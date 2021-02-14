15 февраля — Зима с Летом встречается. Сретение Господне

15 февраля — а сегодня праздник! Большой. Сретение (Встреча) — торжество, в котором переплелись, как это бывает зачастую на Руси, два начала: языческое и православное. В соответствии с исконно славянской традицией, предки наши считали, что 15 февраля «лицом к лицу» Зима встречается с Летом. Именно сегодня решается, кому идти вперёд, а кому – возвращаться. Если к вечеру станет теплее — Лето переспорило Зиму, а если холоднее — Зима. А ещё:

Какая погода на Сретение – такой и весна будет.

Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.

Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.

Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.

Если метёт снег, то хлеб уродится.

Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.

Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.

Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.

Ясная и тихая погода в этот день — хороший урожай на полях и роения пчел.

Ветер — плохой признак.

Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.

Как на Сретенье есть под крышами сосульки — будет хороший урожай кукурузы.

Если в этот день не видно солнышка — ожидай суровых морозов.

15 февраля — Сретение Господне. История праздника

Праздник Сретения Господня — один из самых древних. Уже в IV веке он торжественно совершался в Иерусалимской Церкви, завершая 40-дневную праздничную череду от Богоявления, называемого также Эпифания. Об этом упоминает Этерия, паломница из современной Европы, совершившая путешествие на Святую Землю в конце IV века:

Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всё совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст.

Затем праздник распространился во всех поместных Церквях, его стали совершать в Константинополе и Риме. Но, несмотря на свое древнее происхождение, он не относился к числу торжественных и великих. К двунадесятым праздникам его причислили в 544 году.

Верования православных и Сретение Господнее

Согласно Священному Писанию, когда Младенцу Иисусу исполнилось 40 дней от роду, Мария и Иосиф принесли его в храм. Посвятить Богу. Там их встретил праведный старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. А по преданию, за три сотни лет до этого события, переводя книгу пророка Исаии и прочитав слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», святой подумал, что это описка и вместо «Дева» должно быть «Жена». Симеон решил исправить текст. Но его руку остановил ангел Господень и пообещал ему, что он не умрет до тех пор, пока не убедиться в истинности пророчества. И — да! Симеон прожил около 300 лет. Когда же родители принесли в храм Иисуса, старец, по внушению Духа Святого, узрел в нем Спасителя человечества. Взял Его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» — предсказание сбылось и старец мог спокойно умереть.

Чего сегодня делать нельзя?

Работать. Но этот запрет не касается тех, чьи дела идут на благо и помощь другим.

Употреблять алкоголь.

Заниматься домашними делами.

Ругаться с кем-либо и материться. Нарушите сегодня этот запрет — лишитесь защиты и покровительства Высших сил.

Сретение Господне: приметы и обряды

Нередко о Сретении Господнем упоминается, как о «дне свечей». Дата 15 февраля знаменуется многими событиями. В этот день в храмах зажигают множество свечей, с которыми совершают Крестный ход. Далее, как правило, проводится литургия в память об Иисусе и Деве Марии. Использованные свечи обладают мощной энергетикой и целебной силой.

Зная, когда Сретение Господне в 2017 году, можно также отследить в жизни множество примет. К примеру, если во двор забредет голодный пес, его необходимо досыта накормить. Так хозяин дома зазовет в свою обитель достаток на весь будущий год. А вот если в праздничный день случится оттепель, стоит дожидаться ранней и теплой весны.

Традиции на Сретение Господне

На Сретение Господне традиции и приметы дошли до наших времен, практически без изменений. Дело в том, что в какой-то момент языческие и христианские атрибуты немного перемешались между собой, так что уже сложно понять – какие из них древние, языческие, а какие более современные. Если говорить про Сретение не в религиозном свете, то и здесь нашли небольшую аналогию. Решили, что 15 февраля это непросто встреча с Богом, но и время, когда зима пересекается с весной и постепенно уступает ей свои права. Отсюда и многочисленные приметы на Сретение Господне, относительно которых люди строят даже долгосрочные прогнозы.

Именины же сегодня отмечает один человек, имя которого Василий. Не забудьте поздравить!

А ещё 15 февраля празднуют…

Сретение Господне

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля — День завязывания узелков на счастье

День осведомлённости о холостом образе жизни (Singles Awareness Day)

Международный день операционной медицинской сестры

День звона колец

Всемирный день православной молодёжи

Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day)

День войск правительственной связи РФ

15 февраля — День Паринирваны

День освобождения — Афганистан

День круглых леденцов (National Gumdrop Day) — США

Национальный день барана — Новая Зеландия

День национального флага — Канада

15 февраля — День попечителей (National Caregivers Day) — США

День государственности — Сербия

День Джона Фрума — Вануату

15 февраля — День всеобщей обороны — Сингапур

Именины у Василия

Громницы

По материалам: https://ruvera.ru

О праздниках больше — здесь .

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

Telegram-канале . Подпишись! Срочные сообщения – в. Подпишись!

Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже ✎..