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15 лет колонии грозит крымчанину, укравшему чужое авто и торговавшему наркотиками
Фото: kubnews.ru

15 лет колонии грозит крымчанину, укравшему чужое авто и торговавшему наркотиками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:47 03.09.2021

В Белогорском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сбыте наркотиков и краже автомобиля. 27-летнему крымчанину предъявлены обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, житель Белогорского района незаконно приобрел наркотическое средство – производное N-метилэфедрона (соль) массой 0,47 г, которое за 2 тыс. рублей незаконно сбыл своему знакомому.  Незаконная деятельность местного жителя в сфере незаконного оборота наркотиков была пресечена правоохранительными органами, наркотические средства изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, установлено, что обвиняемый в 2017 году также совершил хищение автомобиля марки ВАЗ 2107, который, согласно устной договоренности, хранился у него в гараже, а в последствии был им разобран и продан по запчастям, — сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

15 лет колонии грозит крымчанину, укравшему чужое авто и торговавшему наркотиками

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