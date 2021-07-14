15 июля – день святителя Фотия. День Берегини

15 июля — дата, в которую отдавали должное мифическим существам — берегиням. Это сказочные девы, прообразы русалок. В народе верили, что они выходят из воды и сидят на ветвях берёзы. Традиция дня: к берёзовым веткам привязывали вышитые полотенца с изображением утки — одного из воплощений берегини. Их же иногда бросали в воду, в качестве подарка жительницам подводного царства.

Наши предки считали: если в этот день как следует не задобрить сестер-берегинь, они могли разгневаться и утащить человека за собой в воду или наслать на него болезнь. По древнему преданию, все людские болезни и лихорадки берут свое начало в воде – месте обитания берегинь и водяного. Но если берегини в хорошем расположении духа, от них можно ожидать только добра.

Согласно народным поверьям, они охраняют домашнюю скотину во время водопоя, помогают беднякам и рыболовам, наделяют сенокосную траву целебными свойствами.

Во многих областях их представляют прекрасными девушками, которые помогают крестьянским женщинам ткать и шить, в то время как вся семья находится на сенокосе.

Церковь чтит память Фотия – митрополита Киевского и всея Руси Именно он управлял Российской церковью в течение 21 года, защищая внука Димитрия Донского, Василия Васильевича, от врагов и их козней. Был посредником между русскими князьями, отношения которых часто приводили к раздорам и ссорам. Вся жизнь Фотия после прибытия из Константинополя в Киев, находившийся тогда (в 1409 году) под властью великого князя Литовского Витовта, была посвящена служению Русской Церкви. Все предшествующие годы в южных епархиях Руси не было мира, поскольку князь Витовт стремился основать на территории своего княжества отдельную от Москвы митрополию. Ради своих политических и национальных интересов князь готов был пренебречь целостностью Церкви. Современная Украина переживает ныне практически аналогичный раскол. Митрополит Фотий, перенесший свою кафедру, подобно предыдущим митрополитам, в Москву, не был угоден своей литовской и киевской пастве. Клевета и доносы в Константинополь были обычным делом. Однако, как благодаря миротворческим усилиям Фотия, так и благодаря его вере в необходимость молитвенного единства, Литовская митрополия была окончательно упразднена, и мир в Русской Церкви на долгие годы был восстановлен. ОГЛАВЛЕНИЕ: 15 июля: традиции и обычаи

Приметы на 15 июля…

А ещё 15 июля празднуют… 15 июля: традиции и обычаи В былые времена этот день посвящали богине Берегине – упоминаемой в древнерусских историко-литературных памятниках. Вера в неё была распространена в Древней Руси. До наших дней дошли лишь разные сочинения отцов церкви, в которых говориться о берегинях с осуждением. Сложно судить по этим отрывочным источникам, что именно собой представляли эти мифические существа. Некоторые исследователи отождествляют их с русалками. Берегини действительно связаны с водой. Кроме того им подвластны некоторые стороны жизни людей. 15 июля — Вода в народном понимании – место обитание лихорадок и многих болезней. Допускается мнение, что берегини, связанные с водной стихией, не столько были прообразами сестер-лихорадок, сколько наделялись властью над недугами. Или даже были их персонификациями. Берегинь в народе часто представляли в образе белоствольной березы. По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей. От недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Приметы на 15 июля…



Листья уже желтеют? Осень и зима будут ранними.

В лесу появилось много ягод к 15 июля – примета того, что зима будет морозной.

Именины сегодня отмечают: Арсен, Арсений, Анжелика, Вальдемар, Давид, Игнатий, Марк, Максим, Феликс.

А ещё 15 июля празднуют… • День русской лени • День смотрения на фонари • День рисования углем • Всемирный день навыков молодёжи (World Youth Skills Day) • День памяти святителя Фотия Московского, всея России чудотворца • День военного эколога • День рождения Нижегородской ярмарки • День мармеладных червячков (National Gummi Worm Day) — США • День хот-дога (National Hot Dog Day) — США • День украинских миротворцев • День «Отдай что-то» (National Give Something Away Day) — США • День пожарной безопасности домашних животных (National Pet Fire Safety Day) — США • Сабантуй — Азербайджан • Влакерноба — Грузия • Кхао Панса (Khao Pansa) — Таиланд День Грюнвальдской битвы — Литва

• День султана — Бруней

• День пудинга из тапиоки (National Tapioca Pudding Day) — США

• Фестиваль святой Розалии — Италия

• День святого Свитуна — Великобритания

• День демократии и народного единства — Турция

• Именины у Иувеналия, Арсения

• День великочестивой Берегини По материалам https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .