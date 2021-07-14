15 июля – день святителя Фотия. День Берегини

15 июля — дата, в которую отдавали должное мифическим существам — берегиням. Это сказочные девы, прообразы русалок. В народе верили, что они выходят из воды и сидят на ветвях берёзы. Традиция дня: к берёзовым веткам привязывали вышитые полотенца с изображением утки — одного из воплощений берегини. Их же иногда бросали в воду, в качестве подарка жительницам подводного царства.
Наши предки считали: если в этот день как следует не задобрить сестер-берегинь, они могли разгневаться и утащить человека за собой в воду или наслать на него болезнь. По древнему преданию, все людские болезни и лихорадки берут свое начало в воде – месте обитания берегинь и водяного. Но если берегини в хорошем расположении духа, от них можно ожидать только добра.
Во многих областях их представляют прекрасными девушками, которые помогают крестьянским женщинам ткать и шить, в то время как вся семья находится на сенокосе.
Церковь чтит память Фотия – митрополита Киевского и всея Руси
Именно он управлял Российской церковью в течение 21 года, защищая внука Димитрия Донского, Василия Васильевича, от врагов и их козней. Был посредником между русскими князьями, отношения которых часто приводили к раздорам и ссорам.
Вся жизнь Фотия после прибытия из Константинополя в Киев, находившийся тогда (в 1409 году) под властью великого князя Литовского Витовта, была посвящена служению Русской Церкви. Все предшествующие годы в южных епархиях Руси не было мира, поскольку князь Витовт стремился основать на территории своего княжества отдельную от Москвы митрополию. Ради своих политических и национальных интересов князь готов был пренебречь целостностью Церкви. Современная Украина переживает ныне практически аналогичный раскол.
Митрополит Фотий, перенесший свою кафедру, подобно предыдущим митрополитам, в Москву, не был угоден своей литовской и киевской пастве. Клевета и доносы в Константинополь были обычным делом. Однако, как благодаря миротворческим усилиям Фотия, так и благодаря его вере в необходимость молитвенного единства, Литовская митрополия была окончательно упразднена, и мир в Русской Церкви на долгие годы был восстановлен.
15 июля: традиции и обычаи
В былые времена этот день посвящали богине Берегине – упоминаемой в древнерусских историко-литературных памятниках. Вера в неё была распространена в Древней Руси. До наших дней дошли лишь разные сочинения отцов церкви, в которых говориться о берегинях с осуждением. Сложно судить по этим отрывочным источникам, что именно собой представляли эти мифические существа. Некоторые исследователи отождествляют их с русалками. Берегини действительно связаны с водой. Кроме того им подвластны некоторые стороны жизни людей.
15 июля — Вода в народном понимании – место обитание лихорадок и многих болезней. Допускается мнение, что берегини, связанные с водной стихией, не столько были прообразами сестер-лихорадок, сколько наделялись властью над недугами. Или даже были их персонификациями. Берегинь в народе часто представляли в образе белоствольной березы.
По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей. От недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.
Приметы на 15 июля…
- Листья уже желтеют? Осень и зима будут ранними.
- В лесу появилось много ягод к 15 июля – примета того, что зима будет морозной.
А ещё 15 июля празднуют…
• День рождения Нижегородской ярмарки
День Грюнвальдской битвы — Литва
• День султана — Бруней
• День пудинга из тапиоки (National Tapioca Pudding Day) — США
• Фестиваль святой Розалии — Италия
• День святого Свитуна — Великобритания
• День демократии и народного единства — Турция
• Именины у Иувеналия, Арсения
• День великочестивой Берегини
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