день случится оттепель, стоит дожидаться ранней и теплой весны.
Традиции на Сретение Господне
На Сретение Господне традиции и приметы дошли до наших времен, практически без изменений. Дело в том, что в какой-то момент языческие и христианские атрибуты немного перемешались между собой, так что уже сложно понять – какие из них древние, языческие, а какие более современные. Если говорить про Сретение не в религиозном свете, то и здесь нашли небольшую аналогию. Решили, что 15 февраля это непросто встреча с Богом, но и время, когда зима пересекается с весной и постепенно уступает ей свои права. Отсюда и многочисленные приметы на Сретение Господне, относительно которых люди строят даже долгосрочные прогнозы.
А ещё 15 февраля празднуют…
- Сретение Господне
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
- 15 февраля — День завязывания узелков на счастье
- День осведомлённости о холостом образе жизни (Singles Awareness Day)
- Международный день операционной медицинской сестры
- День звона колец
- Всемирный день православной молодёжи
- Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day)
- День войск правительственной связи РФ
- 15 февраля — День Паринирваны
- День освобождения — Афганистан
- День круглых леденцов (National Gumdrop Day) — США
- Национальный день барана — Новая Зеландия
- День национального флага — Канада
- 15 февраля — День попечителей (National Caregivers Day) — США
- День государственности — Сербия
- День Джона Фрума — Вануату
- 15 февраля — День всеобщей обороны — Сингапур
- Именины у Василия
- Громницы
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