15 января — Сильвестров день. Праздничные гуляния, гадания, морозы

15 января — на Сильвестров день — по народным наблюдениям, морозы не просто крепчают, а усиливаются в разы да ещё и метут метелями.
Чем примечательны эти сутки? Во-первых, продолжаются праздничные гуляния, связанные со Святками. Во-вторых, в храмах идут богослужения в память о Святом Сильвестре Римском. Епископ проповедовал веру в Иисуса Христа даже во времена гонений на христиан. Кстати, святитель известен как покровитель домашней птицы, так что в деревнях сегодня усердно чистят курятники.
Церковь в этот день чтит память святого Сильвестра
Сильвестр родился в Риме в семье христиан. После смерти отца его воспитывали мать Руфина и учитель – пресвитер Квирин. Они дали мальчику хорошее образование и воспитали в благочестивых мыслях.
После достижения совершеннолетия Сильвестр начал давать приют в своем доме странникам. Когда начались гонения на христиан, он предоставил кров епископу Тимофею. Тот прожил у него меньше года, но за это время обратил многих язычников в христианскую веру. После казни Тимофея Сильвестр тайно забрал и похоронил его тело.
Слухи об этом дошли до городского правителя. Он приказал схватить Сильвестра и предать пыткам. Но тот мужественно выстоял и не отказался от христианской веры. Вскоре правитель умер, и Сильвестра освободили.
Святой обратил в христианскую веру многих язычников. В возрасте 30 лет он был посвящен в сан диакона, а затем – пресвитера Римской Церкви. После смерти Папы его избрали на должность епископа Рима.
Святой Сильвестр прославился тем, что в годы правления Константина на одном из диспутов при помощи книг Ветхого Завета доказал императору, его матери и иудеям, что христианскими пророками предсказано о рождении Христа, его страданиях и смерти. Его признали в этом диспуте победившим, но иудеи во главе с Замврием попытались приметить колдовство. Однако Сильвестр остановил их попытки, произнеся имя Иисуса Христа. После этого присутствующие иудеи обратились в христианскую веру.
Также ходит легенда, согласно которой святой Сильвестр поймал ветхозаветное чудовище – морского змея Левиафана. Этим он спас мир от конца света.
Что касается «погодных» примет на 15 января
Их немного и все они будут вам полезны лишь в том случае, если вы близки к природе:
- Если в морозный день петухи начинают рано петь, то жди оттепели
- Сорока ищет убежище среди жилья — будет метель
- Вечером 15 января на небе появились облака — к перемене погоды
- Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода
- Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды
- Куры 15 января рано ложатся — к стуже
- Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет
- Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни
Чего не стоит делать 15 января? Нельзя есть мясо. Мясо птицы под тотальным запретом, в принципе. Иначе, говорят знатоки, счастье из дома упорхнёт и не вернётся. И в парикмахерскую сегодня не стоит ходить. Старые люди уверяют, что на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут — лысину «заработаете».
Считалось, что если в курятнике в этот день повесить круглый камешек на веревочке с отверстием посередине («куриного бога»), то домашняя птица не будет болеть. Рано поутру старушки омывали наговорной водой притолки у дверей, чтобы оградить вход в избу болезням-лихорадкам. Маленьким детям в этот день давали особое угощение в виде петушков – выпечку, приготовленную по специальному рецепту.
На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье.
А ещё 15 января празднуют:
- День памяти Серафима Саровского Чудотворца
- День рождения Википедии
- Праздник поиска пропавшего эха
- День образования Следственного комитета РФ
- День Главного штаба Военно-морского флота РФ
- Праздник нотариуса Краснодарского края
- День клубничного мороженого — США
- День шляпы (National Hat Day) — США
- Праздник посадки деревьев — Египет
- День моря и океана (Day of the Sea and Ocean) — Индонезия
- День хангыля — КНДР
- Праздник вооружённых сил — Нигерия
- День учителя — Венесуэла
- День армии — Индия
- Праздник международного признания Хорватии
- День Клайпедского края — Литва
- День Джона Чилембве — Малави
- Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты, Павла
- Сильвестров день (Куриный праздник)
По материалам:
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