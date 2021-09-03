15 лет колонии грозит крымчанину, укравшему чужое авто и торговавшему наркотиками

В Белогорском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сбыте наркотиков и краже автомобиля. 27-летнему крымчанину предъявлены обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, житель Белогорского района незаконно приобрел наркотическое средство – производное N-метилэфедрона (соль) массой 0,47 г, которое за 2 тыс. рублей незаконно сбыл своему знакомому. Незаконная деятельность местного жителя в сфере незаконного оборота наркотиков была пресечена правоохранительными органами, наркотические средства изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, установлено, что обвиняемый в 2017 году также совершил хищение автомобиля марки ВАЗ 2107, который, согласно устной договоренности, хранился у него в гараже, а в последствии был им разобран и продан по запчастям, — сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.