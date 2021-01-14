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15 января — Сильвестров день. Праздничные гуляния, гадания, морозы
фото: Hans (pixabay.com)

15 января — Сильвестров день. Праздничные гуляния, гадания, морозы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:19 14.01.2021

15 января — на Сильвестров день — по народным наблюдениям, морозы не просто крепчают, а усиливаются в разы да ещё и метут метелями.

Чем примечательны эти сутки? Во-первых, продолжаются праздничные гуляния, связанные со Святками. Во-вторых, в храмах идут богослужения в память о Святом Сильвестре Римском. Епископ проповедовал веру в Иисуса Христа даже во времена гонений на христиан. Кстати, святитель известен как покровитель домашней птицы, так что в деревнях сегодня усердно чистят курятники.

А в городах неплохо будет, если вы в этот «Куриный праздник» покормите птиц на улицах да на водоёмах. Зачтётся, как говорится…

Церковь в этот день чтит память святого Сильвестра

15 январяСильвестр родился в Риме в семье христиан. После смерти отца его воспитывали мать Руфина и учитель – пресвитер Квирин. Они дали мальчику хорошее образование и воспитали в благочестивых мыслях.

После достижения совершеннолетия Сильвестр начал давать приют в своем доме странникам. Когда начались гонения на христиан, он предоставил кров епископу Тимофею. Тот прожил у него меньше года, но за это время обратил многих язычников в христианскую веру. После казни Тимофея Сильвестр тайно забрал и похоронил его тело.

Слухи об этом дошли до городского правителя. Он приказал схватить Сильвестра и предать пыткам. Но тот мужественно выстоял и не отказался от христианской веры. Вскоре правитель умер, и Сильвестра освободили.

Святой обратил в христианскую веру многих язычников. В возрасте 30 лет он был посвящен в сан диакона, а затем – пресвитера Римской Церкви. После смерти Папы его избрали на должность епископа Рима.

Святой Сильвестр прославился тем, что в годы правления Константина на одном из диспутов при помощи книг Ветхого Завета доказал императору, его матери и иудеям, что христианскими пророками предсказано о рождении Христа, его страданиях и смерти. Его признали в этом диспуте победившим, но иудеи во главе с Замврием попытались приметить колдовство. Однако Сильвестр остановил их попытки, произнеся имя Иисуса Христа. После этого присутствующие иудеи обратились в христианскую веру.

Также ходит легенда, согласно которой святой Сильвестр поймал ветхозаветное чудовище – морского змея Левиафана. Этим он спас мир от конца света.

Что касается «погодных» примет на 15 января

Их немного и все они будут вам полезны лишь в том случае, если вы близки к природе:

  • Если в морозный день петухи начинают рано петь, то жди оттепели
  • Сорока ищет убежище среди жилья — будет метель
  • Вечером 15 января на небе появились облака — к перемене погоды
  • Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода
  • Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды
  • Куры 15 января рано ложатся — к стуже
  • Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет
  • Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни

Чего не стоит делать 15 января? Нельзя есть мясо. Мясо птицы под тотальным запретом, в принципе. Иначе, говорят знатоки, счастье из дома упорхнёт и не вернётся. И в парикмахерскую сегодня не стоит ходить. Старые люди уверяют, что на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут — лысину «заработаете».

Считалось, что если в курятнике в этот день повесить круглый камешек на веревочке с отверстием посередине («куриного бога»), то домашняя птица не будет болеть. Рано поутру старушки омывали наговорной водой притолки у дверей, чтобы оградить вход в избу болезням-лихорадкам. Маленьким детям в этот день давали особое угощение в виде петушков – выпечку, приготовленную по специальному рецепту.

На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье.

А вот именины сегодня празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей и Ульяна.

А ещё 15 января празднуют:

  • День памяти Серафима Саровского Чудотворца
  • День рождения Википедии
  • Праздник поиска пропавшего эха
  • День образования Следственного комитета РФ
  • День Главного штаба Военно-морского флота РФ
  • Праздник нотариуса Краснодарского края
  • День клубничного мороженого — США
  • День шляпы (National Hat Day) — США
  • Праздник посадки деревьев — Египет
  • День моря и океана (Day of the Sea and Ocean) — Индонезия
  • День хангыля — КНДР
  • Праздник вооружённых сил — Нигерия
  • День учителя — Венесуэла
  • День армии — Индия
  • Праздник международного признания Хорватии
  • День Клайпедского края — Литва
  • День Джона Чилембве — Малави
  • Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты, Павла
  • Сильвестров день (Куриный праздник)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, https://boooh.ru

О праздниках больше — здесь.

15 января — Сильвестров день. Праздничные гуляния, гадания, морозы

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