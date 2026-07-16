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Новости Республики

В Севастополе перевозчик заплатит пассажирке 700 тысяч за травму в автобусе

Опубликовал: news-parser в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:56 16.07.2026

Севастопольская прокуратура добилась компенсации морального вреда для 80-летней пенсионерки, которая упала в автобусе. Теперь перевозчик должен выплатить женщине 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Инцидент произошел ещ в сентябре 2024 года. Водитель автобуса №110 при движении резко затормозил, из-за чего находящаяся в салоне транспортного средства женщина упала. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

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Прокуратура Гагаринского района направила в суд иск о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.

Иск прокурора удовлетворен. В соответствии с решением суда, предприятие, организующее пассажирские перевозки, обязано выплатить женщине 700 тыс. рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

источник: РИА Новости Крым

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